В прощальном интервью Билл Дадли признает, что Федрезерв не разобрался в ситуации
В свое время Жан-Клод Юнкер признался, что он “лжет, когда дело принимает серьезный оборот”, но, похоже, что у представителей американской элиты существует более низкий порог, миновав который они начинают озвучивать опасную правду — независимо от того, были ли они наняты государством или нет.
Например, в последние несколько лет после своей отставки:
Бывший председатель Федрезерва Алан Гринспен уверенно признал, что “Рон Пол прав, золото — это деньги” — единственные реальные деньги, несмотря на нежелание озвучивать такую кощунственную мысль во время его пребывания в кресле руководителя американского центробанка.
“… сегодня существует распространенная уверенность в том, что золотой стандарт не работал в 19-ом веке. Я думаю, это примерно то же самое, как надеть неподходящий размер обуви и заявить, что эта обувь неудобна! Потерпел неудачу не золотой стандарт, а политика.”
Конечно же, Гринспен замалчивает свою роль в создании циклов бумов-крахов, которые обрекли мир на жизнь в условиях последовательного роста чреды все более разрушительных пузырей и, в конечном счете, на гиперинфляцию, которая, скорее всего, стартует в тот момент, когда состоится неизбежный сброс вертолетных денег. Оглядываясь в прошлое, 90-летний мужчина, который явно смотрит вперед, а не назад, предлагает простое решение: золотой стандарт.
“Если бы мы перешли на золотой стандарт и придерживались бы правил, которые существовали до 1913 года, мы были бы в порядке. Вспомните период с 1870 по 1913 год, это был один из самых агрессивных периодов экономического роста в США, и этот золотой период истории совпал с золотым стандартом. Я известный золотой жук, и все смеются надо мной, но почему центральные банки до сих пор владеют золотом?”
Гринспен не одинок.
Примерно через год или два после своего ухода с поста председателя Федрезерва, когда фондовые рынки стремительно росли, волатильность снижалась, а кривая доходности быстро уплощалась, Бен Бернанке заявил, что “в его жизни не будет нормализации процентных ставок”.
Это заявление плохо уживается: а) с его проекциями во время его пребывания в должности руководителя самого влиятельного центрального банка в мире, б) с его собственными декларациями на протяжении всей его карьеры в качестве председателя Федрезерва о том, что монетарный регулятор знает, что он делает, и что скоро состоится нормализация ставок; и, самое главное, в) с его текущим “уверенным” отстранением от Федрезерва, занятого нормализацией ставок.
В любом случае, не очень выдающийся послужной список.
А теперь пришла очередь Билла Дадли.
Покидающий пост президента ФРБ Нью-Йорка Билл Дадли дал свое прощальное интервью редактору Liberty Street Economics Тревору Делани… и — нечаянно или намеренно – с уст Дадли соскользнула пара “истин”, которые, как мы подозреваем, Джей Пауэлл предпочел бы, чтобы “мы, народ” не услышали.
“Одна из проблем, возникающая при развитии финансового кризиса, заключается в том, что, если вы, например, посмотрите на большую модель DSGE — динамическую стохастическую модель общего равновесия – то вы увидите, что она не включает финансовый сектор.
…
Таким образом, главный опыт, полученный от того, что на самом деле произошло во время глобального финансового кризиса, – когда случился крах финансовой системы, потянувший вниз реальную экономику, — заключается в том, что вероятность такого кризиса не учитывалась в основных макромоделях, с помощью которых некоторые экономисты готовили прогнозы по экономике”.
…
“Индикаторы финансового рынка дают вам гораздо больше информации о том, что люди ожидают завтра, и как будет развиваться экономика в соответствии с этими экономическими индикаторами.
В течение двадцати лет я был большим приверженцем мышления о вещах через призму финансовых условий. Другими словами, Федеральный Резерв устанавливает денежно-кредитную политику, и эта денежно-кредитная политика устанавливает финансовые условия, и эти финансовые условия – это и есть то, что двигает экономику.Исторически сложилось так, что макроэкономисты полагали, что изменения в ставке по федеральным фондам, осуществляемые Федрезервом, передавались непосредственно в макроэкономику.
Но, на мой взгляд, связь между ставкой по федеральным фондам и финансовыми условиями весьма изменчива.
Поэтому, если вы просто сосредоточитесь на ставке по федеральным фондам, то порой ваши прогнозы о том, что случится с реальной экономикой, будут достаточно плохими”.
Переведем на простой язык сказанное Дадли…
Он произносит оправдательные слова о том, что “никто не мог спрогнозировать надвигающиеся события”, чтобы объяснить неспособность Федрезерва осмыслить факт возникновения массивного пузыря, который он и создал, потому что событие, такое как Великий Финансовый кризис, не считалось возможным в их близорукой (и теперь, как оказалось, бесполезной) модели, построенной с соблюдением всех строгих академических стандартов…
И тогда Дадли признает, что в их попытке спасти мир от судьбы, которая могла бы оказаться хуже смерти — то есть от глобального дефляционного кредитного коллапса, который показал бы, какова есть реальная цена активов — Федрезерв потерял контроль над своим трансмиссионным механизмом, передающим сигнал посредством изменения процентных ставок, и “создал монстра …”
И затем в приступе типичного академического высокомерия Дадли указывает, насколько важно использовать рыночные цены финансовых активов и финансовые индикаторы для принятия решений в ходе осуществления монетарной политики, забывая упомянуть, что политика Федрезерва сама оказывает влияние на те же самые рыночные индикаторы. Состоявшийся в феврале резкий всплеск волатильности (которая до этого момента планомерно подвергалась репрессиям в течение нескольких лет) должно быть послал очень ясный сигнал политике Федрезерва, коли он вызвал самое большое ужесточение финансовых условий за всю историю — без каких-либо очевидных предупреждений (то есть, конечно же, если игнорировать теорию Мински).
