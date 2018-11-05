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Сводки от ополчения Новороссии 05 ноября 2018

11:14. 5 ноября 2018 Просмотров - 213 Нет комментариев Опубликовал:

Штаб оккупантов озвучил потери ВСУ за сутки

Штаб оккупантов озвучил потери ВСУ за сутки | Русская весна

За прошедшие сутки Киев потерял на Донбассе пятерых «всушников»: одного убитым и четверых ранеными.

Об этом утром 5 ноября сообщила пресс-служба штаба «объединённых» (оккупационных — прим. РВ) сил.

«В результате боевых действий один военнослужащий объединенных сил погиб, трое — получили легкие ранения и один — получил ранения средней тяжести», — сообщили в украинском командовании.

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А вот и зрада: Хуг заявил, что не считает Россию агрессором (+ВИДЕО)

А вот и зрада: Хуг заявил, что не считает Россию агрессором (+ВИДЕО) | Русская весна

Бывший первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что не считает Россию агрессором.

Об этом он сказал в интервью украинской пропагандистской новостной передаче «ТСН» на телеканале «1+1».

«Нет (я не считаю Россию агрессором — прим. РВ), но я считаю, что Россия, как и Украина и отдельные районы Донецкой и Луганской областей, признали, что существует большая проблема, которая требует решения, и все они взяли на себя обязательства», — сказал Хуг, отвечая на вопрос журналиста.

Он добавил, что все еще размышляет над желанием «однажды назвать агрессора агрессором».

Пропагандистка «ТСН» Алла Мазур, предваряя прощальное интервью Хуга своим вступлением, заявила, что «чиновник попал в скандал, заявив, что не видит признаков российского присутствия на Донбассе». 

«На этой неделе эпоха Александра Хуга завершилась. Уйдя в отставку, он встретился с нашим Андреем Цаплиенко (журналист-интервьюер — прим. РВ), чтобы всё разъяснить. Ну и что вам сказать? Разъяснил так разъяснил… Смотрите сами», — пропагандистка не может сдержать разочарования.

Как сообщала «Русская Весна», ранее в интервью Хуг заявлял об отсутствии российского военного вмешательства на Донбассе. Кроме того, наблюдатели ОБСЕ заявили, что военную форму и опознавательные знаки РФ можно купить в любом месте.

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Полк Армии ДНР «Дунай»: от жестоких боёв в Авдеевке до ордена за оборону Донецка (ВИДЕО)

Полк Армии ДНР «Дунай»: от жестоких боёв в Авдеевке до ордена за оборону Донецка (ВИДЕО) | Русская весна

В Донецке отметили 4-ю годовщину образования 11 отдельного отряда Народной милиции ДНР «Дунай», сформированного из добровольцев в 2014 году.

Бойцы отряда (ранее 11-го гвардейского Енакиевско-Дунайского отдельного мотострелкового полка) принимали участие в боях практически во всех горячих точках Донецкой Народной Республики, они успешно обороняют линию фронта по сей день.​

Сейчас 11-й отдельный отряд «Дунай» удерживает линию обороны северной части Донецка — от Песок до н. п. Васильевка Ясиноватского района. В марте 2016 года этот батальон Армии ДНР штурмовал оккупированную ВСУ Авдеевскую промзону, где в течение десяти месяцев защитники Донбасса участвовали в жестоких боях с карателями.

Подразделения «Дуная» и сейчас удерживают позиции в районе посёлка Пески, временно оккупированного киевскими фашистами.

Когда-то это был микрорайон, где жили и работали труженики Донецкого завода резинотехнических изделий. Сейчас же это выжженная, заброшенная земля…

Обстановка на этом участке фронта в последние годы неизменно тревожная: враг ведёт систематические обстрелы из станковых и автоматических гранатометов (СПГ и АГС), миномётов 82-го и 120-го калибров, а также стрелкового оружия. Часто работают снайперы ВСУ. Регулярно фиксируются и предотвращаются попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп противника.

3 ноября в в гостиничном комплексе «Шахтар Плаза» прошла торжественная встреча военнослужащих  с и.о. главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

Праздничное мероприятие было приурочено к четвертой годовщине создания 11 отдельного отряда «Дунай» (ранее назывался 11 гвардейским Енакиевско-Дунайским отдельным мотострелковым полком Вооружённых сил ДНР).

И. о. главы ДНР произнёс торжественную речь перед военнослужащими и наградил полк орденом за оборону Донецка. После чего бойцам были вручены награды, а также трогательные детские письма от юных граждан Республики.

Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Штаб оккупантов сообщил о новых потерях на Донбассе

Штаб оккупантов сообщил о новых потерях на Донбассе | Русская весна

За минувшие сутки ВСУ потеряли на Донбассе троих «захисников», одного убитым и двоих ранеными.

Такие данные содержатся в сообщении пресс-центр штаба «Операции объединенных (оккупационных — прим. РВ) сил», обнародованном 4 ноября.

«Подразделения обороняющихся устойчиво удерживают занимаемые позиции. В ходе выполнения задач, применяют все имеющиеся силы и средства для стабилизации ситуации, однако, готовы и к более активным мерам. В результате боевых действий, один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое — получили ранения», — говорится в сводке.

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