Главная » Политика

Хорошо живется тому – кто в Российском Крыму

09:57. 24 мая 2018 Просмотров - 155 Один комментарий Опубликовал:

Вопрос выносится для опровержения или подтверждения теории притеснения крымскотатарского народа в Крыму. На него отвечали жители Крыма, преимущественно татары, и почти единогласно, ответили, что с «аннексией Крымского полуострова» уровень жизни возрос и свобод для крымскотатарской диаспоры стало больше. Переехать в Украину не пожелал никто, вернуть Украинский режим на полуостров категорически отказались сто процентов опрошенных, о социальном неравенстве, по национальному признаку, даже нечего прокомментировать. «Джемилевых и Чубаровых» стало меньше! Заметно уменьшилось число пропагандистских собраний и выступлений активистов, по избитому вопросу о притеснениях и депортациях крымских татар. В День памяти жертв геноцида прошедший в Турции, стало очевидным нежелание представителей диаспоры участвовать в подобных мероприятиях, антироссийской направленности, всего на митинге присутствовало меньше ста участников.

Законодательство Российской Федерации одинаково реализуется во всех субъектах. Федеральные программы пришедшие с режимом позволили крымским татарам получить от государства земельный участок для постройки домовладения и ведения личного подсобного хозяйства, чего нельзя было осуществить во время Украинского правления. Возвращенные крымские татары получили реальную возможность получить российское гражданство, по специально упрощенному порядку, жить и развиваться на исторической Родине. По последним социологическим опросам в среднестатистической татарской семье воспитываются три, четыре ребенка. Одним из аспектов увеличения рождаемости, стала Федеральная программа «Материнский капитал», которая уже 11 лет успешно работает в Российской Федерации.

Как известно, в сельскохозяйственной отрасли Крыма заняты преимущественно представители крымскотатарской национальности, открытие автомобильного моста через Керченский пролив дало возможность частным крестьянским и фермерским хозяйствам, реализовывать свою продукцию на рынках Российских городов, особенно касается скоропортящихся овощей и фруктов.

Подводя итог, можно сделать заключение, что прикрываясь проблемными вопросами крымскотатарской диаспоры, не прекращается антироссийская пропаганда, проводимая Украинскими проправительственными СМИ и некоторыми постоянными деятелями, направленная на раздувание межнациональной розни, на дестабилизацию политической обстановки в регионе и на привлечение внимания мировой общественности к Крымскому полуострову.

druzhba

 

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Шокирующая поездка по бывшей Украине: через Львов на Донбасс и в Крым (ФОТОРЕПОРТАЖ)
...«Хочу посмотреть, как вы живете» Такой ответ может не.... Тут помнят о том, кто победил в Великой Отечественной...сараях. Первое впечатление от Крыма хорошее. В аэропорту Симферополя ... язык государственным. В российском Крыму же сразу сделали государственными...
Украинская экономическая «реформа»: дестабилизировать Крым и свалить вину на Кадырова.
... для того, чтобы каждый, кто сегодня живет в Крыму, чувствовал и знал, что...самых защищенных российских территорий. Границы полуострова охраняет мощнейшая и хорошо вооруженная ... Минские соглашения и подойти к тому моменту, когда (антироссийские) санкции...
Кто больше помог евреям в создании Израиля: Сталин, Англия или кумир Истархова Гитлер? Часть 7
... Израиля - ещё и в российском Крыму под названием «Крымская Калифорния». ...отвечало на вопрос: «Как живется в этот период (в период... один Израиль – хорошо, а два – лучше. К тому же – ещё ...антиеврейских настроений, антисемитизма. Если кто-то из читателей будет ...
Новости Украины и Новороссии 02 июня 2016
... выводы: кто для нас друг, кто враг, а кто "и ...плакать не должны… Пусть живет мой город, не страшась... представлять регионы Украины, в том числе российский Крым. “По имеющейся информации,... – Сергей Веселовский. «Есть хорошая русская пословица: всему свое время...
Возвращение Крыма
... депутатской комиссии Верховного Совета Российской Федерации по проблемам Крыма, Севастополя, Черноморского флота.... В России и на Украине живет много членов одной и той... о том, кто и за какую армию, здесь существует проблема. Вы хорошо знаете...
Новости России и Крыма. Сегодня 26 ноября 2014
..., а бренд хорошо известен 87% жителям российских городов. Через ... наказывать всех, кто находится под санкциями российскими». Очень мощное...том числе», — говорит один из участников платежного рынка. Источник Оборону Крыма..., с 2003 года живет и работает в Польше...

Один комментарий»

  • 3261 313
    Михаил 24 мая 2018 в 10:26 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    -”Родина там, где жо..а в тепле.” Было сказано в известном фильме. И это закон для любого многонационального государства. Как только становится хреново, все “малые народности” вспоминают о национальном суверенитете. Меджлис находится на содержании Украины и поет, как в кабаке, что закажут.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>