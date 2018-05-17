ООН исчерпала себя и рухнула, — Эрдоган
В Палестине совершается величайшее преступление против человечности.
Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя убийства военными армии Израиля палестинцев, участвующих в акциях протеста.
Он призвал мировое сообщество приложить все усилия для прекращения преступных действий израильских властей в отношении мирного населения.
«Если на израильскую тиранию не будет дан ответ, мир очень быстро скатится к хаосу, где властвуют головорезы», — сказал турецкий лидер.
Эрдоган также подчеркнул неспособность ООН решать мировые проблемы.
«ООН исчерпана, истощена, эта организация рухнула. Мы не смогли добраться до генсека ООН», — заявил президент Турции.
Также он обвинил США в пособничестве Израилю.
«Решением о переносе посольства в Иерусалим, игнорирующим резолюции ООН и международных структур, США потворствовали руководству Израиля», — сказал глава государства.
При этом турецкий лидер подчеркнул, что Анкара никогда не смирится с попытками изменить статус Иерусалима.
«Мы никогда не допустим, чтобы Иерусалим был узурпирован Израилем», — заявил Эрдоган.
Президент Турции упрекнул международное сообщество в молчании и двойных стандартах перед лицом попрания прав и свобод палестинцев.
«Если бы эти нападения происходили в каком-либо другом регионе, то вызвали бы протест всего мира. Но, к сожалению, мировое сообщество пренебрежительно отнеслось к действиям Израиля против палестинцев. За исключением Турции, представителей исламского мира, ратующих за права угнетенных народов, и некоторых совестливых представителей западных стран, остальной мир наблюдал за этой трагедией лишь в качестве зрителя», — констатировал Эрдоган.
Глава турецкого государства подчеркнул, что Турция окажет всю необходимую помощь палестинцам, пострадавшим в результате действий израильских военных.
«Мы будем рядом с палестинскими братьями не только сердцами, но и окажем им всю возможную помощь», — сказал Эрдоган.
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Источник: rusvesna.su
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Хоть один мужик нашелся и бросил ПРАВеДУ всем прямо в их безстыжие морды!
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А вот заместитель посла России в Израиле, Леонид Фролов заявил: «В случае агрессии против Израиля, не только Соединенные Штаты встанут на сторону Израиля, но и Россия будет на стороне Израиля». http://kv-journal.su/content/putin-sryvaet-masku-esli-iran-napadet-na-izrail-my-budem-na-storone-izrailya