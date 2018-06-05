Леонид Ивашов: Есть только один способ защитить Донбасс от разрушения

Что стоит за обострением в Донбассе, как выглядят сценарии развития ситуации?

Киев готовится решить проблему Донецка и Луганска наступлением и окружением неподконтрольных территорий, а затем уничтожением режимов народных республик. Напомню, что президент Украины Петр Порошенко получил на это законодательные полномочия. Кроме того, получили соответствующие директивы Вооруженные силы Украины. По моим данным, есть приказ на подготовку ВСУ к наступлению — можно сказать, украинский вариант плана «Барбаросса».

По сути, к наступлению на Донбасс все готово. Именно это объясняет происходящее на линии соприкосновения. Где-то ВСУ проводят разведку боем, нащупывая слабые места в обороне Донбасса. Но в целом то, что мы сейчас наблюдаем — это занятие украинской армией исходных рубежей.

Проводя, казалось бы, бои местного значения, сопровождающиеся захватом территорий, ВСУ занимают выгодные позиции для наступления.

По каким направлениям ВСУ будут наносить удар?

Скорее всего, будет два сходящихся удара на Иловайск, с целью отрезать Донецк и Луганск от России. А дальше разгром армий народных республик, я считаю, станет лишь вопросом времени.

Почему вы так считаете?

Я как военный человек считаю соотношение сил. Боевой потенциал ВСУ кратно превосходит Луганск, и в чуть меньшей степени — Донецк. Сегодня Украина может бросить в наступление на этом направлении до 1000 танков и около 1000 стволов артиллерии. Плюс нужно учитывать, что подготовлены специальные подразделения для действий на территории ДНР и ЛНР — их готовили американские инструкторы. Плюс Сухопутные войска Украины, при поддержке авиации, существенно превосходят и Донецк, и Луганск.

Киев, я считаю, использует для наступления удобный момент. Россия в период проведения Чемпионата мира по футболу не сможет оказать серьезную помощь Донбассу, включая военно-техническую помощь. Иначе провалится ЧМ — многие западные страны отзовут свои команды, со всеми вытекающими для Москвы последствиями.

Есть еще ключевое обстоятельство: сегодня народное ополчение Донбасса очень ослаблено. Прежде всего, люди устали от напряженной жизни, но главное — они больше не видят перспективы.

Раньше они дрались с надеждой, что ДНР и ЛНР отстоят свою самостоятельность, а Москва признает их независимость или даже предложит войти в состав РФ. Сегодня эти надежды сменились полным разочарованием.

Россия, по сути дела, этих людей бросает. С российской стороны в предстоящем конфликте не будет ни добровольцев, ни, повторюсь, серьезной военно-технической поддержки. Будут заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой с осуждением действий киевских властей — и только.

Добавлю, что и тех добровольцев, которые приезжали воевать за ДНР и ЛНР из других областей Украины, российские суды фактически выдают «незалежной» — доказательство тому решение о принудительной депортации на Украину ополченца Николая Трегуба. Поэтому и среди этой категории добровольцев идея повоевать на стороне Донбасса, надо думать, энтузиазма не вызовет.

Но Кремль подает сигналы, что намерен блокировать эскалацию в Донбассе дипломатическим путем…

Вовсе нет. Мы заявляем уступчивую позицию: говорим, что будем встречаться с Макроном, обличать Киев в ОБСЕ, еще куда-то писать… Все это, на мой взгляд, говорит об одном: Москва не предпримет решительных действий по предотвращению геноцида в Донбассе и нарушению Минских договоренностей украинской стороной.

Так что Донецк и Луганск, скорее всего, мы проиграем полностью. Что, по всей видимости, не особенно беспокоит российскую власть, которая с переизбранием Владимира Путина гарантировала себе еще шесть лет спокойной жизни.

Если бы Кремль все же решил вмешаться, что следовало было бы сделать?

Россия должна предупредить по официальным или неофициальным каналам, и поставить об этом в известность СМИ: если Украина и Киев не будут выполнять Минские договоренности и вести дело к политическому урегулированию, Москва оставляет за собой право признать независимость ДНР и ЛНР. И уточнить, что сразу с признанием независимости Россия готова подписать соглашения с одной и другой республикой по безопасности, и оказать им военно-техническую помощь.

Все проекты этих документов уже должны быть на столе президента Путина. Едва Киев начнет атаку, Россия тут же примет решение о признании независимости ДНР и ЛНР, подпишет с руководителями республик соответствующие соглашения, а российские войска начнут выдвигаться в район военных действий.

Только этот вариант, я считаю, является эффективным. Только так можно защитить население ЛНР и ДНР от геноцида, а территорию Донбасса — от разрушения.