Ультиматум и ответ

Выдвинутый США ультиматум Ирану изначально не выглядел чем-то, что может быть не то что принято, а хотя бы рассмотрено всерьез.Требования вообще прекратить заниматься обогащением плутония, полное закрытие всех связанных с ядерной программой мощностей, закрытие программы развития МБР и ракет средней дальности, прекращение поддержки шиитских организаций на Ближнем Востоке (хуситов в Йемене, Хашд Шааби в Ираке, Хезбаллы в Сирии и Ливане), полный выход из Сирии и т.д. и т.п. по сути требовали от Ирана отказаться от субъектной внешней политики ради "дружественных отношений" с США и снятия санкций, которые вводятся по щелчку против всех подряд. Чем-то напомнило введение санкций против России и их сохранение "пока Россия не изменит свою внешнюю политику". Результат надо полагать будет идентичным, но вряд ли в Вашингтоне всерьез надеялись, что выдвигая такие условия, они добьются военно-политической капитуляции Ирана. Скорее наоборот, представленные условия были подчеркнуто максимально унизительными для Ирана, чтобы исключить любую возможность нормализации отношений.Иранское руководство подчеркнуто отказалась выполнять подобные требования, объявив, что никуда из Сирии Иран уходить не собирается, так как наряду с Россией только Иран находится в Сирии на законных основаниях – остальные незаконно оккупируют территорию суверенной страны. Разумеется, будет продолжаться и поддержка хуситов в Йемене, и "Хезбаллы" в Ливане (где она укрепила позиции на последних выборах), и шиитских структур в Ираке (где Сулеймани сейчас решает вопросы удобной конфигурации шиитской коалиции состоящей из премьера Абади, главы "Бадр" Амири и проповедником Ас-Садром). Относительно ядерного оружия, Иран уже забросил удочку Европе, предложив ей разделить издержки. Фактически, Иран предлагает Брюсселю и Берлину новую сепаратную сделку, когда европейцы за отказ Ирана развивать ядерную программу, будут помогать Ирану обходить американские санкции, которые скорее всего будут саботировать и другие участники сделки по иранской ядерной программе. Поэтому, пригрозив возобновить ядерную программу, Иран фактически ведет торг с Европой по поводу предстоящих издержек. И что самое интересное, Европа согласна заплатить. Вопрос лишь в сумме экономических отступных. Американцев Иран просто посылает лесом в духе Ким Чен Ына, указывая на то, что времена безоговорочной американской гегемонии прошли и США уже не могут так как раньше указывать суверенным странам, что им делать. Перспективы выиграть суд у Помпео конечно равны нулю, но Ирану с его претензиями на лидерство в мусульманском мире, жесткий антагонизм с США и Израилем лишь принесет новых сторонников, особенно после массовых убийств палестинцев, где на фоне невнятного мычания из Эр-Рияда, Иран и Турция выступили в роли главных осуждающих произошедшего преступления, борясь за моральное лидерство.В итоге, за последние месяцы США ввели новые санкционные пакеты против Китая, Россия, КНДР, Венесуэлы, Ирана, но все вышеуказанные страны отнюдь не прекратили действия направленные на дальнейшее разрушения текущего миропорядка, который США пытаются удержать путем угроз и экономического давления. Но что примечательно – чем сильнее США размахивают санкционной дубинкой и пугают окружающих войной, пытаясь доказать, что они еще главный хищник в современных международных джунглях, тем больше становится сомневающихся в праве США играть эту роль, которая еще недавно казалась несомненной. Пойдя на поводу у Израиля и Саудовской Аравии, США уже несут существенные потери связанные с ослаблением как своего влияния на Ближнем Востоке, так и в целом, что наглядно проявилось в усиливающейся европейской фронде.Главная проблема американских ультиматумов последних лет – их требования просто перестали выполнять. А когда "мировой гегемон" угрожает, но не может реализовать свою угрозу, колеблющиеся делают выводы и смутьянов становится все больше. США просто ставятся перед фактом, что их угрозы игнорируются, а альтернативой остается лишь прямая война с огромными издержками, которая к тому же не решит глобальных проблем удержания гегемонии, так как Иран в этом вопросе проблема скорее второстепенная. Главные оппоненты это Китай и Россия, для которых происходящее сейчас между США и Ираном и между США и Европой стало настоящим подарком, так как выявило значительные трещины в "евроатлантическом партнерстве". Поэтому, Иран сохраняя пристойные отношения с Россией, Китаем и ЕС, будет продолжать гнуть свою линию на фронтах идущих на Ближнем Востоке гибридных войн. Требования "прекратите" мягко говоря запоздали на несколько лет.

Источник: colonelcassad.livejournal.com