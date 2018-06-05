ПВО России оставила не у дел штурмовики США

Американская фронтовая авиация в ее нынешнем составе неспособна бороться с серьезным противником типа России и Китая, констатировали в Пентагоне. Штурмовик A-10 Thunderbolt II, единственный самолет ВВС США, предназначенный для огневой поддержки сухопутных войск, в силу почтенного возраста и устаревших технологий не сможет даже приблизиться к своей непосредственной цели, механизированной бригаде противника. Однако списать "Бородавочника" - так штурмовик прозвали летчики, - не дает Конгресс США.

Прозвище "Бородавочник" двухмоторный одноместный штурмовик Fairchild-Republic A-10 Thunderbolt II получил за характерную форму передней части, напоминающую африканское парнокопытное. Принятый на вооружение в 1975 году самолет является идеальной мишенью для современных систем ПВО: два огромных двигателя в задней части фюзеляжа, два киля, толстые крылья с многочисленными пилонами для подвески вооружения - все это хозяйство сияет на экранах радаров, как новогодняя елка.

А-10 не очень подходит боя ведения современного боя с равным по силе противником - таким, как Россия или Китай, - дипломатично заметил военный редактор The National Interest Дейв Маджумдар. - В случае военной конфронтации А-10 не сможет даже близко подобраться к мотострелковой бригаде, охраняемой мобильными комплексами ПВО "Тор-М2/М3", "Бук-М2" и "Тунгуска".

Американский эксперт рассматривает идеальный вариант, когда на пути "Бородавочников" к цели не будет авиации противника или районов, прикрытых более мощными системами ПВО типа С-300/400. Но даже такой, чрезвычайно удачный расклад не поможет штурмовой авиации США: "Буки" и "Торы", предназначенные для поражения целей в радиусе 70-80 километров, посбивают "Бородавочников" на дальних подступах. Более того - не факт, что А-10 вообще смогут подняться в воздух.

- Поскольку у России есть дальние высокоточные ракеты типа морских "Калибров" и авиационных Х-101, обычные военные аэродромы НАТО использовать в случае конфликта будет невозможно, - продолжил Маджумдар.

Узкая специализация "Бородавочника" и его специфический внешний вид с самого начала поставили самолет в ВВС США в положение "гадкого утенка". Пилоты не хотели летать на штурмовиках, а командование мечтало от них избавиться. Однако лоббисты в Конгрессе не позволяли списать А-10. Кстати, компании Fairchild Aircraft это не помогло - штурмовик А-10 был последним ее крупным заказом, в 1996 фирму купила немецкая Dornier.

В наше время у американских летчиков вновь появились планы избавиться от устаревших штурмовиков, но Конгресс опять воспротивился. Вместо списания предложено модернизировать 112 из 280 имеющихся на вооружении А-10: самолеты получат "тонкое крыло" - по мнению законодателей, оно способно снизить радиолокационную заметность старого самолета. Но это долгая песня: пару лет понадобится на выбор подрядчика, еще пять - на производство необходимых комплектующих. Согласно планам американских властей, модернизированный "Бородавочник" сможет летать до середины века.

- Даже модернизированный А-10 сможет выжить лишь при низком и среднем уровне угрозы. Он ценен при проведении локальных кампаний против партизан и повстанцев. Такие операции будут длиться еще много лет и там "Бородавочнику" найдется применение, - считает Мадужмдар. - А в конфликтах с серьезным противником, ВВС США понадобится совершенно иной самолет. Им может стать F-35В с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, способный действовать в отсутствие аэродромов и преодолевать зоны действия вражеской ПВО.

Источник: rg.ru