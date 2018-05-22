Глава Конституционного суда: Дело Скрипалей выстроено на фальсификациях, как дело Литвиненко

Источник: rosbalt.ru

На юридическом форуме в Петербурге председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин прокомментировал «дело Скрипалей».



«Если взглянуть на дело Скрипалей с юридической точки зрения, то мы увидим, что его раскрутка на самом деле ловко выстроена с помощью фальсификаций справедливости и права, то есть на псевдоправовой основе, заложенной ещё в деле Литвиненко, — заявил он. — Поскольку создание видимости полноценного правового разбирательства дела Литвиненко сформировало ту почву массовых представлений, которая далее раз за разом используется для раскручивания в Великобритании и других странах мира антироссийской истерии».

В британском Солсбери бывшего полковника ГРУ РФ, работавшего на Британию, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили химическим веществом. Лондон заявил, что к отравлению причастна Россия. Москва все обвинения отвергает.

Сбежавший в Великобританию экс-сотрудник российской госбезопасности Александр Литвиненко в ноябре 2006 года он умер от отравления радиоактивным полонием-210 в Лондоне. По итогам публичного дознания британский суд пришел к выводу, что в преступлении виновны коллеги Литвиненко — депутат Госдумы Андрей Луговой и предприниматель, бывший военный Дмитрий Ковтун. Отмечалось, что они могли действовать по указанию ФСБ с одобрения высшего руководства страны. В Москве также отвергали обвинения.

Источник: nstarikov.ru