Требования G-7 к России
15:55. 10 июня 2018 Просмотров - 59 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Из итогового коммюнике саммита G-7 в Канаде. Пункты посвященные России.
Стоит отметить, что Трамп сначала подписал пункты указанные ниже, а потом отозвал свою подпись, сославшись на хамское поведение премьер-министра Канады.
Так что пункты ниже, фактически завизированы лишь G-6, а агент Дональд коварно сохранил за собой свободу рук.
Чего же они хотят от России https://aurora.network/articles/163-zajavlenija/59485-g7-itogovoe-kommjunike-t-e-arlevoi-summit-ommuni-ue?
Мы призываем Россию прекратить дестабилизирующее поведение, подрывающее основы демократии и поддерживающее сирийский режим.
Разумеется, про собственную практику свержения суверенных политических режимов и вмешательства в чужие выборы, они упоминать не станут. Сирийское правительство, единственно легальное правительство в Сирии. Иных нет. Россия в Сирии поддерживает легальное правительство. Кого поддерживают там страны G-7 – ИГИЛ, Аль-Каиду и другие чудесные организации, которым Россия мешает свергать Асада. Какова вероятность того, что Россия прекратит поддержку Сирии? Ноль.
Мы осуждаем нападение с использованием нервно-паралитического газа в Солсбери, разделяем и соглашаемся с оценкой Соединенного Королевства, что весьма вероятно, что Российская Федерация несет ответственность за это нападение и что нет правдоподобного альтернативного объяснения.
Весьма вероятно. Таков уровень аргументации. При этом самого Скрипаля так никто и не видел и есть более чем серьезные основания полагать, что он вообще не был отравлен и все это провокация британских спецслужб. Но разумеется, все обоснованные претензии к британской клоунаде в качестве "правдоподобных объяснений" не рассматриваются. Лицемерие, как оно есть.
Мы призываем Россию выполнять свои международные обязательства, а также ее обязанности постоянного члена Совета Безопасности ООН, поддерживать международный мир и безопасность.
Какая досада. Россия продолжает использовать свое право вето в СБ ООН когда это выгодно ей, а не G-6. у некоторых из членов которой такого права нет. Стоит отметить, что ряд подписантов прямо и косвенно нарушают международный мир и безопасность, участвуя в агрессивных войнах и оккупациях суверенных государств. Британия и Франция оккупируют территории Сирии и Афганистана, Британия, Франция, Италия, Германия участвовали в агрессии против Ливии. И т.д. И тем не менее они требуют. Свои бревна они предпочитают не замечать.
Несмотря на это, мы будем продолжать взаимодействовать с Россией в решении региональных кризисов и глобальных проблем, где это отвечает нашим интересам.
У России не может быть своих интересов. Она лишь должна удовлетворять интересы участников G-6. Как они думают.
Мы вновь подтверждаем наше осуждение незаконной аннексии Крыма и подтверждаем нашу прочную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы поддерживаем нашу приверженность оказанию помощи Украине в реализации ее амбициозной и необходимой программы реформ.
Государственный переворот на Украине поддержанный США, Германией и Францией они разумеются не осуждают. Так как это не отвечает их интересам. Как программа реформ увязана с установлением террористической квазифашистской диктатуры в декларации разумеется не разъясняют. Но Россия должна вернуть Крым, Донбасс и уважать их интересы.
Напомним, что продолжение санкций явно связано с тем, что Россия не продемонстрировала полного выполнения своих обязательств в Минских соглашениях и уважения суверенитета Украины, и мы полностью поддерживаем усилия в формате Нормандии и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе для решение конфликта в Восточной Украине.
Тот факт, что Украина не выполняет, и по заявлениям Порошенко и Ко даже не собирается выполнять Минские соглашения, подписантов совсем не волнует. Виновный уже назначен. Впрочем, мантры про Минский и Нормандский формат уже давно превратились в дежурные заклинания.
Если этого потребуют действия, мы также готовы принять дальнейшие ограничительные меры в целях увеличения расходов на Россию. Мы по-прежнему привержены поддержке российского гражданского общества, а также привлечению и инвестированию в контакты между людьми.
"Увеличение расходов на Россию" в переводе на русский – мы введем еще больше санкций и увеличим финансирование подрывной деятельности.
PS. В целом, очередной дежурный ультиматум, который был омрачен для подписантов внутренним разладом, который вызвало поведение Трампа и легкая фронда Италии, где новое правительство ведет совсем уж еретические речи про необходимость вернуть Россию в G-7 и снятие санкций. По сути, лидеры G-7 переозвучили в очередной раз набор банальных требований, которые Россия уже 4 года как игнорирует и не собирается выполнять в дальнейшем, о чем МИД РФ "уважаемых партнеров" ежегодно уведомляет. И видя внутренние свары внутри своры "демократических товарищей", в Кремле разумеется и далее будут игнорировать подобные предложения в стиле "сдавайтесь, а не то мы вас снова пригласим в G-7".
В силу разлада по ключевым вопросам, лишь на почве "борьбы с Россией" только и смогли изваять нечто объединяющее, правда Трамп опять все испортил, и с отзывом своей подписи превратил ультимативную бумагу в пустую бумажку с почти что жалобными угрозами.
Это не значит, что США будут проводить в отношении России иную политику, это лишь означает, что США в своей политике в отношении России или иных вопросах, более не собираются придавать повышенное значение мнению своих младших союзников и сателлитов и сохранять видимость дипломатических приличий.
Когда пропала благообразность общежития свободного мира, "свободные и демократические государства" внезапно выяснили, что гегемон, который прежде им мило улыбался белоснежной улыбкой Обамы, предпочитает строить отношения с ними как с рабами или холопами, не давая им возможности даже сохранить лицо. Отсюда эти смешные попытки коллективного протеста против барина-самодура, который даже улетев в Сингапур на встречу с Ким Чен Ыном, смог оставить последнее слово за собой, продемонстрировав неравновесность G-7, где мнение одной исключительной страны значит больше, чем мнения всех остальных участников G-7 вместе взятых.
Источник: colonelcassad.livejournal.com