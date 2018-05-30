Учебник, который мог изменить историю СССР

Концептуал СМИ Историк Фёдор Лисицын рассказывает о переизданни школьного учебника 1954-го года по логике

Почему так важен этот предмет и почему его не преподают в наше время. Как знание основ логики могло предотвратить события 90-х. Чем хорош и чем плох учебник С. Н. Виноградова, А. Ф. Кузьмина “Логика. Учебник для средней школы СССР”, чем он отличается от гимназического учебника 1915 года.

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Логика. Учебник для средней школы, Виноградов Сергей Николаевич, Кузьмин Александр Ферапонтович



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