Источник: www.youtube.com
Путин, при посещении крымского моста, решил убрать Сергея Аксёнова с поста главы республики, предложив ему место в Госдуме. Концепция Русского Мира ему не понравилась. Кремлёвские евреи перешли к захвату Крыма, планируя заменить крымское правительство на своё. Но есть одно но, Крым до сих пор независим. Полного присоединения к РФ нет. Несмотря на то, что Сергей Аксёнов (выпускник высшего военно-строительного училища) в начале девяностых состоял в банде рэкетиров, у него есть все данные отстоять Крым русским. Сталин тоже в молодости был бандитом – грабил банки, но Россию он сохранил.
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Путин, при посещении крымского моста, решил убрать Сергея Аксёнова с поста главы республики, предложив ему место в Госдуме. Концепция Русского Мира ему не понравилась. Кремлёвские евреи перешли к захвату Крыма, планируя заменить крымское правительство на своё. Но есть одно но, Крым до сих пор независим. Полного присоединения к РФ нет. Несмотря на то, что Сергей Аксёнов (выпускник высшего военно-строительного училища) в начале девяностых состоял в банде рэкетиров, у него есть все данные отстоять Крым русским. Сталин тоже в молодости был бандитом – грабил банки, но Россию он сохранил.