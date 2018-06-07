На нас надвигается ещё один радикальный пенсионный эксперимент

В последнее время некогда единичные случаи отказа в назначении страховой пенсии повторяются все чаще и чаще. В 2016 году в Саратовской области без пенсии осталось 396 жителей, в Иркутской области – 470 человек. Дело в том, что теперь для получения пенсии необходимо не только достигнуть пенсионного возраста и отработать необходимый стаж, но и получить определенное количество баллов.

Например, в Йошкар-Оле в 2016 году 62% отказов в назначении страховой пенсии было обусловлено именно нехваткой пенсионных баллов. И это только начало. В 2016 году для выхода на пенсию требовалось 9 баллов, в 2017 году их уже должно быть 11,4, в 2018-м – 13,8. И так по нарастающей. К 2025 году данный показатель достигнет 30 баллов.

Баллы зависят от размера социальных взносов, а значит, под ударом оказываются в первую очередь граждане, занятые в теневом секторе. На днях министр труда и соцзащиты Максим Топилин отметил, что введение балльной пенсионной системы позволит легализовать трудовые отношения.

Похоже, что по логике властей проблема должна разрешиться следующим образом: озабоченный мрачными перспективами будущий пенсионер потребует от работодателя «обеления» зарплаты или ее повышения. Только многие ли работники решатся на такой шаг и многие ли предприниматели пойдут навстречу?

Конечно, о будущем нужно задумываться заранее, но когда миллионы людей стоят перед необходимостью выжить здесь и сейчас, подобные разумные размышления уходят на второй план. А самое главное – бороться надо с причинами, а не с последствиями, то есть с условиями, которые вынуждают бизнес уходить в тень.

Проблема резко обострится, когда на рубеж пенсионного возраста начнут выходить поколения, трудоспособный возраст которых пришелся на 1990-е и нулевые. Тогда на теневую занятость приходилось до 30% рынка труда. Но ее доля остается высокой и сейчас. В 2016 году, по данным Росстата, в неформальной экономике были заняты свыше 15 млн человек, а это практически каждый пятый экономически активный гражданин.

Около одного миллиона человек получают меньше МРОТ – и эта категория легально трудоустроенных граждан недосчитается нужных баллов. Под ударом оказываются и селяне, живущие подсобным хозяйством, и мелкие индивидуальные предприниматели. Но и эти миллионы потенциальных жертв балльной системы – верхушка айсберга.

Нас уверяют, что если человек официально получает хотя бы два МРОТ, то есть 15 тысяч рублей, то его пенсионным правам ничего не угрожает, – необходимое количество баллов ему будет обеспечено. О какой доле населения идет речь? Недавно «Общественное телевидение России» провело собственное исследование и выяснило, что средняя зарплата в России составляет чуть выше 15 тысяч рублей – в два раза меньше официального уровня.

При этом менее 10 тысяч рублей получают в Кабардино-Балкарии, Курске, Оренбуржье, Пскове, Саратове и Твери. На днях были обнародованы результаты опроса ФОМ. По данным социологов, 23% респондентов получает менее 14 тысяч рублей, такое же число опрошенных зарабатывает меньше 20 тысяч.

Мы видим, что почти четверть занятых уже потенциально «отрезаны» от пенсии, и еще столько же работников балансирует на грани «проходного балла».

Совсем скоро ситуация еще более усугубится.

С 1 июля этого года МРОТ поднимется до 7800 рублей. Однако зарплаты синхронно не повысятся, а значит, еще больше вырастет доля работников, которые попадают в «зону риска» – риска недополучить баллы и остаться без пенсии. Стоит также отметить, что 52% участников вышеупомянутого опроса ФОМ опасаются, что работодатель в ближайшее время может снизить им зарплату.

В ближайшие несколько лет правительство обещает поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума, но теперь мы ясно представляем, куда ведет эта дорога, вымощенная «благими намерениями». Кстати, чтобы избежать подобных ловушек, я и мои коллеги неоднократно предлагали заменить архаичный механизм МРОТ почасовой оплатой труда.

Пока счет россиян, оставшихся без страховой пенсии, идет на сотни, но уже завтра пойдет на тысячи. Вряд ли стоит много распространяться о возможных последствиях этой широкомасштабной провокации – трудно подобрать иную характеристику проводимой реформы.

Между тем на нас надвигается еще один радикальный пенсионный эксперимент.

Минфин и ЦБ продвигают программу индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая может прийти на смену обязательной накопительной пенсии. Программа еще обсуждается, но уже сейчас очевидно, что ее вдохновители исходят из столь же фантастических представлений о действительности, как и адепты балльной системы.

Что делать?

Надо ввести мораторий на учет баллов при принятии решения о пенсионных правах гражданина. Немедленно! Пока еще не поздно предотвратить драматическое развитие событий, на фоне которых померкнут и мизерные размеры самих пенсий, и отказ от индексации, и апрельская прибавка, которую многие пенсионеры восприняли как издевательство.

Необходимо созвать Всероссийский пенсионный форум. На котором правительство должно внятно объяснить, что происходит в пенсионной сфере и на что направлены заявленные новации. Общественность должна получить четкие ответы на свои вопросы и заявить власти о своих требованиях, которые, в свою очередь, должны быть услышаны и учтены. А что таких вопросов и требований накопилось во множестве – сомневаться не приходится.

В итоге необходимо совместными усилиями разработать и принять своего рода «дорожную карту», где прописать дальнейшие наши действия по развитию пенсионной системы, в первую очередь выработать объективные критерии справедливого начисления пенсии. Преступно решать такие вопросы без участия граждан.

Тем более наши чиновники многократно расписались в своем непрофессионализме и безответственности. Лучше семь раз отмерить, чем один раз отрезать. Тем более отрезать придется по живому.