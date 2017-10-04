Сводки от ополчения Новороссии 04 октября 2017

На прошлой неделе столицу России посетил знаменитый «черный Ленин» Бенес Айо. Он успел поучаствовать в Антикапиталистическом марше, побывать в разных культурных учреждениях Москвы, встретиться с вождем другороссов — Эдуардом Лимоновым.

— Необычно тебя, бойца армии ДНР, было видеть в московском зоопарке, в Музее Москвы, на выставках и т.д. Причем, в военной форме.

— Между прочим, я зоолог по образованию. И работал в аква-террариуме латвийского зоопарка и в териологической лаборатории при латвийском университете. А в 2002 я был в Москве на международной териологической конференции.

Сделал кучу фотографий. Меня очень интересует жизнь животных, особенно взаимоотношения между особями в стаях, межвидовые контакты и т.д. Кстати, очень много общего имеется с человеческим социумом — например, мечение и охрана кормовой территории (государственные границы), ухаживание родителей, а иногда целого стада, за детенышами и т.д.

Кстати видя форму ДНР, окружающие выражают поддержку, часто спрашивают о ситуации на Донбассе, кто- то изъявляет желание помочь.

Отмечу, что человек в форме, посещающий культурные мероприятия, вызывает уважение — проверено, кстати, по Донбассу. Ведь мы — «не тупые ватники», как нас представляет укропская пропаганда (не бухари, не мародеры, не дебоширы).

— Ты все время ходил по Москве в форме?

— У меня вообще нет гражданки. В Донбассе 99% времени я нахожусь на службе и постоянно в хожу в форме, даже на выходные — с военником и увольнительной запиской.

Я военный человек, это у меня в крови. Я хочу посвятить свою жизнь службе в Вооруженных Силах и защите своих соотечественников (речь обо всём СССР) от агрессоров.

Мне нравится, как участвовать в боевых действиях, так и изучать военную технику. Мне нравится военный быт, жесткий распорядок дня, устав и так далее. Устав и военный порядок (все эти бирки, вещь-мешки, уставная форма, фляжки с чехлом, шевроны — все эти казалось бы назойливые мелочи, наличие которых требует наш командный состав, дисциплинируют бойцов и готовят их к четкому выполнению команд, а также слаженному поведению во время боя.

Без порядка и дисциплины армии не бывать! А как известно, во время войны (Гражданская, Великая Отечественная) мы выигрывали благодаря созданию централизованных и дисциплинированных армий.

Я фанат и пропагандист Армии ДНР и ЛНР и сторонник жёсткой воинской дисциплины. И эти принципы надо прививать с детства.

В школе следует восстановить военную подготовку, сделать обязательными военные кафедры в университетах.

— Давай вернемся к рассказу о твоей гражданской специальности.

— В 2002 году я получил диплом магистра Латвийского Государственного Университета. Факультет биологии. В 2010 получил диплом магистра Университета Лондона. Магистр медицинской микробиологии. Я проживал в течение 5 лет в Великобритании, в Лондоне, находясь в политической эмиграции.

Собственно после окончания этого университета я нашел работу по специальности в пищевой лаборатории в Лондоне.

— То есть помимо любви к армии у тебя еще есть и любовь к животным?

С детства я интересовался жизнью животных и у меня дома был минизоопарк. В основном я держал различные местные и экзотические виды земноводных (прудовая лягушка, озерная лягушка, желтобрюхая жерлянка, краснобрюхая земляника, доминиканская квакша, калула, жаба Ага, серая жаба, зеленая жаба, аксолотль, гребенчатый тритон, обыкновенный тритон и так далее) и грызунов (песчанки, мыши африканские, полевки, крысы, различные виды хомячков и так далее).

Земноводные жили в аква террариумах, в которых я старался создать типичные для данных видов биотопы: на суше произрастали влаголюбивые растения, на грунте из мелкой гальки находились коряги, более крупные декоративные камни и ракушки. В водной части соответственно жили рыбки, улитки, росли водные растения типа злодеи, стрелолиста, валлиснерии, ряски.

— А времени же для учебы в магистратуре Луганского университета есть?

— Я там обучаюсь с 2015 года по специальности «политология» . Я считаю, что то, что произошло на Украине в феврале 2014 года, в Грузии в 2003 году, в Киргизии в 2005 году, а также события так называемой «Арабской Весны» в Египте, Ливии и т. д. не являются революциями, как их зачастую называют некоторые обыватели и либералы.

