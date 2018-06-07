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Разведданные ТВ. Новости 06.06.2018 гг

09:33. 7 июня 2018 Просмотров - 182 Один комментарий Опубликовал:

Источник: www.youtube.com

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    nikolay 7 июня 2018 в 13:19 Ссылка Пометить
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    Путин, при посещении крымского моста, решил убрать Сергея Аксёнова с поста главы республики, предложив ему место в Госдуме. Концепция Русского Мира ему не понравилась. Кремлёвские евреи перешли к захвату Крыма, планируя заменить крымское правительство на своё. Но есть одно но, Крым до сих пор независим. Полного присоединения к РФ нет. Несмотря на то, что Сергей Аксёнов (выпускник высшего военно-строительного училища) в начале девяностых состоял в банде рэкетиров, у него есть все данные отстоять Крым русским. Сталин тоже в молодости был бандитом – грабил банки, но Россию он сохранил.

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