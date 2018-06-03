Кровавый отчёт о военных преступлениях: Пентагон отчитался о сотнях убитых мирных жителях за 2017 г. (ФОТО)

Пентагон отчитался Конгрессу США о 500 убитых и ещё 169 получивших ранения мирных жителях в ходе военных операций звёздно-полосатой армии в 2017 году. Больше всего от действий Штатов пострадали Ирак, Сирия, Афганистан и Йемен. В Америке это называется «допустимыми потерями».

Иными словами, янки взвалили на себя функции мирового жандарма, сами выбирают суверенные страны для вторжения, сами определяют число «допустимых потерь» среди мирного населения.

Причём, именно определяют! Британская мониторинговая группа Airwars, которую трудно заподозрить в предвзятом отношении к американцам, подсчитала, что за последние 4 года в Сирии и Ираке от авиударов и действий коалиции на земле погибло 9600 мирных жителей.

А как же нахваливаемые Трампом «умные», «сверхточные» ракеты и артиллерийские снаряды?! Здесь может быть три варианта: либо ракеты глупые и неточные, либо глупыми и неточными являются американские солдаты, либо оба варианта сразу.

В Пентагоне оправдываются тем, что террористы используют «живые щиты». Дескать, бородачи прикрываются мирными, и они вынуждены утилизировать всех скопом.

Но позвольте, чьими иррегулярными армиями являются группировки ближневосточных боевиков?! Уж не американских ли спецслужб?

Всё это выглядит как масштабный план по утилизации местного населения неспособных защитить себя стран. Попутно янки выкачивают все ресурсы и контролируют криминальные виды бизнеса — от производства наркотиков и до торговли людьми и органами.

И, наконец, верх отвратительного колониального лицемерия: чинимые американскими солдатами бесчинства, массовые убийства, разруху и человеческое горе вашингтонские клерки подбивают в виде официальных отчётов, которые могут в публичном доступе наблюдать абсолютно все желающие.

Шёл 18-й год 21 века, жители Сирии и Ирака выживали, как могли…

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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»