Ведь там не изменилась ни общественно-экономическая формация, ни форма правления. На Украине, как был капитализм, так и остался. А один коррумпированный президент — олигарх Янукович, сменился другим — Порошенко, который кстати оказался в разы хуже, ибо он со своими политическими корешами и при поддержке евро — американского империализма развязал войну против ЛДНР. И уровень жизни населения Украины после Евромайдана ухудшился в несколько раз.

А вот то, что произошло у нас в Донбассе, начиная с референдума 11 мая 2014 года, — это является с моей точки зрения русской национально — освободительной революцией, ибо 90% населения высказалось за выход из состава Украины и создание независимых государств – ЛНР и ДНР.

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Согласно Совесткой политологической науке, национально-освободительная революция — это революция, возникающая благодаря национально — освободительному движению (которое например на Донбассе началось еще в 90 — е годы, когда кстати состоялся первый референдум об автономизации) и нацеленная на уничтожение иностранного господства, завоевание национальной независимости, ликвидацию национально-колониального гнёта и эксплуатации, реализацию нацией её права на самоопределение, на создание национального государства.

Обычно все национально — освободительные революции вызваны не только национальными причинами (национальная дискриминация) , но и социальными. А Донбасс, как известно, кормил всю Украину, платя больше всего налогов и получая меньше всего из общего пирога.

Так в 2013 году Донецкая область перечисляла в бюджет 4 млрд. 678 млн. 850 тыс. грн., а государственные выплаты составляли 1 млрд. 235 млн. грн. Для сравнения: Львовская область приносила государству 823,342 млн., а съедала 1,215 млрд., Ивано-Франковская — 321,8 млн. грн. и 679,1 млн. грн. соответственно, Тернопольская приносила 223,6 млн. грн., получая в виде дотаций 618,9 млн. грн., т.е. в 2,7 раза больше, чем зарабатывает!

Восточные регионы свои бюджеты на 65–82% формировали из собственных и закрепленных доходов. Расходы же на выплаты зарплат, покупку медикаментов, продуктов питания, энергоносителей учреждениями местной бюджетной сферы западных регионов (Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой областей) от 65 до 72% покрывались за счет государственной казны.

И, безусловно, все это вызывало возмущение жителей Донбасса, которые очень много работали на шахтах, заводах, фабриках, но при этом получали мало; именно поэтому они желали отгородиться от Киева и прочих паразитических частей Украины.

Отмечу, что часто национально — освободительные революции переходили в мирную социалистическую трансформацию. Такое например произошло во Вьетнаме. Там после августовской национально-освободительной революции 1945 года, свергнувшей иго французских и японских оккупантов, с 1954 по 1965 гг. началось восстановление национальной экономики и переход страны на социалистический курс, в основном, по советской модели социализма.

Первоочередной задачей в начальный период мирного времени стало проведение аграрной реформы, начавшейся еще в 1953 г. Крупные землевладения и собственность французских колонизаторов были уничтожены, а 9 миллионов крестьян наделены землей с правом продажи.

И с моей точки зрения, начавшаяся с конца прошлого года национализация уже более 50 предприятий в ДНР и ЛНР — это возможно первый шаг именно к этому… Наша партия выступает за социалистический путь развития в Донбассе. За переход национально — освободительной Революции в мирную социалистическую.

— Куда еще сходил в Москве?

— Был в Мавзолее Ленина, на Красной Площади, в Парке Культуры, в Парке Горького, Музее Москвы и так далее.

Мне очень понравилась Москва — красивый, современный город. Для меня — это столица СССР, который неизбежно возводится.

Очень понравились парк Победы и музей Великой Отечественной войны. Для меня это очень интересно, как для военнослужащего. Прямо в Парке Победы выставка артиллерийских орудий, которые использовали СССР, страны антигитлеровской коалиции, Германия, Италия и т.д. Самоходки, зенитки, пушки. Огромное количество экспонатов. Мне, как человеку, ранее служившему в артиллерии (в ЛНР, в Самоходно — Гаубичном Дивизионе), очень интересно знать, как технически развивались тяжелые орудия и т.д.

— С вождем партии — Эдуардом Лимоновым — встречался?

— Лимонов сказал, что сейчас для нас тема номер один — это социальные вопросы, пересмотр итогов приватизации и национализация крупной собственности, земли, ресурсов, недров и т.д.

Власть, учитывая падения жизненного уровня россиян, очень боится массовых протестов. Именно поэтому нам впервые не дали санкцию на поведение марша Антикапитализм. Я специально взял отпуск на неделю, чтобы приехать на него и встретиться с товарищами по партии, вождем нашей партии Эдуардом Лимоновым и некоторыми политическими деятелями России и обсудить вопросы урегулирования конфликта на Юго-Востоке.

