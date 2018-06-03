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Будущее после выборов.О.Четверикова

07:25. 3 июня 2018 Просмотров - 60 Нет комментариев Опубликовал:
 
 


Легитимизация программы оцифровки человека. Тотальная трансформация современного уклада. Переход с либерального мировоззрения на трансгуманистическое. Отношения между роботом и человеком. Инфернальная реальность. Проект "Аватар". Евгенический подход. Биологическая кастовость и цифровая копия. Стратегия правящего класса. Двухуровневое общество. Монополия штатов на технологии. Место России в будущем мире. Трансгуманистическая модель общества. Бессмертные киборги. Университет сингулярности в РФ. Частной жизни не будет? Идеология власти. Личностное начало и права человека. Все тайное станет явным. Новые функции сбербанка, переданные государством. Cистема образования и агенство стратегических инициатив. К чему приведет ликвидация трудовых книжек и дипломов? Индивидуальные профили. Кто будет осуществлять оцифровку общества? Публицист, кандидат исторических наук, доцент МГИМО Ольга Четверикова. О текущем моменте.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: фильмы и видео
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