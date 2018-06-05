Проигранная экономическая война: Евросоюз капитулирует в пользу России

Торговая война против Евросоюза, которую начал Дональд Трамп, заставила паниковать и действовать европейских политиков.

Призывы снять санкции переросли в открытые заявления мировых лидеров. И очевидно, что все идет к тому, что американский президент снова сел в лужу.

Когда глава Белого дома вводил новые торговые пошлины или ставил ультиматум Германии в реализации проекта «Северный поток-2», он посчитал, а может ему науськали, что представители ЕС пойдут на капитуляцию.

Однако жесткая позиция США не была воспринята по достоинству в Европе.

В частности, диктаторскую позицию Вашингтона не оценили в Австрии. Первые лица государства выступили с резкой критикой Белого дома, призвав европейцев сплотиться вокруг проблемы и не дать США принимать за них решение.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в эксклюзивном интервью одному из отечественных СМИ заявил, что считает удачей наличие у его страны прочного фундамента для диалога с Россией.

«Наша страна всегда выполняла функцию моста — как в географическом, так и в политическом понимании этого слова — и хотела бы выполнять её в дальнейшем. В этой связи я считаю удачей, что у нас с Россией столь прочный фундамент для диалога», — подчеркнул он.

Он отметил о необходимости сотрудничества и налаживания связей с Россией. В очередной раз намекнул, что не является сторонником санкций и готов содействовать снятию всяческих запретов. Его слова поддержал вице-канцлер, министр по делам государственной службы и спорта Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. В интервью Ö sterreich он заявил, что самое время снять «бесполезные» санкции и нормализовать отношения с Москвой. В частности, политик призвал ответить США на их агрессивный выпад — новые торговые пошлины.

«В первую очередь санкции нанесли ущерб нашей, австрийской экономике. Я всегда предупреждал, что нельзя подталкивать Россию в объятия Китая. Самое время положить конец этим болезненным санкциям и нормализовать политические и экономические отношения с Российской Федерацией», — сказал Штрахе.

Причем австрийские политические деятели стали не единственными, кто публично начал призывать страны ЕС ответить США на введение новых пошлин.

Фактически вся Европа поняла, что Вашингтон использует европейцев исключительно в своих интересах.

Причем все это может привести к «войне пошлин». Европейцы начнут увеличивать налог на ввозимые товары из США. В свою очередь Вашингтон продолжит увеличивать тарифы на импорт. И в этой «торговой войне», естественно, Европейскому союзу будет выгоднее снять санкции с России и вернуться к взаимовыгодному сотрудничеству.

И если все закончится именно так, что о провальной политике Трампа будут говорить еще несколько лет. Ведь ни Барак Обама, ни он не смогли спустя несколько лет сломить Москву санкционным режимом. США проиграли и здесь.

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Антон Орловский, для «Руской Весны»