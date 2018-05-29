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Как делают Украину 3: На каком языке разговаривают ватники? (Познавательное ТВ, Елена Гоголь)

21:32. 29 мая 2018 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:

Елена Гоголь: На каком языке разговаривают ватники? Большинство украинцев говорят на языке, который не является государственным языком Украины.
Сборник Елены Гоголь “как делают незалежну Украину”: https://www.youtube.com/playlist?list…
Содержание:
0:00:00 – как украинцы оказались во враждебной культуре
0:02:06 – как делали финский язык
0:07:22 – борьба Украины с русским языком
0:09:09 – новоукраинские украинцы
0:10:11 – русские украинцы
0:12:07 – русский язык вне закона на Украине
0:13:12 – британские ватники
0:15:10 – языковые реформы Казахстана
0:16:58 – проигрыш русского мира
Познавательное ТВ – образовательное телевидение для тех, кто хочет понять тайны политики и глобального управления, разобраться с секретами денег и мировых банкиров, выяснить, кто стоит за возникновением государств и падением империй. Смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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