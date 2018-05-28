Константин Никифоров. Признание – царица доказательств

Не хотел этой темы касаться, имею в виду крушение лайнера MH17 в 2014 году, но крайне понравилось, как последние дни освещает эту тему Рейтер. Настоящий западный подход: изящный цинизм с неприкрытым меркантилизмом.

Итак, 25 мая глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия должна ответить за свои действия, после того как доклад международного расследования о крушении Боинга в Донбассе в 2014 году показал ( но не доказал), что ракетная установка, сбившая самолет, была частью вооруженных сил РФ.

https://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKCN1IQ1KI-ORUTP

“Кремль полагает, что может действовать безнаказанно, – сказал Джонсон. – Теперь российское правительство должно ответить за свои действия в связи с крушением MH17”.

“Это вопиющий пример пренебрежения Кремля жизнью ни в чем не повинных людей”, – добавил он.



Самолет был сбит 17 июля 2014 года ракетой, которая, согласно докладу Совбеза Нидерландов, была произведена в России, над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Большинство из них были гражданами Нидерландов. Среди жертв было также десять британцев” ( конец цитаты).

Так все “Буки” произведены или в СССР, или в России. И что? И на Украине они стоят на вооружении.



США в пятницу присоединились к ряду других западных стран, призвав Россию признать свою роль в крушении малайзийского Boeing 777 рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.

https://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKCN1IQ19M-ORUTP



“Пришло время для того, чтобы Россия признала свою роль в крушении MH17 и прекратила бездушную кампанию по распространению дезинформации”, – говорится в заявлении представителя Госдепа Хизер Нойерт, где также сказано, что российская агрессия привела к гибели более 10.300 человек на Украине.



Ранее в пятницу правительство Нидерландов заявило, что возлагает на Россию ответственность за “ее роль” в крушении малайзийского Boeing.



В заявлении кабинета министров говорится, что “возможным” следующим шагом станет передача этого дела на рассмотрение международного суда или организации. Австралия разделяет мнение правительства Нидерландов о роли России, говорится в заявлении.



“Мы призываем Россию признать свою ответственность и в полной мере сотрудничать в процессе установления истины и достижения справедливости для жертв полета MH17”, – сказал глава МИД Нидерландов Стеф Блок.



“Нидерланды и Австралия сегодня попросили Россию вступить в диалог, чтобы найти решение, которое соответствует огромным страданиям и ущербу, которые причинило крушение MH17” ( конец цитаты).

Прямо 37- й год вспомнился: доказать не можем, но вот вы признайтесь- это будет достаточно. Разве признание, в этой логике, – не “царица” доказательств?

Только в Твиттере (Рейтер).

https://twitter.com/reuters_russia/status/999939701544030208

“Глава МИД Нидерландов: Россия несёт ответственность за то, что отправила на Украину ракетный комплекс, сбивший MH17″

https://twitter.com/reuters_russia/status/999939791285342208

“Глава МИД Нидерландов: мы просим Россию предложить компенсацию жертвам крушения MH17″.

Платите- и делу конец?