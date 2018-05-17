ООН исчерпала себя и рухнула, — Эрдоган

В Палестине совершается величайшее преступление против человечности.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя убийства военными армии Израиля палестинцев, участвующих в акциях протеста.

Он призвал мировое сообщество приложить все усилия для прекращения преступных действий израильских властей в отношении мирного населения.

«Если на израильскую тиранию не будет дан ответ, мир очень быстро скатится к хаосу, где властвуют головорезы», — сказал турецкий лидер.

Эрдоган также подчеркнул неспособность ООН решать мировые проблемы.

«ООН исчерпана, истощена, эта организация рухнула. Мы не смогли добраться до генсека ООН», — заявил президент Турции.

Также он обвинил США в пособничестве Израилю.

«Решением о переносе посольства в Иерусалим, игнорирующим резолюции ООН и международных структур, США потворствовали руководству Израиля», — сказал глава государства.

При этом турецкий лидер подчеркнул, что Анкара никогда не смирится с попытками изменить статус Иерусалима.

«Мы никогда не допустим, чтобы Иерусалим был узурпирован Израилем», — заявил Эрдоган.

Президент Турции упрекнул международное сообщество в молчании и двойных стандартах перед лицом попрания прав и свобод палестинцев.

«Если бы эти нападения происходили в каком-либо другом регионе, то вызвали бы протест всего мира. Но, к сожалению, мировое сообщество пренебрежительно отнеслось к действиям Израиля против палестинцев. За исключением Турции, представителей исламского мира, ратующих за права угнетенных народов, и некоторых совестливых представителей западных стран, остальной мир наблюдал за этой трагедией лишь в качестве зрителя», — констатировал Эрдоган.

Глава турецкого государства подчеркнул, что Турция окажет всю необходимую помощь палестинцам, пострадавшим в результате действий израильских военных.

«Мы будем рядом с палестинскими братьями не только сердцами, но и окажем им всю возможную помощь», — сказал Эрдоган.

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