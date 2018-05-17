Главная » Невероятное в мире, Политика

ООН исчерпала себя и рухнула, — Эрдоган

00:30. 17 мая 2018 Просмотров - 243 2 коммент. Опубликовал:
ООН исчерпала себя и рухнула, — Эрдоган | Русская весна

В Палестине совершается величайшее преступление против человечности.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя убийства военными армии Израиля палестинцев, участвующих в акциях протеста.

Он призвал мировое сообщество приложить все усилия для прекращения преступных действий израильских властей в отношении мирного населения.

«Если на израильскую тиранию не будет дан ответ, мир очень быстро скатится к хаосу, где властвуют головорезы», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган также подчеркнул неспособность ООН решать мировые проблемы.

«ООН исчерпана, истощена, эта организация рухнула. Мы не смогли добраться до генсека ООН», — заявил президент Турции.

Также он обвинил США в пособничестве Израилю.

«Решением о переносе посольства в Иерусалим, игнорирующим резолюции ООН и международных структур, США потворствовали руководству Израиля», — сказал глава государства.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что Анкара никогда не смирится с попытками изменить статус Иерусалима.

«Мы никогда не допустим, чтобы Иерусалим был узурпирован Израилем», — заявил Эрдоган.

Президент Турции упрекнул международное сообщество в молчании и двойных стандартах перед лицом попрания прав и свобод палестинцев.

«Если бы эти нападения происходили в каком-либо другом регионе, то вызвали бы протест всего мира. Но, к сожалению, мировое сообщество пренебрежительно отнеслось к действиям Израиля против палестинцев. За исключением Турции, представителей исламского мира, ратующих за права угнетенных народов, и некоторых совестливых представителей западных стран, остальной мир наблюдал за этой трагедией лишь в качестве зрителя», — констатировал Эрдоган.

Глава турецкого государства подчеркнул, что Турция окажет всю необходимую помощь палестинцам, пострадавшим в результате действий израильских военных.

«Мы будем рядом с палестинскими братьями не только сердцами, но и окажем им всю возможную помощь», — сказал Эрдоган.

Читайте также: «Пытались прорваться в Горловку, сепары нас отсекли и устраивают кошмар», — кадры из Донбасса (ВИДЕО)

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 01 сентября 2016
...предъявления листа-полномочий делегации ООН… Примечание: делегации ООН официально доведено, что ... это когда башни торгового центра рухнули...- От тарана самолетом?- Да.- ... советское наследие вскоре себя исчерпает, а с ним умрет и желтоголубизм, как паразит...
Новости Украины и Новороссии 27 октября 2016
...властью и, поскольку все возможности квазидемократического удержания власти исчерпаны, ... года, и в самой Украине рухнула экономика, и враз обнищавшие..., которые и заживут счастливо, долго за себя и за того...ресурсами, которые по оценкам ООН занимали 10-е место...
Новости Украины и Новороссии 23 мая 2015
...— провал с безвизовым режимом."Фактически рухнул евроинтеграционный миф: понятно, что мы... назвать украинцами и не признают национальным меньшинством, хотя ООН неоднократно рекомендовало... близки к тому, чтобы полностью себя исчерпать. «Газпром» строит трубу в...
Новости Украины и Новороссии 20 июня 2015
... ООН, не нарушать международное право и ...утверждает официальная версия, рухнули вследствии размягчения стального... законодательства», «вести себя цивилизованно», «обращаться ... и конфликта между бойцами подразделения и военной прокуратурой — исчерпаны. И,...
И ад следовал за ними
... и продолжаются по всей линии фронта, украинская армия исчерпает ... когда фронт уже бы рухнул. Американцы всё это знали,...лечатся «герои АТО». Представляете себе, как варварское убийство беззащитных «...резолюции ООН, у них не достанет оперативных возможностей и ...
КОНСТИТУЦИЯ ПОРОКОВ И ДЕГЕНЕРАЦИИ РОССИИ
... действующая Конституция РФ исчерпала свой ресурс в ...такого мошенничества, наделяя себя и другие органы власти ...одного шаблона – выработанной ООН "Всеобщей декларации прав человека... конфронтации Запада и России окончательно рухнули надежды приобщения...

2 коммент.»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>