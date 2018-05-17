Сталин и бессмертный полк. Валерий Пякин
Красный стяг – вечный символ Русской Победы
Президент Фонда Концептуальных Технологий Валерий Пякин о попытке либералов перехватить управление символикой Дня Победы.
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