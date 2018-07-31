О коррупции в Беларуси

Среди «горячих» тем последнего времени, активно — мягко говоря — обсуждаемых на всех общественных уровнях: от официальных заявлений руководства страны до столь привычных для нас «кухонных посиделок в Интернете», тема коррупции, безусловно, занимает одно из первых, если не первое место. Несомненно, поводом для столь повышенного внимания послужили многочисленные примеры вскрытия преступных действий отдельных чиновников и государственных служащих, вплоть до помощника президента — инспектора по Гродненской области. А также возбуждение беспрецедентного даже для сегодняшней Беларуси, вроде бы уже привыкшей ко всему, уголовного дела по фактам системных коррупционных проявлений в медицинской сфере, по которому проходят более 50 человек, в том числе 33 должностных лица.



Среди них директор республиканского унитарного предприятия «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Александр Столяров, директор производственно-торгового республиканского унитарного предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак, начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак начальник военно-медицинского управления Министерства обороны РБ Алексей Еськов.

Однако мы полагаем, что главной причиной столь повышенного интереса к этой теме служит понимание большинством белорусов опасности коррупционных преступлений, которые подрывают саму основу государства, разрушают и развращают наше общество, уж не говоря о том, что повышают цены, уничтожают рабочие места и фактически грабят каждого из нас.

Но понимание пониманием, однако, совсем не лишним, по нашему мнению, будет полезно ещё раз рассмотреть это явление, естественно, применительно к условиям Беларуси в целях достижения более чёткого представления об этом преступлении, а самое главное — для выработки активной гражданской позиции, направленной на искоренение такого проявления как коррупция.

Коррупция — это… Что такое коррупция?

Проблема эта, разумеется, не только чисто белорусская, хотя нам от этого и не легче. Она настолько серьёзно затрагивает всё мировое сообщество, что Организация Объединенных Наций была вынуждена принять «Конвенцию Организации Объединенных Наций против коррупции», которую Республика Беларусь ратифицировала 25 ноября 2004 года.



Этот международный договор предусматривает меры по предупреждению коррупции, наказанию виновных, а также механизмы международного сотрудничества в борьбе с ней.



Он обязывает государства‑члены проводить политику противодействия коррупции, одобрять соответствующие законы и учреждать специальные органы для борьбы с этим явлением.

Заметки на полях По данным ООН из-за коррупции страны недополучают 2,6 трлн. долларов, что составляет 5% мирового ВВП, и каждый год в мире на взятки уходит 1 трлн. долларов. Для сравнения уровня коррупции в странах мира применяются несколько методик и индексов. Наиболее полные исследования проводит международная неправительственная организация “Transparency International”, однако и к ним надо относиться критически, недаром её отделение в России «Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл-Р» внесена Министерством юстиции в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента». И всё-таки определённые выводы из материалов последнего рейтинга (2016 год) этой организации «Страны с самым низким и самым высоким уровнем коррупции» можно сделать. Так, по состоянию на начало 2017 года наименьший уровень коррупции имеют следующие страны: Дания, Новая Зеландия, Финляндия, Швеция, Швейцария, Норвегия, Сингапур, Нидерланды, Канада и Великобритания. Страны с самым высоким уровнем коррупции: Сомали, Южный Судан, Северная Корея, Сирия и Йемен. Если же говорить о месте стран на постсоветском пространстве, то Беларусь выглядит вполне прилично, занимая 77 место среди 173 государств, в то время когда, в частности, Россия, Украина и Казахстан делят между собой 129—132 места.

Итак, что же такое коррупция (в скобках заметим, что происходит это слово от чётко определяющего саму суть преступления латинских слов corrumpere «растлевать» и corruptio «подкуп, продажность; порча, разложение; растление»). Понятно, что коррупция является сложным социальным, политическим и экономическим явлением, но всё-таки в качестве самого распространенного краткого определение коррупции можно использовать вот это выражение:

«Коррупция — это злоупотребление должностным местом или властью с целью собственной выгоды».

Или чуть более развёрнутое и более строгое:

«Коррупция — это общественно опасное явление в сфере политики или государственного управления, выражающееся в умышленном использовании представителями власти своего служебного статуса для противоправного получения имущественных и неимущественных благ и преимуществ в любой форме, а равно подкуп этих лиц».

И, наконец, академическое определение:

«Коррупция — умышленное использование государственным должностным или приравненным к нему лицом своего служебного положения и связанных с ним возможностей в целях противоправного получения имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц, а равно подкуп государственного должностного или приравненного к нему лица путём предоставления им имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покровительства, обещания преимущества для них или для третьих лиц с тем, чтобы это государственное должностное или приравненное к нему лицо совершили действия или воздержались от их совершения при исполнении своих служебных обязанностей, а также совершение указанных действий от имени или в интересах юридического лица».

Коррупция в Беларуси

Как же обстоят дела с этим позорным явлением в Беларуси?

