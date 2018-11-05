Сводки от ополчения Новороссии 05 ноября 2018

Бывший первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что не считает Россию агрессором.

Об этом он сказал в интервью украинской пропагандистской новостной передаче «ТСН» на телеканале «1+1».

«Нет (я не считаю Россию агрессором — прим. РВ), но я считаю, что Россия, как и Украина и отдельные районы Донецкой и Луганской областей, признали, что существует большая проблема, которая требует решения, и все они взяли на себя обязательства», — сказал Хуг, отвечая на вопрос журналиста.

Он добавил, что все еще размышляет над желанием «однажды назвать агрессора агрессором».

Пропагандистка «ТСН» Алла Мазур, предваряя прощальное интервью Хуга своим вступлением, заявила, что «чиновник попал в скандал, заявив, что не видит признаков российского присутствия на Донбассе».

«На этой неделе эпоха Александра Хуга завершилась. Уйдя в отставку, он встретился с нашим Андреем Цаплиенко (журналист-интервьюер — прим. РВ), чтобы всё разъяснить. Ну и что вам сказать? Разъяснил так разъяснил… Смотрите сами», — пропагандистка не может сдержать разочарования.

Как сообщала «Русская Весна», ранее в интервью Хуг заявлял об отсутствии российского военного вмешательства на Донбассе. Кроме того, наблюдатели ОБСЕ заявили, что военную форму и опознавательные знаки РФ можно купить в любом месте.

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