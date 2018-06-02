Забытые фильмы. Живая история
16:10. 2 июня 2018 Просмотров - 48 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Андрей Фефелов и историк Александр Широкорад рассказывают об отечественном кино
Почему дореволюционную цензуру называли самой жёсткой в Европе. Чем интересно советское немое кино, как по нему можно изучать историю.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai