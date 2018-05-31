В МОСКОВСКОМ СВУ ПРОШЛО ЧАЕПИТИЕ В ВОСТОЧНЫХ ТРАДИЦИЯХ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КАФЕ “ТОЛЕРАНТНОСТЬ”

Клуб «Толерантность» в Московском суворовском военном училище, «уроки толерантности» - реальная угроза разложения духовно-нравственного облика суворовцев, а следовательно и будущего офицерского корпуса Российской армии.

В чем же заключается опасность, если нас уверяют, что на этих уроках воспитанников будут всего лишь учить терпимо относится к людям другой культуры, другой расы или национальности, иных религиозных взглядов, тех, кто придерживается другой идеологии?

Дело в том, что в информационно-психологической войне одна из важнейших задач заключается в том, что противнику пытаются навязать чуждые его обществу смыслы и понятия, тем самым подорвать систему традиционных духовно-нравственных ценностей, что должно привести в конечном счете к саморазрушению общества, подвергнутого атаке.

Агрессивное навязывание такого понятия, как «толерантность» в Европе на наших глазах приводит к полному размыванию моральных норм и духовному разложению общества, которому под видом пресловутой толерантности было навязано равнодушие к собственной культуре и традициям, терпимость к любым грехам и порокам, что ведет к неминуемой деградации многих европейских стран. Мы видим, как за призывами к толерантности определенные силы скрывают навязывание всем странам либеральной модели развития и космополитизма, который должен привести к исчезновению суверенных национальных государств, утрате народами собственной идентичности.

В наше время либералы, обвиняя оппонентов в отсутствии толерантности, в качестве нормы выставляют уже не толерантность по отношению к расовым, национальным или религиозным меньшинствам, но к меньшинствам иного рода, таким порокам и грехам, которые категорически отвергаются всем российским обществом, представителями всех традиционных для России религиозных конфессий.

«Толерантность» - это западный термин, который возник в либеральном обществе. Толерантность предполагает возможность всем членам либерального общества организовать свою жизнь так, чтобы не мешать друг другу добиваться успеха любым путем и стремится к комфорту. Мы видим, как в современном либеральном обществе утверждается понятие о равноценности любых точек зрения, понимание свободы, как вседозволенности, происходит размывание моральных норм.

Толерантность безразлична к понятиям хорошо или плохо, под видом терпимости к чужим взглядам утверждает отсутствие четких критериев добра и зла. Толерантный человек в соответствии с либеральной идеологией должен быть безразличен ко греху, извращениям и растлению других людей, т.е. ко всему, что его лично не касается. При этом он сам может все это совершать, требуя толерантности к себе со стороны других.

О том что происходит в обществе, которому навязана толерантность можно судить задумавшись над происхождением этого термина, который из медицины перенесли в социологию: «Толерантность - термин медицинский, взят из трансплантологии и означает неспособность организма отличать чужеродные органы. Достигается такое состояние постепенным угнетением ядовитыми веществами иммунной системы организма, приводя её к апатии и безразличию. Полная толерантность - это смерть…».

Толерантность предполагает терпимое отношение к половым извращениям, предательству, стяжательству, измене и растлению детей. В западных странах гомосексуалисты, лезбиянки, транссексуалы, трансвеститы и педофилы с удовольствием служат в армии, развивая тотальную диктатуру терпимости к их извращениям, а 16 ноября ежегодно празднуют Международный день толерантности, призывая нормальных людей толерантно относится к их патологии и содомскому греху.

На наших глазах в последние десятилетия в ходе либерального эксперимента России навязывались чужеродные, несовместимые с духовными и нравственными традициями нашей цивилизации ценности, народный организм с помощью СМИ угнетали такими ядовитыми веществами, как культ золотого тельца, стремлении зарабатывать на людских пороках и слабостях. В России множились игровые клубы, автоматы и казино, ночные клубы, появилась порноиндустрия, распространялась наркомания. Наша страна в конце 90-х стояла на пороге распада и гибели. Но к счастью, нашему народу не удалось навязать апатию и безразличие к судьбе страны.

С возращением в родную гавань Севастополя в нашем обществе произошли необратимые изменения, возродился свойственный нашему народу патриотизм, дух самоуважения. Агрессия против Русского мира на Украине, объявленная нам экономическая война, развеяла последние иллюзии в российском обществе о том, как относится к России коллективный Запад.

Так зачем же в это время продолжать действовать по рецептам, которые были навязаны нашему народу в годы либерального погрома?

Зачем в российской системе образования, тем более в суворовских военных училищах навязывать понятия, которые созданы для разрушения традиционных ценностей российского общества?

