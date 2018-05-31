Видеоблог №139: Убийство Бабченко и бензин
Когда писался этот видеоблог, информация о том, что Аркадий Бабченко воскрес ещё не было. Тем не менее это «воскрешение» не меняет общую картину.
Сделана провокация. На весь мир раструбили о том, что Россия убила журналиста-оппозиционера в Киеве. Об этом написали все западные СМИ. Не сомневаюсь, что опровержение его смерти не широко тиражируется, и все будет сделано по принципу «ложки нашлись, а осадок остался».
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P.S. Предыдущий выпуск:
Источник: nstarikov.ru
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раздули гандон до размеров дирижабля.кто такой этот бабченко – жид,вот и весь шум из пустой бочки.