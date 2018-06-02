Забытые фильмы. Живая история

Концептуал СМИ Андрей Фефелов и историк Александр Широкорад рассказывают об отечественном кино

Почему дореволюционную цензуру называли самой жёсткой в Европе. Чем интересно советское немое кино, как по нему можно изучать историю.

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