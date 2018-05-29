Как делают Украину 3: На каком языке разговаривают ватники? (Познавательное ТВ, Елена Гоголь)

Елена Гоголь: На каком языке разговаривают ватники? Большинство украинцев говорят на языке, который не является государственным языком Украины.

Сборник Елены Гоголь “как делают незалежну Украину”: https://www.youtube.com/playlist?list…

Содержание:

0:00:00 – как украинцы оказались во враждебной культуре

0:02:06 – как делали финский язык

0:07:22 – борьба Украины с русским языком

0:09:09 – новоукраинские украинцы

0:10:11 – русские украинцы

0:12:07 – русский язык вне закона на Украине

0:13:12 – британские ватники

0:15:10 – языковые реформы Казахстана

0:16:58 – проигрыш русского мира

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Источник: www.youtube.com