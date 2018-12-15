Новости Украины и Новороссии 15 декабря 2018
- 08:30 Ещё один арестованный украинский капитан объявил себя «военнопленным».
- 02:24 Рагули в Европе: В Сети смеются над украинскими судьями в Германии (ФОТО).
- 02:00 В Совфеде назвали два сценария действий Порошенко по срыву выборов.
- 01:06 Херсонские власти лишили русский язык статуса регионального.
Ещё один арестованный украинский капитан объявил себя «военнопленным»
Капитан задержанного в Керченском проливе украинского бронекатера «Никополь» Богдан Небылица заявил на допросе в ФСБ РФ, что считает себя военнопленным.
«Как и с другими моряками, с Небылицей были проведены следственные действия, ознакомили с несколькими постановлениями о назначении экспертиз. Также провели его допрос, в ходе которого он заявил, что является военнопленным», — сообщил «Интерфаксу» адвокат другого обвиняемого Николай Полозов.
Он отметил, что по словам адвоката украинского капитана Эмиля Курбединова, Б.Небылица за время нахождения в СИЗО «Лефортово» был четыре раза по неизвестным причинам переведён в разные камеры.
«Сейчас сидит с человеком по имени Мухамед. Отношения нормальные, но особо не общаются», — резюмировал адвокат.
Б.Небылица стал десятым моряком, заявившем, что считает себя военнопленным и отказавшемся признавать свою вину.
Так, ранее отказались от дачи показаний командир трёх задержанных кораблей-нарушителей Денис Гриценко, командир буксира «Яны Капу» Олег Мельничук, офицер Службы безопасности Украины Василий Сорока, командир судна «Бердянск» Роман Мокряк, а также несколько моряков.
Также адвокаты ранее посетили раненных моряков. Они отметили, что их подзащитные чувствуют себя нормально и идут на поправку.
Как сообщалось, ФСБ возбудила уголовное дело и предъявила 24 украинским морякам обвинение в «незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения» (ч. 3 ст. 322 УК РФ).
По решению судов Симферополя и Керчи все 24 моряка были арестованы до 25 января 2019 года. В ночь на 30 ноября 21 военного перевезли из Крыма в московский следственный изолятор «Лефортово», еще троих, раненых — в больницу СИЗО «Матросская тишина».
В Киеве задержанных моряков называют военнопленными. В ФСБ же заявляли, что они не могут считаться таковыми, поскольку обвиняются в уголовном преступлении, а Россия и Украина не находятся в состоянии войны или военного конфликта.
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Рагули в Европе: В Сети смеются над украинскими судьями в Германии (ФОТО)
Делегация Верховного Суда Украины с рабочим визитом посетила Административный суд города Майнц и Федеральный административный суд в Лейпциге.
На сайте ведомства было опубликовано соответствующее фото, вызвавшее бурную реакцию в Сети.
Причиной, вызвавшей шквал насмешек со стороны пользователей, стал внешний вид украинских судей, не придумавших ничего лучше, чем появиться в европейском официальном учреждении в вышиванках.
«Встречай, Европа, рагулей!»,
«Лютый треш. Сорочинская ярмарка на выезде. Хорошо, если обошлось без гимнА на устах»,
«А че не в шароварах-то? И без сабли?»,
«Может гопак врежут? Подождём», — иронизируют комментаторы.
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В Совфеде назвали два сценария действий Порошенко по срыву выборов
Российский сенатор Алексей Пушков назвал два вероятных сценария действий украинского президента Петра Порошенко по отмене предстоящих выборов в стране.
Сенатор напомнил, что еще в июле этого года Юлия Тимошенко, кандидат в президенты и лидер партии «Батькивщина», предупреждала об угрозе военной эскалации, на которую Порошенко может пойти для отмены выборов.
«Сегодня возможен как этот, так и другой сценарий: массированная фальсификация для „демократической победы” в условиях предвоенной информационной лихорадки. Он разыгрывает обе партии», — написал Пушков в Twitter.
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Херсонские власти лишили русский язык статуса регионального
Депутаты Херсонского областного совета проголосовали за лишение русского языка статуса регионального.
Об этом сообщается на сайте Херсонской облгосадминистрации в пятницу, 14 декабря.
«Сегодня на XXII сессии областного совета VII созыва депутаты поддержали предложение, которое внес депутат областного совета Дмитрий Бутрий, относительно отмены решения о региональном русском языке», — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение принято, руководствуясь статьями 10, 92 Конституции Украины, статьями 43,59 закона Украины О местном самоуправлении в Украине, решением Конституционного Суда Украины от 28 февраля 2018 года № 2-р/2018.
При этом не указано, сколько именно депутатов проголосовало за лишение русского языка статуса регионального.
Ранее в октябре региональный статус русского языка отменил горсовет Херсона. «За» проголосовали 33 из 38 избранников.
Накануне Харьковский облсовет отменил региональный статус русского языка. За это решение проголосовали три четверти всех депутатов собрания.
Напомним, депутаты Верховной Рады приняли 3 июля 2012 года закон «Об основах государственной языковой политики авторства Колесниченко-Кивалова».
Данным законом вводилось понятие «региональный язык» — язык, который традиционно используется в пределах определенной территории государства гражданами этого государства, которые составляют группу менее численную, чем остальное население этого государства, и/или отличается от официального языка (языков) этого государства.
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