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Сталин и бессмертный полк. Валерий Пякин

21:54. 17 мая 2018 Просмотров - 19 Нет комментариев Опубликовал:

Красный стяг – вечный символ Русской Победы

Президент Фонда Концептуальных Технологий Валерий Пякин о попытке либералов перехватить управление символикой Дня Победы. 

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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