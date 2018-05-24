Хорошо живется тому – кто в Российском Крыму

Вопрос выносится для опровержения или подтверждения теории притеснения крымскотатарского народа в Крыму. На него отвечали жители Крыма, преимущественно татары, и почти единогласно, ответили, что с «аннексией Крымского полуострова» уровень жизни возрос и свобод для крымскотатарской диаспоры стало больше. Переехать в Украину не пожелал никто, вернуть Украинский режим на полуостров категорически отказались сто процентов опрошенных, о социальном неравенстве, по национальному признаку, даже нечего прокомментировать. «Джемилевых и Чубаровых» стало меньше! Заметно уменьшилось число пропагандистских собраний и выступлений активистов, по избитому вопросу о притеснениях и депортациях крымских татар. В День памяти жертв геноцида прошедший в Турции, стало очевидным нежелание представителей диаспоры участвовать в подобных мероприятиях, антироссийской направленности, всего на митинге присутствовало меньше ста участников.

Законодательство Российской Федерации одинаково реализуется во всех субъектах. Федеральные программы пришедшие с режимом позволили крымским татарам получить от государства земельный участок для постройки домовладения и ведения личного подсобного хозяйства, чего нельзя было осуществить во время Украинского правления. Возвращенные крымские татары получили реальную возможность получить российское гражданство, по специально упрощенному порядку, жить и развиваться на исторической Родине. По последним социологическим опросам в среднестатистической татарской семье воспитываются три, четыре ребенка. Одним из аспектов увеличения рождаемости, стала Федеральная программа «Материнский капитал», которая уже 11 лет успешно работает в Российской Федерации.

Как известно, в сельскохозяйственной отрасли Крыма заняты преимущественно представители крымскотатарской национальности, открытие автомобильного моста через Керченский пролив дало возможность частным крестьянским и фермерским хозяйствам, реализовывать свою продукцию на рынках Российских городов, особенно касается скоропортящихся овощей и фруктов.

Подводя итог, можно сделать заключение, что прикрываясь проблемными вопросами крымскотатарской диаспоры, не прекращается антироссийская пропаганда, проводимая Украинскими проправительственными СМИ и некоторыми постоянными деятелями, направленная на раздувание межнациональной розни, на дестабилизацию политической обстановки в регионе и на привлечение внимания мировой общественности к Крымскому полуострову.