Уроки толерантности в суворовских военных училищах и кадетских корпусах мы рассматриваем как попытку подорвать традиции и основы кадетского движения.

Напомним, что в России никогда не знали такого понятия, как толерантность. Но в Российской империи благополучно сохранились все народы, которые были упомянуты еще Нестором-Летописцем. Все поданные Российской империи пользовались равными правами, в отличии от населения колоний Британской империи и колониальных владений других европейских стран. Правящая элита народов, которые включались в состав Российского государства получала равные права с русским дворянствам. В России никогда не знали проявлений расовой нетерпимости, не было религиозных гонений.

В России не знали «толерантности», но всегда существовала веротерпимость и уважение к обычаям и культуре всех народов, входящих в Российскую империю. В офицерском корпусе Русской Императорской армии служили вместе и плечом к плечу сражались с врагами Отечества православные, мусульмане, римо-католики и лютеране. Точно так же воспитывали будущих офицеров в кадетских корпусах и военных училищах. Эти традиции уважения и дружбы всех народов страны сохранялись и в Советском Союзе, что ярко проявилось в годы Великой Отечественной войны.

Духовные традиции на которых строилась Россия, имеющая тысячелетнюю православно-христианскую культуру, - это принцип любви и уважения к культуре и самобытности всех народов нашей страны. Благодаря такой нравственной основе Россия стала великой державой, раскинувшись от Балтики до Тихого океана и в нашей стране сегодня проживают 190 народов и этносов, включая самые малочисленные. И все они пользуются равными правами.

Не нужно наш народ учить некой «толерантности». Наши дети должны воспитываться на тысячелетних духовных и нравственных ценностях Русской цивилизации, в духе любви и самоуважения, быть патриотами своей страны, всегда готовыми защитить Отечество и свой народ.

P.S. Анализируя насаждение «толерантности» в кадетских учреждениях Министерства обороны Российской Федерации, поражаешься той детской наивности (или полной профнепригодности) ответственных лиц, осуществляющих уничтожение духовно-нравственного стержня Российской Армии в угоду врагам Отечества.

Письмо адресовано военным и государственным служащим, гражданам Российской Федерации, для оценки и принятии решений по личному участию в защите наших детей от пагубного воздействия иностранных психотехнологий.

С уважением,

Член Совета Министерства просвещения (Минобрнауки)

Российской Федерации по кадетскому образованию,

Председатель РОО «Московские суворовцы»

Дмитрий Нестеров

16 мая в комнате досуга 4-го учебного курса Московского суворовского военного училища гостеприимно открыло свои двери психологическое кафе «Толерантность». В рамках декады психологии прошло чаепитие в восточных традициях. Девизом мероприятия стали слова «Мы все такие разные, но все-таки мы вместе!»

Организатором мероприятия был педагог-психолог роты Ирина Борисовна Филиппова. Организатором мероприятия был педагог-психолог роты Ирина Борисовна Филиппова.

Педагог-психолог 4-го учебного курса. Окончила Московскую современную гуманитарную академию в 2004 году, специализация – психодиагностика. Педагогический стаж – 4 года.

С активной помощью бабушки суворовца Алексея Черныха – Галины Юрьевны Боркиной и педагога-организатора Татьяны Ивановны Болотиной удалось провести интересное и увлекательное путешествие по традициям азиатских бывших союзных республик нашей многонациональной Родины.

Главными участниками, принимавшими гостей, стали сами суворовцы 4-го взвода. А в числе гостей были воспитатели и знакомые нам студентки магистратуры Московского психолого-педагогического института Ольга Владимировна Свинцова и Екатерина Сергеевна Мырзаханова.

Началось мероприятие с обсуждения понятия «Толерантность». Многие воспитанники были знакомы с ним, а для некоторых оно прозвучало впервые. Все суворовцы единодушно согласились с тем, что в многонациональной стране необходимо быть терпимым к людям других вероисповеданий, принимать их взгляды и уважительно к ним относиться.

После обсуждения началась вторая, самая вкусная, часть мероприятия. Ребята попробовали чай по-киргизски, по-таджикски, по-казахски, по-узбекски, по-туркменски и по-татарски. Особенно произвели впечатление своими вкусовыми качествами чай, заваренный на молоке (по-киргизски) и чай с душицей (по-татарски). Угощал чаем по-татарски суворовец Карим Хабибуллин. Ребята с большим интересом слушали рассказ Карима о ритуале чаепитие, такие как чак-чак, рахат-лукум, нуга, халва, хворост, козинаки.

Суворовцы решили сделать чаепитие доброй традицией взвода, и следующий учебный год начать с чаепития в русских традициях.

http://msvu.mil.ru/more/Novosti/item/103848/

Источник: msvu.mil.ru