Начнём опять «от печки». Сам факт, что в государстве был принят закон «О борьбе с коррупцией», в преамбуле которого сказано, что он «направлен на защиту общественных интересов от угроз, вытекающих из проявлений коррупции, обеспечение эффективной деятельности государственных органов путём предупреждения, выявления, пресечения правонарушений, создающих условия для коррупции и коррупционных правонарушений, устранения их последствий», говорит сам за себя.



Не скрывается наличие в стране проявлений коррупции и их опасности и на самом высоком государственном уровне. Вот неоднократные заявления главы белорусского государства — Президента Республики Беларусь:

«Самым губительным образом на состоянии экономики, да и не только этой сферы, сказывается коррупция. Взяточничество способно подорвать основу любого государства. Именно оно создает почву для роста теневой экономики и подрывает доверие людей к государству. В нашей стране не должно быть места коррупции. Борьба с ней на всех уровнях была и будет самой решительной и прозрачной…»; «Коррупция — это ржавчина. Что бы мы ни делали в обществе, какие бы у нас ни были законы, государственное устройство, экономика какая бы продвинутая ни была, но если коррупция, как в некоторых известных нам государствах зашкаливает, если против неё не борются, никакого продвижения и развития страна не получит. Поэтому коррупция — это страшная ржавчина, против которой надо бороться»; «В последние годы общими усилиями компетентных служб коррупцию удалось обуздать. Однако о ликвидации негативных явлений ещё говорить не приходится. Взяточничество, хищения, теневая коммерция и прочие нарушения закона подобного рода по-прежнему представляют собой огромную опасность для страны»; «Но не менее важен для нас вопрос внутренней безопасности, стабильности развития нашей страны, нашего общества. И не последнюю роль в этом играет вопрос борьбы с коррупцией»; «Не дай бог коррупция или ещё что-то. На злобу дня — вы видите, что происходит в стране. Пощады в этом отношении никому не будет. Это касается всего руководящего состава».

Итак, коррупция в Беларуси, собственно в этом никто и не сомневался, существует. Тем более что события последних дней этот факт чётко подтверждают.



Судите сами, кроме тех громких дел: арест помощника президента — инспектора по Гродненской области и возбуждение уголовного дела по фактам системных коррупционных проявлений в медицинской сфере, о которых мы уже упоминали, только в июле СМИ рассказали об уголовных делах коррупционной направленности в отношении:



главного бухгалтера коммунального предприятия, которая брала взятки дизтопливом;



председателя Браславского райисполкома, систематически получавшего взятки, общая сумма которых составила не менее 27,9 тыс. евро за решение вопросов, входящих в его компетенцию;



заместителя генерального директора ОАО «Гомельский завод литья и нормалей», получившего в качестве взятки 1 миллион российских рублей;



начальника налоговой инспекции Советского района Гомеля, использовавшего своё служебное положение для личного обогащения;



генерального директора российско-белорусского предприятия ЗАО СП «Брянсксельмаш», обвиняемого в соучастии в получении взятки в 1 млн. российских рублей;



генерального директора одного из государственных холдингов, задержанного при получении взятки в 85 тысяч евро;



заместителя генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «АФПК «Жлобинский мясокомбинат», получение двух взяток которым в сумме 100 и 150 рублей доказано в ходе судебного разбирательства;

заместителя начальника 4-го управления Департамента финансовых расследований КГК, приговорённого к 4 годам лишения свободы в колонии усиленного режима за мошенничество, подстрекательство и пособничество в даче взятки;



директора ОАО «Стеклозавод «Неман» и начальника одного из управлений предприятия, задержанных с поличным при получении взяток в 2,4 тыс. и 1,2 тыс. долларов соответственно,



председателя комиссии по подготовке и проведению государственных закупок одной из государственных организаций Гомельщины, опять-таки задержанного с поличным при получении взятки.

К этому весьма впечатляющему перечню можно ещё и добавить, что в 2017 году по статьям, связанным с коррупцией, было осуждено 780 чиновников и управленцев, а за пять месяцев этого года в Беларуси уже выявили 1107 (!) коррупционных преступлений.

О борьбе с коррупцией

Отметим, что в стране есть не только понимание опасности существования такого явления как коррупция, но главное — наличествующая в обществе и властных структурах чёткая точка зрения о необходимости непримиримой и жёсткой борьбы с этим бедствием, а также проведение активных антикоррупционных мероприятий.

Об этом свидетельствуют и существование «Закона о борьбе с коррупцией», и одобрение абсолютным большинством населения мер, принимаемых в рамках противодействия коррупционным проявлениям, и достаточно высокий уровень профессионализма правоохранительных органов в ходе деятельности по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений.

