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Забытые фильмы. Живая история

16:10. 2 июня 2018 Просмотров - 48 Нет комментариев Опубликовал:

Андрей Фефелов и историк Александр Широкорад рассказывают об отечественном кино

Почему дореволюционную цензуру называли самой жёсткой в Европе. Чем интересно советское немое кино, как по нему можно изучать историю.

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Взлёт над пропастью. 1890-1917 годы, Пыжиков Александр Владимирович

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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