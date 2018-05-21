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09:40. 21 мая 2018 Просмотров - 277 Нет комментариев Опубликовал:

Дмитрий Перетолчин и кандидат технических наук Виталий Правдивцев рассказывают о психосферном оружии. В чём сила мировой элиты, какую роль в их господствующем положении играют тайные знания древних. Почему без погружения человека в состояние изменённого сознания им сложно управлять. Как используют кинематограф и другие медиа для программирования мышления и поведения зрителей. Какие негативные последствия имеет искусственное стимулирование мозга. Как в современном мире человека лишают свободы выбора.

Источник: www.youtube.com

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