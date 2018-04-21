Тайные технологии. Психосферное оружие
18:25. 21 апреля 2018 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В чём сила мировой элиты, какую роль в их господствующем положении играют тайные знания древних
Дмитрий Перетолчин и кандидат технических наук Виталий Правдивцев рассказывают о психосферном оружии. Почему без погружения человека в состояние изменённого сознания им сложно управлять. Как используют кинематограф и другие медиа для программирования мышления и поведения зрителей. Какие негативные последствия имеет искусственное стимулирование мозга. Как в современном мире человека лишают свободы выбора.
============================================================================
Рекомендуем:Утомлённые властью, Слащинин Юрий Иванович
============================================================================
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai