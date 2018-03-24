Как Россия на ультиматумы отвечала

Источник: www.stoletie.ru

Не наведаться ли казакам в гости к Борису Джонсону?



Невиданную в мировой дипломатической практике наглость проявила Великобритания. Министр иностранных дел Борис Джонсон публично, не имея абсолютно никаких доказательств, обвинил президента России в том, что отравление в Лондоне бывшего полковника ГРУ Скрипаля будто бы было совершено по его личному приказу.

Чем мы ответим на это гнусное оскорбление? Российский МИД уже объявил персонами нон грата 23 сотрудника посольства Великобритании и потребовал, чтобы они покинули Россию в течение недели. Кроме того, с учетом диспаритета в консульских отношениях Москва отозвала согласие на открытие британского генконсульства в Санкт-Петербурге. Также прекращается деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его статуса. Всё в рамках международных норм и законов – в ответ на высылку Британией российских дипломатов.

А вот в былые времена, когда у России не было ни ядерных гиперзвуковых ракет, ни атомных подводных лодок, ни ракетных крейсеров и всего прочего, наша страна отвечала на наглость англичан и других нахальных иностранцев несколько иначе.

Как-то раз, во времена правления благословенной памяти императора Александра III, на границе России с Афганистаном казачий есаул со своим отрядом перехватил контрабандистов. Среди них как бы случайно оказались два офицера из Великобритании, на тот момент – наиболее вероятного противника России. За нарушение границы, вооруженное сопротивление и контрабанду, по традиции тех лет, контрабандистов, не особенно церемонясь, расстреляли. А что делать с англичанами – было непонятно, хотя было совершенно ясно, что они – отпетые шпионы. Поразмыслив, есаул приказал по казачьему обычаю выпороть их нагайками и отпустить.

Англичанам стоило бы проворно надеть после порки штаны и потихоньку убраться восвояси, помалкивая в тряпочку, но те начали возмущаться насилием «этих русских варваров» над честными «офицерами-географами». Пошли рапорты, жалобы. Дошло вплоть до английского МИДа и самой королевы Виктории, которая послала русскому царю ультиматум, требуя немедленно строго наказать есаула и принести британской короне извинения.

На это император Александр III приказал: «Извинений никому не приносить. А есаулу отправить телеграмму следующего содержания: «Поздравляю полковником! Если бы повесил этих англичан, стал бы генералом. Александр». Текст телеграммы опубликовать в газетах».

В Лондоне про это узнали, но молча проглотили. Ведь всем было известно, что Александр III мог завязать узлом кочергу и пальцами ломал медный пятак, а когда во время рыбалки ему сообщили, что его срочно ждет французский посол, спокойно ответил: «Когда русский император удит рыбу, Европа может и подождать!».

До этого ультиматумами с Россией пробовали разговаривать и турки. В 1787 году могущественная в те времена Османская империя предъявила ультиматум России с требованием восстановления вассалитета Крымского ханства и Грузии. Кроме того, нападающая сторона хотела получить от Екатерины II разрешение на досмотр кораблей, проходящих через проливы Босфор и Дарданеллы. Императрица ответила категорическим отказом, и султан немедленно объявил войну России. Кончилось все тем, что Суворов взял штурмом сильнейшую турецкую крепость Измаил, что заставило султана отказаться от своих претензий и поспешно заключить мир.

Другие ультиматумы

Другим ультиматумом отличился Наполеон. Летом 1812 года перед началом вторжения в Россию он, выступая перед своими войсками, обвинил её в нарушении обещаний. «Россия, – сказал любивший пышные выражения Наполеон, – увлечена неизбежным роком! Судьбы её должны свершиться!.. А мир, который мы заключим, будет надежен и положит конец пятидесятилетнему влиянию России на дела Европы». Чем закончились для французского императора эти угрозы в адрес России и его злосчастный поход на Москву – хорошо известно. Граф, а по совместительству замечательный поэт Алексей Константинович Толстой по этому поводу написал:

Когда на нас в азарте стотысячную рать

Надвинул Бонапарте, он начал отступать.

Казалося, ну, ниже нельзя сидеть в дыре,

Ан глядь: уж мы в Париже, С Louis le Désiré.

Но когда царей не стало, Запад все равно не унимался.

Другим вызовом в адрес нашей страны стал знаменитый ультиматум Керзона — нота правительства Великобритании, составленная её министром иностранных дел лордом Керзоном и врученная Советскому правительству 8 мая 1923 года.

Керзон предъявил СССР обвинения в проведении антибританской политики на Востоке и потребовал в 10-дневный срок прекращения «подрывной деятельности» в Иране и Афганистане, будто бы осуществляемой из советских представительств в этих странах, освобождения английских рыболовных траулеров, задержанных за ловлю рыбы в советских территориальных водах Баренцева моря, а также потребовал денежной компенсации за арест и расстрел в СССР английских шпионов и т.п. Любопытно, что как раз в то время в Лозанне (Швейцария) был убит советский дипломат Воровский, правда, не газом, а из пистолета.

Советское правительство отвергло британский ультиматум, а по всей стране прошли массовые демонстрации протеста, участники которых несли плакаты «Наш ответ лорду Керзону» с красочным изображением фигуры из трех пальцев, распевая при этом:

…И, верьте нам, на каждый ультиматум

Воздушный флот сумеет дать ответ!

Ультиматумом можно считать и ноту об объявлении войны, которую немцы передали Сталину уже после того, как гитлеровские войска, в состав которых входили сотни тысяч солдат из других европейских стран, вторглись в СССР. Как известно, именно Запад подталкивал Гитлера к войне против СССР, а его банкиры помогли фюреру прийти к власти. Чем закончился этот ультиматум – тоже хорошо известно.

Ответ Черчиллю

Но урок не пошел впрок. После разгрома фашизма США перешли к открытому шантажу СССР – бывшего союзника. По сути, новым ультиматумом СССР стали атомные бомбы, сброшенные американцами на Хиросиму и Нагасаки. Однако Сталин в декабре 1945 года отказался ратифицировать Бреттон-Вудское соглашение, смысл которого был прост: доллар – мировая валюта, а США – мировой гегемон. Тогда в марте 1946 года Черчилль произнес в Фултоне свою знаменитую речь, что обернулось потом холодной войной. Сталин ответил на ультиматум Черчилля в интервью газете «Правда» 14 марта 1946 года. «По сути дела, г. Черчилль стоит теперь на позиции поджигателей войны. И г. Черчилль здесь не одинок, — у него имеются друзья не только в Англии, но и в Соединенных Штатах Америки. Следует отметить, что г. Черчилль и его друзья поразительно напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей. Гитлер начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Г-н Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира. Немецкая расовая теория привела Гитлера и его друзей к тому выводу, что немцы как единственно полноценная нация должны господствовать над другими нациями. Английская расовая теория приводит г. Черчилля и его друзей к тому выводу, что нации, говорящие на английском языке, как единственно полноценные, должны господствовать над остальными нациями мира.

По сути дела, г. Черчилль и его друзья в Англии и США предъявляют нациям, не говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума: признайте наше господство добровольно, и тогда все будет в порядке, — в противном случае неизбежна война.

Но нации проливали кровь в течение пяти лет жестокой войны ради свободы и независимости своих стран, а не ради того, чтобы заменить господство гитлеров господством черчиллей. Вполне вероятно поэтому, что нации, не говорящие на английском языке и составляющие вместе с тем громадное большинство населения мира, не согласятся пойти в новое рабство», – решительно отверг этот ультиматум Запада Сталин.

Но Запад, заполучив атомную бомбу, не унимался. 27 января 1952 года президент США Гарри Трумэн написал в личном дневнике: «Мне кажется, что правильным решением теперь был бы ультиматум с десятидневным сроком, извещающий Москву, что мы намерены блокировать китайское побережье от корейской границы до Индокитая и что мы намерены разрушить все военные базы в Маньчжурии… Мы уничтожим все порты или города для того, чтобы достичь наших мирных целей… Это означает всеобщую войну. Это означает, что Москва, Санкт-Петербург, Мукден, Владивосток, Пекин, Шанхай, Порт-Артур, Дайрен, Одесса и Сталинград и все промышленные предприятия в Китае и Советском Союзе будут стерты с лица земли. Это — последний шанс для советского правительства решить, заслуживает ли оно того, чтобы существовать или нет!».

Однако предъявить этот грозный ультиматум США не успели. СССР создал в ответ на шантаж США собственную атомную, а потом и водородную бомбы.

Крик от бессилия

Жаль, что в Лондоне, да и в Вашингтоне тоже, не помнят этих суровых уроков истории. А замаскировав свою расовую теорию господства англоязычных наций над миром, словами о «продвижении демократии», дуют в ту же дуду. А ведь гораздо выгоднее быть союзником России, а не предъявлять ей ультиматумы. Нет, конечно же, в случае со Скрипалем не в меру разгорячившемуся министру иностранных дел Великобритании порка от русских казаков сегодня не грозит! В Европах же сейчас времена всеобщей толерантности. Да и особой надобности в этом нет. Ведь Англия уже сама себя выпорола, выступив с ложными и абсурдными обвинениями, которые рано или поздно обязательно будут разоблачены.

15 марта, на форуме «Россия — страна возможностей», министр иностранных дел России Сергей Лавров получил из зала любопытный вопрос. Главу МИД спросили: «Сергей Викторович, насколько все-таки терпелив президент Путин, насколько терпелива Россия для того, чтобы выдержать все эти происки, которые Америка и другие страны в кооперации с ней, пытаются произвести против Российской Федерации?».

«Насчет того, насколько долго мы можем терпеть подобное поведение наших западных «партнеров», тех наших коллег, которые нарушают все мыслимые нормы международного права, – начал Лавров, – ответ дал лично президент Путин в Послании Федеральному Собранию. Как известно из истории, Россия действительно имеет широкую меру терпения, однако всякий раз, когда этим терпением пытались злоупотреблять, это оканчивалось для таких сторон плохо. Владимир Владимирович сказал, что мы стучались в двери на Западе с 1991 года, но нас не слушали. Потом нас не слушали снова, и не слушали опять. Так вот теперь – не слушать уже не получится. Этот период окончен».

Автор: Владимир Малышев

Источник: nstarikov.ru