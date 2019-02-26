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Военная приемка. Як 130 в Лаосе. Или военная дипломатия в джунглях

10:04. 26 февраля 2019 Просмотров - 129 Нет комментариев Опубликовал:

Главным героем этого выпуска «Военной приемки» станет самый современный учебно-боевой самолет российской армии Як-130. Машина, поставившая в своем весе уже девять мировых рекордов. И вот теперь создатели Яка стремятся поставить еще один: Як-130 претендует на то, чтобы стать самым покупаемым за рубежом российским военным самолетом. Уже пять стран взяли на его вооружение. Сейчас на очереди шестая, Лаос. Именно сюда, в эту экзотическую страну, затерянную в джунглях Индокитая, и отправляется «Военная приемка». Чтобы своими глазами увидеть, как жители страны, пятьдесят лет назад воевавшей с американской армией, встречают нашу технику. Причем не только самолеты, но и модернизированные танки Т-72, и бронемашины разведки, словом – это будет самый большой со времен Советского Союза контракт на поставку в Лаос военной техники. И самое главное: российская сторона сумела организовать эту поставку так, что и танки, и самолеты, и бронемашины успели поучаствовать в самом большом военном празднике страны, в параде, посвящённом 70-летней годовщине создания народной армии Лаоса. И, кстати: этот необычный для нашего зрителя парад также будет показан в фильме «Як-130 в Лаосе. Или военная дипломатия в джунглях».


Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=oJdRU1FLDAU

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