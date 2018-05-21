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Военная приемка. «Илья Муромец Стальной богатырь ледового класса»

10:19. 21 мая 2018 Просмотров - 90 Нет комментариев Опубликовал:

Бегство от белых медведей, экстремальные испытания в условиях Крайнего Севера и спасение подводной лодки из ледяного плена. Все это – в новом фильме «Военная приемка». На этот раз съёмочная группа программы станет участником исторического события – первой экспедиции новейшего военного ледокола «Илья Муромец». Корабль такого класса построили в нашей стране впервые за 45 лет. Теперь он должен пройти государственные испытания на прочность и выносливость у берегов Новой Земли. Зрители телеканала «Звезда» узнают, как участники экспедиции и журналисты чуть не стали жертвами самого опасного хищника севера – белого медведя. А также увидят эксклюзивные кадры того, как «Илья Муромец» пробивал путь и помогал выбраться из-подо льда атомной подводной лодке «Юрий Долгорукий».




Подробности на http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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