Что такое коррупция в России
Для того, чтобы понять, что такое коррупция в России, достаточно посмотреть на картинку, которая находится чуть ниже этого текста. Даже объяснять ничего не надо, потому как приведенное сравнение заставляет замолчать даже защитников жуликов и воров во власти.
Ну, а для тех, кому картинка все-таки показалась малоубедительной, приведу еще один пример.
Информация для сравнения
На каждый километр недостроенного Крымского моста из бюджета уже потрачено 12 миллиардов рублей. Это в 24 раза (ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ) дороже стоимости аналогичного моста в Китае, который соединяет Нанкин и Шанхай.
Всего же 19 км переправы в Крым стоили нашей стране 228 млрд руб. То есть каждый работающий россиянин отдал 3175 руб. другу Путина Ротенбергу, чья компания и занималась строительством.
Это большие деньги для России?
Вообще-то, 228 млрд руб. — это в три раза больше годового бюджета России на охрану окружающей среды (77,9 млрд руб., Минфин). Но кого волнует экология и тот факт, что из-за плохого воздуха ежегодно погибают 140 тыс. россиян (ВОЗ), когда на кону ВЕЛИЧИЕ державы и уникальная возможность для грандиозного дружеского распила.
Но, на самом деле, никакой коррупции в России не существует! Коррупция – это когда чиновник получает взятку за определенное содействие в деле, или закрывает глаза на происходящее. Такие случаи встречаются во многих странах мира. В России, подобные события – это норма жизни «слуг народа», это фундамент современной общественной жизни.
Источник:https://zen.yandex.ru/media/politlikbez/chto-takoe-korrupciia-v-rossii-5afac72983090599f5ae0525
Источник: zen.yandex.ru
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Коррупция это смысл жизни ” небесных ” обитателей России . Они же прямые наследники последней волны ” коммунистов ” из СССР , которые в народе были синонимами воровства . Вообще в России со времён Петра , чиновник не вор , выглядел как белая ворона
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Ну почему-ж: были идейные коммунисты,и много.Только вот непонятно КАК они позволили всякой мрази пролезть в верхние ,да и не только эшелоны власти.Где была их партийная совесть?