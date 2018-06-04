Для того, чтобы понять, что такое коррупция в России, достаточно посмотреть на картинку, которая находится чуть ниже этого текста. Даже объяснять ничего не надо, потому как приведенное сравнение заставляет замолчать даже защитников жуликов и воров во власти.

Ну, а для тех, кому картинка все-таки показалась малоубедительной, приведу еще один пример.

Информация для сравнения

На каждый километр недостроенного Крымского моста из бюджета уже потрачено 12 миллиардов рублей. Это в 24 раза (ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ) дороже стоимости аналогичного моста в Китае, который соединяет Нанкин и Шанхай.

Всего же 19 км переправы в Крым стоили нашей стране 228 млрд руб. То есть каждый работающий россиянин отдал 3175 руб. другу Путина Ротенбергу, чья компания и занималась строительством.

Это большие деньги для России?

Вообще-то, 228 млрд руб. — это в три раза больше годового бюджета России на охрану окружающей среды (77,9 млрд руб., Минфин). Но кого волнует экология и тот факт, что из-за плохого воздуха ежегодно погибают 140 тыс. россиян (ВОЗ), когда на кону ВЕЛИЧИЕ державы и уникальная возможность для грандиозного дружеского распила. ⁠

Но, на самом деле, никакой коррупции в России не существует! Коррупция – это когда чиновник получает взятку за определенное содействие в деле, или закрывает глаза на происходящее. Такие случаи встречаются во многих странах мира. В России, подобные события – это норма жизни «слуг народа», это фундамент современной общественной жизни.

Источник:https://zen.yandex.ru/media/politlikbez/chto-takoe-korrupciia-v-rossii-5afac72983090599f5ae0525

Источник: zen.yandex.ru