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В США сравнили Владимира Путина с Джорджем Вашингтоном

01:01. 16 января 2020 41 просмотр Нет комментариев Опубликовал:
В США сравнили Владимира Путина с Джорджем Вашингтоном | Русская весна

Президент России Владимир Путин не уйдет на покой после окончания президентского срока, как первый президент США Джордж Вашингтон, а продолжит быть лидером страны и после ухода с поста главы государства, возможно, в неформальном качестве, считает американский политолог Уильям Померанц.

«В конечном итоге Путин останется главным, либо через формальную должность, либо неформальным путем. Я не думаю, что он, как Джордж Вашингтон, удалится в 2024 году в свое имение», — сказал РИА Новости Померанц, специалист по России и заместитель директора в экспертном Институте Кеннана в американской столице. Джордж Вашингтон был президентом США в 1789–1797 годах.

«Но это еще далеко впереди, события могут вмешаться и изменить стратегию Путина», — добавил политолог.

По его словам, предложения Путина о повышении статуса Совета Безопасности допускают передачу власти в будущем по сценарию Казахстана, где первый президент Нурсултан Назарбаев сохранил после ухода с высшего поста должность главы Совбеза.

Относительно кандидатуры Михаила Мишустина, которого Путин выдвинул на пост премьер-министра после ухода Дмитрия Медведева, Померанц указал на аналогию с правительством Михаила Фрадкова в 2004 году. По его словам, премьер-технократ де-факто повышает полномочия президента в сложившейся ситуации.

«Не думаю, что (Мишустин) потенциальный преемник. Конечно, никто не думал в свое время про самого Путина, что он будет президентом, но он зарекомендовал себя компетентным премьер-министром в короткое пребывание на этом посту в 1999 году», — сказал Померанц.

Однако, по его словам, у Мишустина нет властной базы и поддержки, которая могла бы сделать его преемником Путина.

«Думаю, что есть один победитель данной перетасовки — это (спикер Госдумы Вячеслав) Володин. По крайней мере теоретически его полномочия как спикера Думы будут усилены», — добавил Померанц.

По его словам, предложения Путина в ежегодном послании Федеральному Собранию подтвердили, что идет «большая конституционная реформа».

«Большая часть вещей, о которых он говорил, уже обсуждалась либо самим Путиным, либо СМИ, включая вопрос об объединенной системе государственной власти, новый баланс разделения ветвей власти. Будет очень интересно посмотреть, как он реализует эти законодательные реформы», — сказал Померанц.

В среду ушло в отставку правительство Дмитрия Медведева, Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы России Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1579125661

Метки: Новости

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