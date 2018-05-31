Факты и мысли короткой строкой

Экономика растет!

Не врут охранители. Нижнекамский шинный завод выиграл тендер на поставку шин для Формулы-1 в количестве 20 000 штук… для ограждения трассы автогонок.

Сокращаются летные поля

В России, имеющей огромнейшие пространства, при нынешней власти неуклонно сокращается количество аэропортов и аэродромов:

2015 год 282

2016 год 254

2017 год 229

В СССР (1991 год)

их было 1450.

Для сравнения:

Всего лишь один штат США Аляска имеет 254 аэродрома, а в США их 13 513.

Где отечественные товары?

86% россиян, уверенных, что нынешняя Россия – лидер мировой экономики, не смогли обнаружить дома ни одного предмета российского производства.

Что нас ждет в будущем?

Аналитики британского Центра экономических и деловых исследований пришли к выводу, что к 2032 году из-за низких цен на нефть экономика России скатится с 11-го на 17-е место в мировом рейтинге. Россия будет конкурировать с Пакистаном и Бангладеш. Пакистан, в 2017 году занявший 41-е место в списке крупнейших экономик мира, к 2032-му поднимется на 25-е место, а Бангладеш — с 43 на 31-е.