Более того, в Беларуси разработана «Система мер борьбы с коррупцией», основные положения которой предусматривают:



планирование и координацию деятельности государственных органов и иных организаций по борьбе с коррупцией;



установление ограничений, а также специальных требований, направленных на обеспечение финансового контроля в отношении государственных лиц;



проведение мероприятий по информированию населения, способствующих созданию атмосферы нетерпимости в отношении коррупции (антикоррупционное образование и воспитание);



обеспечение гласности в деятельности государственных должностных лиц, если иное не предусмотрено актами законодательства;



ликвидацию вредных последствий правонарушений, создающих условия для коррупции;



установление правовых запретов в целях разграничения служебных (трудовых) обязанностей и личных, групповых и иных внеслужебных интересов государственных должностных лиц;



применение процедур приёма на работу, отбора, подготовки, продвижения по службе (работе) государственных должностных лиц в соответствии с принципами эффективности их деятельности и справедливости;



принятие кодексов этики (стандартов поведения) государственных служащих;



проведение криминологической экспертизы проектов правовых актов для выявления предпосылок и причин коррупции и своевременного принятия эффективных мер по её предупреждению и профилактике;



сочетание борьбы с коррупцией с созданием экономических и социальных предпосылок для устранения причин коррупции;



вынесение на общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов в сфере борьбы с коррупцией;



организацию антикоррупционного обучения государственных должностных лиц, а также лиц, обучающихся в учреждениях образования.



Хорошие, разумные мероприятия, проведение которых, несомненно, оказало бы положительное влияние на эффективность борьбы с коррупцией, но при обязательном условии их системного задействования.

Однако, к сожалению, это ключевое условие в стране и не выполняется. Возможно, что-то и проводится в органах государственного управления, но информация об этом практически отсутствует в средствах массовой информации, абсолютное большинство публикаций которых посвящено исключительно «горячим новостям» (не будем говорить — «жареным фактам») о задержании, аресте, осуждении очередного коррупционера.

Нет, никто не отрицает значимости своевременного выявления и пресечения конкретных коррупционных преступлений, при соблюдении таких принципов, как законность и неотвратимость ответственности. Вместе с тем также понятно, что одними «карательными» мерами коррупцию победить невозможно.

Например, в Китае за период с 2000 по 2014 год за коррупционные преступления к смертной казни приговорили более 10 тысяч (!) чиновников. И что, коррупция исчезла?



Да нет, если уже в 2015 году по коррупционным основаниям в КНР было заведено более 330 тысяч (!) уголовных дел. Это мы напоминаем тем, кто считает, что надо пару десятков высших чиновников поставить к стенке и остальные якобы сразу заработают.

Об основных направлениях совершенствования борьбы с коррупцией

Исходя из материалов предшествующего раздела, можно сделать обоснованный вывод, что организация системной борьбы с коррупцией нуждается в совершенствовании. И предложений по этому поводу в общем-то более чем достаточно.



Однако настораживает то обстоятельство, что при обсуждении этого вопроса предложения, направленные на активизацию данного процесса, сводятся, как правило, к далеко не бесполезным, но частным суждениям: о решении вопроса размера доходов работников государственного сектора, о прозрачности и простоты административных процедур, об открытости расследования коррупционных проступков, об ужесточении наказания.

Мы же считаем, что кардинальное решение проблемы коррупции лежит в двух плоскостях — это идеология и образование.

Начнём с идеологии, так как убеждены, что если человек, в том числе, разумеется, государственный служащий, верен Идее, значимость которой для него такова, что жизнь без неё теряет смысл, то он в принципе неподкупен.



А поэтому, принимая во внимание, что согласно статье 4 Конституции РБ белорусское государство имеет право на разработку и внедрение государственной идеологии, в неё надо внести прямые политические идеи и идеалы, формирующие в обществе нетерпимость к коррупционному поведению, предусматривающие использование политических, организационных, информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных мер идеологического противодействия коррупционной деятельности.

Теперь об образовании. Учитывая, что противодействие коррупции и злоупотреблениям властью в управленческой деятельности в государственном аппарате и в экономике, а также — в процессе осуществления контроля граждан за деятельностью государства и бизнеса — требует, кроме неподкупной политической воли, ещё и владение адекватными знаниями, обеспечивающими дееспособность каждого гражданина.



Необходимо создать и внедрить в практику, предусмотренную государственной «Системой по борьбе с коррупцией», подсистему антикоррупционного обучения и воспитания высоконравственной личности, разделяющей традиционные духовные ценности, в которых нет места стяжательству и воровству и на основе которых может быть построена политика противодействия коррупционным проявлениям.

Заключение

В заключение считаем целесообразным ещё раз подчеркнуть, что коррупция — это действительно важнейшая для Беларуси, впрочем, как и для всего мира, проблема, которую невозможно побороть без активного участия всего общества.



Именно от того, как каждый гражданин относится и реагирует на проявления коррупционных действий, зависит обстановка в этой криминальной сфере, да и в государстве в целом.



В идеальном варианте каждый человек обязан не только не совершать коррупционных проступков, но и пресекать любые проявления взяточничества всеми доступными и законными методами.

Но это может стать возможным лишь тогда, когда усилиями всех здравомыслящих, обладающих нормальными нравственными ориентирами людей, удастся воплотить на Земле в жизнь Великую Идею, в соответствии с которой все люди должны перестать быть человекообразными и стать Человеками, то есть носителями действительного человеческого достоинства, выражающегося в определённом режиме функционирования психики, когда приоритетными алгоритмами поведения становятся: совестливость, человеколюбие, честность, доброта, отзывчивость, порядочность.





ИАЦ

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