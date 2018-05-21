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Культ карго: ничего не напоминает?

16:45. 21 мая 2018 Просмотров - 70 Нет комментариев Опубликовал:

Культ карго, он же «религия самолетопоклонников» или культ Даров небесных — это целая группа религиозных движений на островах Тихого Океана. В культах карго верят, что западные товары созданы духами предков и предназначены для здешнего народа. При этом считается, что белые люди нечестным путем получили контроль над этими предметами. Островитяне проводят ритуалы, похожие на действия белых людей, чтобы этих предметов стало больше.

Жители тихоокеанских островов, которые впервые столкнулись с белыми в середине XX века, были поражены невероятным изобилием, которое их сопровождает. Они видели как американские военные ели вкусную тушенку, спали в красивых домах и носили комфортную одежду. Поначалу решив, что это и есть их предки, вскоре папуасы переменили свое мнение. Они видели, что прибывшие получают все вещи по воздуху, а значит, напрямую из Страны Предков. Это наталкивало на мысль, что все товары предназначены им, островитянам, а белые лишь перехватывают их в пути.

Члены культа обычно не понимают значимость производства или коммерции, их представления о западном обществе, его религии и экономике могут быть весьма наивными. Поэтому островитяне считают, что действия белых — муштра, катание по джунглям на джипах, прослушивание радиосигналов — это магические действия, с помощью которых можно получить от предков волшебные товары с небес.

В наиболее известных культах карго из кокосовых пальм и соломы строятся точные копии взлетно-посадочных полос, аэропортов и радиовышек. Члены культа возводят их, веря в то, что эти постройки привлекут транспортные самолеты, заполненные грузом, которые считаются посланниками духов. Верующие регулярно проводят строевые учения и некое подобие военных маршей, используя ветки вместо винтовок и рисуя на теле ордена, пуговицы и надписи «USA».

культ карго отвратительные мужики disgusting men джон фрум

Классические культы карго были распространены во время Второй мировой войны и после нее. Огромное количество грузов было десантировано на острова во время Тихоокеанской кампании против Японской империи, что внесло коренные изменения в жизнь островитян. Произведенные промышленным образом одежда, консервы, палатки, оружие и другие полезные вещи в огромных количествах появились на островах в целях обеспечения армии. Немного из этого изобилия перепадало и местным жителям.

В конце войны воздушные базы были заброшены, а груз («карго») больше не прибывал. Островитяне решили, что или предки покинули их, или же жадные белые совсем обнаглели и теперь забирают себе вообще все.

Культ не может существовать без мистического пророка и таким персонажем стала фигура всемилостивого Джона Фрума. Жители Вануату, столкнувшиеся с американскими солдатами, жаждали узнать их имена, но для местных те были просто непроизносимой тарабарщиной, поэтому все они слились в один образ некоего «Джона Из Страны Юсэй» (John From USA). Так и появился собирательный образ Джона Фрума, который спустя поколения превратился в метафору Великого Предка.

Можно выделить еще один атрибут культа карго: так называемую ритуальную бездеятельность; построив ритуальные аэродромы, островитяне начинали ждать пришествия предков в многодневном молчании и бдении не сходя с места. Мечтая о «небесных дарах», дикари переставали охотиться, возделывать землю и вообще забивали на пропитание и хозяйство.

культ карго отвратительные мужики disgusting men джон фрум

Больше фотографий и видео о Культе Карго можно посмотреть на < ![CDATA[]]>Крамольном Дзене< ![CDATA[]]>:

< ![CDATA[]]>https://zen.yandex.ru/media/kramola.info/kargokult-o-chem-eto-voobsce-5b028ce65f4967557059255b< ![CDATA[]]>

Ну а теперь самое интересное. Не кажется ли вам, что в этих снимках наблюдается очень похожий феномен?

Ваджра - Стала религиозным атрибутом:

Ваджра - древнее оружие богов 

Модели летательных аппаратов – золотыми игрушками:

Самолетики Богов

Космический аппарат становится Пернатым Змеем:

Одни и те же “Прогрессоры” в разных культурах

Источник: www.kramola.info

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