Тем не менее … теперь, уйдя в отставку, Дадли едва ли подпортил свою репутацию, и он может быть уверен, что наступление кризиса и последующий крах стоимости активов не будут иметь к нему никакого отношения … потому что: “у нас был прогресс в деле включения финансовых факторов в эти модели. Раньше у нас ничего не было, теперь мы, вероятно, в первом или во втором классе”.
Теперь вы чувствуете себя намного спокойнее?
Опубликовано 03.06.2018 г.
Источник: In Parting Interview, Bill Dudley Admits Why The Fed Got It All Wrong
http://finview.ru/2018/06/04/v-proshhalnom-intervyu-bill-dadli-priznaet-…
Источник: pravosudija.net
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Небольшая неточность в заголовке из-за машинного перевода, но этот Меморандум необходимо распространить как можно шире.
МЕМОРАНДУМ БЕСПЛАТНЫХ РОЖДЕННЫХ ГРАЖДАН НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ – ПРАВДА, МИР, ПРАВОСУДИЕ И СВОБОДА
40 шагов к свободе и спасению всех наций и национальных стран от ужасных трагедий рабства, навязанных международной финансовой мафией
1. Все суверенные национальные государства возвращают контроль над управлением своими национальными банками и природными ресурсами, а право на печать собственной национальной валюты восстанавливается. Это не позволит их населению стать экономическими рабами транснациональных корпораций и мировых банкиров.
2. Частные банки никогда не имеют права выступать в роли национальных банков и не печатать национальную валюту любого государства в мире.
3. Все долги перед национальными государствами и суверенными государствами перед частными банками должны быть незаконными, поскольку их манипулируют навязыванием для создания экономического и финансового рабства.
4. Национальные государства не должны нести ответственность за долги частных юридических и физических лиц перед иностранными частными банками и корпорациями.
5. Если какой-либо частный банк или корпорация печатают национальные валюты и ценные бумаги, это считается преступлением, подлежащим судебному преследованию во всем мире.
6. Территория, валюты, природные ресурсы и запасы золота считаются исключительной публичной собственностью каждого государства и подлежат разработке, обработке, добыче и эксплуатации исключительно в интересах государства, к которому они принадлежат. Они должны быть конфискованы у частных банков и владельцев компаний, не подлежащих рассмотрению и восстановлению для национальных государств. Коррумпированные правители, ответственные за продажу этих активов, предстают перед судом и несут ответственность за любую компенсацию, которая считается уплаченной.
7. Граждане США получают право выдавать свою национальную валюту только под наблюдением Конгресса или соответствующего государства. Все долги США, которые были искусственно или незаконно накапливаются частными владельцами Федеральной резервной системы, признаются недействительными.
8. Каждый банк в мире возвращает в государственную казну каждой нации любые средства с начисленными и невыплаченными процентами, золотом, серебром и другими финансовыми активами, которые являются собственностью упомянутых национальных государств. Это должно произойти, даже если эти активы хранятся исключительно для безопасного хранения или если эти государства изменили свои имена или форму правления.
9. Любые активы, принадлежащие частным банкам, которые, как доказано, были незаконно незаконно присвоены или тайно переданы частными лицами, министрами правительства, партийными лидерами или членами парламента, немедленно возвращаются в сокровищницу этой страны.
10. Собственность на акции, принадлежащие частным банкам, частным лицам и организациям в национальных банках, Всемирном банке и Международном валютном фонде, должна быть немедленно запрещена и аннулирована, в результате чего компенсация не применяется.
11. Все государственные долги и займы, причитающиеся любому банку или финансовым учреждениям в мире, должны быть объявлены одиозными, незаконными и не подлежащими возврату, если они будут заключены без согласия народа путем проведения национального референдума и не будут использоваться для процветания страны.
12. Владение акциями, долями или процентами в стратегических предприятиях и отраслях отдельных государств (таких как: средства массовой информации, транспорт, связь, энергетика, фармацевтика, здравоохранение, образование и национальная финансовая система), проводимые международными организациями, иностранными банками, компании и граждане (держатели двойного гражданства включительно) запрещены. Они должны принадлежать только государству, и их деятельность должна вестись для благополучия, процветания и национальной безопасности граждан.
13. Любые международные и межгосударственные контракты, которые содержат положения, не оглашенные публике заранее или подписанные без утверждения большинством в две трети голосов на национальном референдуме, признаются недействительными.
14. Все военные архивы нацистских концентрационных лагерей должны быть рассекречены и открыты для общественного контроля, что прекратит спекуляцию о Холокосте и уточнит, какие страны пострадали от большинства жертв, подвергнутся истреблению, преследованию и грабежу своих природных ресурсов.
15. Информация об учреждении, участниках (и их этническом происхождении), судебных документах, документах и решениях международного сообщества, связанных с финансированием Первой и Второй мировых войн, мирных конференций и конгрессов, проведенных после окончания Нюрнберга Испытания, большевистская революция в России, преднамеренное уничтожение СССР, Социалистической Федеративной Республики Югославии, оранжевые революции и поглощения в Восточной Европе и странах Лиги арабских государств должны быть рассекречены и раскрыты общественности.
16. Все документы и участники создания и деятельности Лиги Наций, ООН, Всемирного банка, Всемирной торговой организации, Международного валютного фонда, ЕС, Европейского центрального банка, Международного уголовного суда, войн в Афганистане , Ирака, Ливии и Сирии,