Видеоблог №139: Убийство Бабченко и бензин

Когда писался этот видеоблог, информация о том, что Аркадий Бабченко воскрес ещё не было. Тем не менее это «воскрешение» не меняет общую картину.

Сделана провокация. На весь мир раструбили о том, что Россия убила журналиста-оппозиционера в Киеве. Об этом написали все западные СМИ. Не сомневаюсь, что опровержение его смерти не широко тиражируется, и все будет сделано по принципу «ложки нашлись, а осадок остался».

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P.S. Предыдущий выпуск:

Видеоблог — выпуск №138

Источник: nstarikov.ru