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Видеоблог №139: Убийство Бабченко и бензин

11:09. 31 мая 2018 Просмотров - 129 Один комментарий Опубликовал:

Когда писался этот видеоблог, информация о том, что Аркадий Бабченко воскрес ещё не было. Тем не менее это «воскрешение» не меняет общую картину.

Сделана провокация. На весь мир раструбили о том, что Россия убила журналиста-оппозиционера в Киеве. Об этом написали все западные СМИ. Не сомневаюсь, что опровержение его смерти не широко тиражируется, и все будет сделано по принципу «ложки нашлись, а осадок остался».

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P.S.    Предыдущий выпуск:

Видеоблог — выпуск №138

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, видеоблог
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Один комментарий»

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    Мефодий 31 мая 2018 в 11:30 Ссылка Пометить
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    раздули гандон до размеров дирижабля.кто такой этот бабченко – жид,вот и весь шум из пустой бочки.

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