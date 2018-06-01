Распродажа фантиков со скидкой

Говорят, что у Туркменистана закончились деньги, новость эта похожа на правду:

https://cont.ws/@andersen/961536

У Туркменистана заканчивается еда и деньги? Новость отсюда: http://joy.reactor.cc/post/3521147#comment16335410 А вы знали, что Туркменистан похоже, пошёл по пути Венесуэлы? А вы знали, что Туркменистан, похоже пошёл по пути Венесуэлы? Что вы вообще знаете о Туркменистане? Прошлый Туркменбаши ставил себе золотые памятники, переназывал названия месяцев в честь себя и своей матери, запрещал библиотеки, театр и оперу, его сыновья проигрывали десятки миллионов долларов в казино Турции. Но эта страна всегда была богатой из-за газа и хлопка. Однако местные царьки умудрились всё просрать и тут. Ниже я попытаюсь кратенько описать, что там происходит.



В общем, в стране продовольственный кризис и практически нет наличных денег. Люди начали распродавать бытовую технику, остатки скота и украшения, а в очередях на международные переводы денег гибнут люди. С чего это? А просто практически единственный источник дохода – газ. Туркменистан уже больше года не может продать по нормальным ценам. Раньше его покупал Иран, но потом в Ашхабаде решили, что иранцы должны два миллиарда долларов сверху. Тегеран перестал покупать газ вообще. Остался только Китай — но он, видя ситуацию, покупает газ по дешевке. Кроме того, в конце 2016 года контракт с Туркменистаном разорвал «Газпром». В стране дефицит яиц (в Иране, кстати, с этого как-то вспыхнули протесты), а в аэропортах у туристов конфискуют все лекарства.

Что делают власти? Ооо, они, похоже, устроили чемпионат по слабоумию и вместо выхода из кризиса занимаются чёрт пойми чем. Во-первых, с какого-то фига запретили красить автомобили во все цвета кроме белого. До марта все должны были перекрасить свои авто из-за чего цены на покраску выросли до 5 тысяч баксов! Вместе с этим почему-то запретили женщинам садиться за руль. Местные жители из-за недостатка денег начали распродавать украшения, бытовую технику и скот. Все СМИ страны сообщают о продовольственном изобилии, но на деле в некоторых регионах страны уже отпускают муку только по 5 кг. в руки и по 4 буханки хлеба. Конечно же началось падение местной валюты – манатов. Купить с рук доллар сейчас можно за 23.5 маната, официальный же курс 3,5. Естественно из-за такой ситуации все цены на продукты и лекарства выросли в несколько раз. В республике началось изымание «излишков» муки у крестьян, чтобы хоть как-то покрыть ее дефицит. Этим деянием, напоминающим времена военного коммунизма, занимаются «компетентные лица», определяя кому сколько муки необходимо — как бы не переели или не продали на сторону. Сообщается, что власти также заставляют студентов «добровольно» отказываться от права на получение стипендий. Их вообще планируется полностью отменить. Но самое смешное, это то, что из-за кризиса резко подорожала туалетная бумага и большинство население перешли на газеты (которые заставляют выписывать принудительно). А из-за культа личности, не находится такого места, где не был бы изображён президент. Ну и совсем недавно полиция и специальные инспекторы начали облавы на туалеты в поисках газет с изображением президента. Помимо домов должны обходить свалки, чтобы искать испачканные куски газет. Если после первого раза человека поймают с газетой снова — ему грозит увольнение с работы.

Как известно, если где-то убыло, значит где-то, прибыло. И туркменские наличные деньги не являются исключением, вдруг всплыв в России (в больших контейнерах). Говорят, что столь необходимую в самой Туркмении наличность завезли в Россию и распродают лохам с большой скидкой. Почему лохам? Да потому, что дополнительная денежная эмиссия в обход ЦБ и его владельцев – Ротшильдов — рискованная забава.

Пуститься во все тяжкие его толкнула острая жизненная необходимость, а точнее — желание подзаработать на американских санкциях против соседнего Ирана. Великий и мудрый правитель начал торговать иранской нефтью, а американцы почему-то рассердились и заблокировали выручку. В результате чего иранцев он кинул, они выставили ему ультиматум — вернуть 2 млрд. Иначе свергнут или грохнут, короче говоря, есть у них методы воздействия, простые и понятные…

Сейчас он пытается срочно разблокировать деньги, в чем ему обещались помочь «наши» генералы, но помогать будут, как водится, за взятку. (По традиции, идущей со времен полковника Захарченко, или даже раньше) Взятку разделят между генералами и еврейскими клерками среднего звена, которые помогут вытащить из американских банков необходимое бабло.

Но зачем же премудрому правителю тратить на взятку собственные деньги? Но генералы бесплатно не работают… Вот они и помогают обменять его фантики в России сначала на рубли, а потом на евро и доллары. «Насшибать» с русских лохов премудрому туркмену надо около 30 млн $.

Потом дополнительная эмиссия маната будет объявлена незаконной, манаты — фальшивыми, а русские банкиры, которые предъявят их к оплате — мошенниками и фальшивомонетчиками…

Номера этих манатов никогда не публиковались ЦБ Туркмении… Просто и незатейливо.