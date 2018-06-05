В прощальном интервью Билл Дадли признает, что Федрезерв не разобрался в ситуации

В свое время Жан-Клод Юнкер признался, что он “лжет, когда дело принимает серьезный оборот”, но, похоже, что у представителей американской элиты существует более низкий порог, миновав который они начинают озвучивать опасную правду — независимо от того, были ли они наняты государством или нет.

Например, в последние несколько лет после своей отставки:

Бывший председатель Федрезерва Алан Гринспен уверенно признал, что “Рон Пол прав, золото — это деньги” — единственные реальные деньги, несмотря на нежелание озвучивать такую кощунственную мысль во время его пребывания в кресле руководителя американского центробанка.

“… сегодня существует распространенная уверенность в том, что золотой стандарт не работал в 19-ом веке. Я думаю, это примерно то же самое, как надеть неподходящий размер обуви и заявить, что эта обувь неудобна! Потерпел неудачу не золотой стандарт, а политика.”

Конечно же, Гринспен замалчивает свою роль в создании циклов бумов-крахов, которые обрекли мир на жизнь в условиях последовательного роста чреды все более разрушительных пузырей и, в конечном счете, на гиперинфляцию, которая, скорее всего, стартует в тот момент, когда состоится неизбежный сброс вертолетных денег. Оглядываясь в прошлое, 90-летний мужчина, который явно смотрит вперед, а не назад, предлагает простое решение: золотой стандарт.

“Если бы мы перешли на золотой стандарт и придерживались бы правил, которые существовали до 1913 года, мы были бы в порядке. Вспомните период с 1870 по 1913 год, это был один из самых агрессивных периодов экономического роста в США, и этот золотой период истории совпал с золотым стандартом. Я известный золотой жук, и все смеются надо мной, но почему центральные банки до сих пор владеют золотом?”

Гринспен не одинок.

Примерно через год или два после своего ухода с поста председателя Федрезерва, когда фондовые рынки стремительно росли, волатильность снижалась, а кривая доходности быстро уплощалась, Бен Бернанке заявил, что “в его жизни не будет нормализации процентных ставок”.

Это заявление плохо уживается: а) с его проекциями во время его пребывания в должности руководителя самого влиятельного центрального банка в мире, б) с его собственными декларациями на протяжении всей его карьеры в качестве председателя Федрезерва о том, что монетарный регулятор знает, что он делает, и что скоро состоится нормализация ставок; и, самое главное, в) с его текущим “уверенным” отстранением от Федрезерва, занятого нормализацией ставок.

В любом случае, не очень выдающийся послужной список.

А теперь пришла очередь Билла Дадли.

Покидающий пост президента ФРБ Нью-Йорка Билл Дадли дал свое прощальное интервью редактору Liberty Street Economics Тревору Делани… и — нечаянно или намеренно – с уст Дадли соскользнула пара “истин”, которые, как мы подозреваем, Джей Пауэлл предпочел бы, чтобы “мы, народ” не услышали.

“Одна из проблем, возникающая при развитии финансового кризиса, заключается в том, что, если вы, например, посмотрите на большую модель DSGE — динамическую стохастическую модель общего равновесия – то вы увидите, что она не включает финансовый сектор. … Таким образом, главный опыт, полученный от того, что на самом деле произошло во время глобального финансового кризиса, – когда случился крах финансовой системы, потянувший вниз реальную экономику, — заключается в том, что вероятность такого кризиса не учитывалась в основных макромоделях, с помощью которых некоторые экономисты готовили прогнозы по экономике”. … “Индикаторы финансового рынка дают вам гораздо больше информации о том, что люди ожидают завтра, и как будет развиваться экономика в соответствии с этими экономическими индикаторами. В течение двадцати лет я был большим приверженцем мышления о вещах через призму финансовых условий. Другими словами, Федеральный Резерв устанавливает денежно-кредитную политику, и эта денежно-кредитная политика устанавливает финансовые условия, и эти финансовые условия – это и есть то, что двигает экономику.Исторически сложилось так, что макроэкономисты полагали, что изменения в ставке по федеральным фондам, осуществляемые Федрезервом, передавались непосредственно в макроэкономику. Но, на мой взгляд, связь между ставкой по федеральным фондам и финансовыми условиями весьма изменчива. Поэтому, если вы просто сосредоточитесь на ставке по федеральным фондам, то порой ваши прогнозы о том, что случится с реальной экономикой, будут достаточно плохими”.

Переведем на простой язык сказанное Дадли…

Он произносит оправдательные слова о том, что “никто не мог спрогнозировать надвигающиеся события”, чтобы объяснить неспособность Федрезерва осмыслить факт возникновения массивного пузыря, который он и создал, потому что событие, такое как Великий Финансовый кризис, не считалось возможным в их близорукой (и теперь, как оказалось, бесполезной) модели, построенной с соблюдением всех строгих академических стандартов…

И тогда Дадли признает, что в их попытке спасти мир от судьбы, которая могла бы оказаться хуже смерти — то есть от глобального дефляционного кредитного коллапса, который показал бы, какова есть реальная цена активов — Федрезерв потерял контроль над своим трансмиссионным механизмом, передающим сигнал посредством изменения процентных ставок, и “создал монстра …”

И затем в приступе типичного академического высокомерия Дадли указывает, насколько важно использовать рыночные цены финансовых активов и финансовые индикаторы для принятия решений в ходе осуществления монетарной политики, забывая упомянуть, что политика Федрезерва сама оказывает влияние на те же самые рыночные индикаторы. Состоявшийся в феврале резкий всплеск волатильности (которая до этого момента планомерно подвергалась репрессиям в течение нескольких лет) должно быть послал очень ясный сигнал политике Федрезерва, коли он вызвал самое большое ужесточение финансовых условий за всю историю — без каких-либо очевидных предупреждений (то есть, конечно же, если игнорировать теорию Мински).

Тем не менее … теперь, уйдя в отставку, Дадли едва ли подпортил свою репутацию, и он может быть уверен, что наступление кризиса и последующий крах стоимости активов не будут иметь к нему никакого отношения … потому что: “у нас был прогресс в деле включения финансовых факторов в эти модели. Раньше у нас ничего не было, теперь мы, вероятно, в первом или во втором классе”.

Теперь вы чувствуете себя намного спокойнее?

Опубликовано 03.06.2018 г.

Источник: In Parting Interview, Bill Dudley Admits Why The Fed Got It All Wrong

http://finview.ru/2018/06/04/v-proshhalnom-intervyu-bill-dadli-priznaet-…