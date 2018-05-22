Путин внес в Госдуму кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру главы Центра стратегических разработок Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе нижней палаты парламента.

В понедельник, 21 мая, в 15:00 Совет Думы утвердит порядок рассмотрения вопроса о назначении Кудрина на эту должность, передает ТАСС.

В минувший четверг Госдума досрочно освободила от этой должности Татьяну Голикову, которая возглавляла палату с 2013 года. После этого Совет Госдумы направил главе государства четыре кандидатуры от каждой фракции на пост главы Счетной палаты РФ.

“Единая Россия” выдвинула Кудрина, КПРФ предложила назначить председателем СП депутата Госдумы Юрия Синельщикова. Кандидатом от фракции “Справедливая Россия” стал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. ЛДПР направила кандидатуру действующего аудитора Счетной палаты и бывшего депутата Госдумы Максима Рохмистрова.

По закону о Счетной палате кандидатуры для назначения на должность ее председателя вносятся президенту РФ Советом Думы по предложениям фракций. Согласно процедуре, главе государства должно поступить не менее трех кандидатур. Президент вносит выбранную им кандидатуру в Госдуму для назначения на должность председателя Счетной палаты. Если главу государства не устраивает ни одна из предложенных кандидатур, он может выдвинуть своего претендента.

По данным источников, депутаты, скорее всего, рассмотрят кандидатуру Кудрина на заседании 22 или 24 мая. Новый глава Счетной палаты будет возглавлять орган в течение шести лет.

Главой Счетной палаты может быть россиянин, у которого нет гражданства иностранного государства либо вида на жительство в другой стране. Как напоминает РИА “Новости”, у него должно быть высшее образование и пятилетний опыт работы в области государственного управления, государственного контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции.

Алексей Кудрин возглавляет Комитет гражданских инициатив и Центр стратегических разработок. С мая 2000 года по сентябрь 2011-го он занимал пост министра финансов РФ. С должности Кудрин был уволен президентом Дмитрием Медведевым после громкого скандала. Министр заявил о несогласии с политикой главы государства и сообщил, что не видит себя в правительстве, которое может возглавить Медведев после окончания президентских полномочий.

В апреле 2018 года СМИ писали о совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с Кудриным и президентом “Сбербанка” Германом Грефом, посвященном реформе госуправления.

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