Часть наших ребят были задержаны на марше и в отношении их составлены административные протоколы. Дела переданы в суд. Скорее всего будут штрафы. Черепковского оштрафовали уже на 1000 рублей. Это несправедливо.

Россия занимает четвертое место в мире по количеству миллиардеров (за последний год их количество увеличилось с 90 до 96 и в целом с начала года они разбогатели на 10,14 млрд), совокупное состояние которых достигает 386,3 миллиарда баксов и рост числа сверхбогатых сопровождается значительным падением доходов населения. За последний год россияне обеднели в среднем на $198 млрд и состояние российских домохозяйств сократилось с $12 тыс. до $10,3 тыс. на человека, вернувшись к уровню 2004 года.

— О чем еще говорили с Лимоновым?

— Он сказал мне, что идея ввода миротворцев ООН — это ошибка Путина. Да, Россия имеет право вето и может заблокировать вариант, который ей навязывают укропы и США. Но ведь сейчас США подняли вопрос об изменении в ООН.

Они хотят, чтобы право вето было ограничено. И Генассамблея ООН все-таки имеет больший вес, чем Совбез. А в Генассамблее больше сторонников США, чем России. Плюс в Нормандской четверке Россия одна, а Украина, Германия и Франция вместе.

Поэтому они не позволят России протащить путинский вариант.

Еще пока модальность ввода миротворческого контингента не определена. А Россия как бы дала повод, чтоб их ввести. Вот уже началось обсуждение, диалог. И запад может все-таки протащить свой вариант, например если российский вариант не будет работать и укропы будут все равно стрелять. Тогда запад скажет — надо ввести наши контингенты.

Например в Сербской Краине был международный контингент под руководством французского легиона. В этот легион входили хорваты. И хорваты использовали внедорожники ООН, стреляя по сербам.

— Ты православный?

— Я старовер. Мои мама и бабушка староверы. Мы вообще потомственные староверы. Крестимся двумя перстами.

Староверы живут на территории Латвии более 350 лет. Мы истинная православная вера. Не приняв церковные реформы, мы, прежде всего, сохраняли старую, не реформированную веру, ничего нового от себя не вносили, а отстаивали лишь то, что нам досталось от предков и существовало на Руси 700 лет.

— Бабушка родилась на территории еще довоенной Латвии?

— Да. Еще до Великой Отечественной Войны. Дед владел небольшим участком леса и земли (два гектара)

— По своим убеждениям ты сталинист?

— Я по политическим взглядам марксист — ленинец. Не сталинист.

Сталинист — это вообще неверный термин. Сталин шел ленинским путем построения социализма.

Сталин провел форсированную индустриализацию и организовал молниеносную коллективизацию, поскольку НЭП, немного подстигнув производство и товарооборот, изжил себя.

Фактически государственный сектор победил в конкурентной борьбе. Нэпманы не занимались промышленным производством, а больше спекулировали. При НЭПе, как нынче, наблюдалось резкое расслоение, падение нравов, а значит и рост преступности. Поэтому правильно называть меня марксистом — ленинцем.

— Ленин боролся с религией, а ты вот старовер. Как ленинизм с религией у тебя сочетается?

— В условиях начала XX века, когда народ был тотально оболванен реакционными догмами религии и его надо было вырвать из этих пут, с религией надо было бороться из чисто практических соображений. Необходимо было развенчать сущность религии, которая оправдывает эксплуатацию и поддерживает реакционные классы

Надо было доказать народу, что борьба с царизмом и капиталистами — это не грех и сейчас же другие условия. Сейчас религия не имеет прежнего влияния на массы.

Я лично поддержал в феврале 2012 года в храме Христа Спасителя акцию Pussy Riot,- «панк-молебен». Они выступили против торговли на территории храма и смычки патриарха с российской властью

Кстати эту акцию поддержали некоторые священники — стартеров, заявив, что там кощунства не было и они выступили против Путина, его смычки со священникам и не против Бога.

— Ты женат?

— Я не женат. Поскольку значительная участь моего времени проходит на службе, у меня нет времени для создания семьи. Я ведь проживаю либо на позициях, либо на полигонах либо на террорист части, и имею выходной раз неделю либо раз в две неделю. Это сейчас мне дали 10 дней отпуска для поездки в Москву с политическими целями. Я первый раз с конца 2014 года выехал вообще из Донбасса.

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Александр Че

Другая Россия — незарегистрированная российская националистическая политическая партия. Учреждена 10 июля 2010 года на съезде в Москве членами запрещённой в России Национал-большевистской партии.