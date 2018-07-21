Видеоблог №147: 100 лет расстрела семьи Николая II

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года, то есть сто лет назад, в Екатеринбурге без суда и следствия злодейским образом была убита семья Николая II. Вместе с ними были убиты и их слуги. Странно, но до сих пор есть люди, которые оправдывают это убийство: убийство женщин, детей и людей, не имеющих к управлению государством и возможным ошибкам или злоупотреблениям вообще никакого отношения.

Тот, кто отдал приказ убить Романовых, старался добиться двух целей:

1. Убить тех, кто чисто теоретически, после окончания смуты мог занять трон, кто мог в в восстановленной монархической форме управления стать главой государства и тем самым положить конец смуте. Именно по этой причине, кстати, ни одна Белая армия не выдвинула лозунга восстановления монархии. Они все контролировались «союзниками».

2. Зверское убийство семьи Николая II, убийство других Романовых, в том числе уж точно ни в чем не повинных дочерей бывшего императора и подростка наследника, давала возможность очернить идеалы мировой революции и превратить стремление людей к свободе, равенству и братству в кровавую вакханалию беззакония и насилия.

Именно по этой причине «союзники» не замечали притеснений нацистами евреев и дали Гитлеру провести две Олимпиады в 1936 году. Задача была – подтолкнуть гитлеровцев, ненавидящих евреев, цыган и коммунистов, к физической ликвидации людей и тем самым скомпрометировать Третий Рейх, как исчадие ада, стремящееся к переделу мира. Отсюда и вся предвоенная политика Запада. Которую хорошо описал Эрих Мария Ремарк. Людей, в основном евреев, бегущих из Германии, власти сопредельных стран ловят и… высылают обратно в Рейх. На верную гибель или, как минимум, «перевоспитание» в концлагере…

Кто и зачем хотел уничтожить царскую семью – вот вопрос, который был рассмотрен в рамках видеоблога, который был записан при помощи коллег из РИА ФАН.

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Предыдущий выпуск блога:

Видеоблог №146: Кудрин, НДС, левые эсеры, конвой и НАТО

Источник: nstarikov.ru