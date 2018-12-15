Новости Украины и Новороссии 15 декабря 2018

Капитан задержанного в Керченском проливе украинского бронекатера «Никополь» Богдан Небылица заявил на допросе в ФСБ РФ, что считает себя военнопленным.

«Как и с другими моряками, с Небылицей были проведены следственные действия, ознакомили с несколькими постановлениями о назначении экспертиз. Также провели его допрос, в ходе которого он заявил, что является военнопленным», — сообщил «Интерфаксу» адвокат другого обвиняемого Николай Полозов.

Он отметил, что по словам адвоката украинского капитана Эмиля Курбединова, Б.Небылица за время нахождения в СИЗО «Лефортово» был четыре раза по неизвестным причинам переведён в разные камеры.

«Сейчас сидит с человеком по имени Мухамед. Отношения нормальные, но особо не общаются», — резюмировал адвокат.

Б.Небылица стал десятым моряком, заявившем, что считает себя военнопленным и отказавшемся признавать свою вину.

Так, ранее отказались от дачи показаний командир трёх задержанных кораблей-нарушителей Денис Гриценко, командир буксира «Яны Капу» Олег Мельничук, офицер Службы безопасности Украины Василий Сорока, командир судна «Бердянск» Роман Мокряк, а также несколько моряков.

Также адвокаты ранее посетили раненных моряков. Они отметили, что их подзащитные чувствуют себя нормально и идут на поправку.

Как сообщалось, ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила 24 украинским морякам обвинение в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения» (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы до 25 января 2019 года. В ночь на 30 ноября 21 военного перевезли из Крыма в московский следственный изолятор «Лефортово», еще троих, раненых — в больницу СИЗО «Матросская тишина».

В Киеве задержанных моряков называют военнопленными. В ФСБ же заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.

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