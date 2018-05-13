“Нормандский формат” без Владимира Путина оказался полностью провальным

В минувший четверг состоялось событие, которое активно рекламировал украинский лидер Петр Порошенко – первая встреча в «Нормандском формате», прошедшая без участия президента РФ Владимира Путина. И сегодня, когда встреча Германии, Франции и Украины уже состоялась, можно с полной уверенностью сказать, что это был абсолютнейший провал – без российской стороны никаких подвижек в разрешении конфликта на Донбассе добиться не удалось.

И когда я говорю, что никаких подвижек не появилось, я имею в виду именно это – встреча завершилась абсолютно ничем, совершенно не ясно, зачем они вообще собирались. Но самый сок в том, что канцлер Германии Ангела Меркель уже на следующий день позвонила Владимиру Путину и рассказала о ходе переговоров. А это может означать только одно – именно российский лидер является ключевой фигурой в решении как этой конкретной проблемы, так и других похожих.

К слову, этот факт даже на Украине начали признавать: директор Украинского института анализа политики Руслан Бортник открытым текстом заявил, что и Меркель, и Макрон прекрасно понимают, что с Порошенко не о чем – с ним не решить никаких задач. Поэтому все уже давно ориентируются на встречу лидеров Франции и Германии с президентом России Владимиром Путиным – именно там будут приняты основные решения по деэскалации конфликта.

Иными словами, именно российский лидер является ключевой фигурой в сегодняшней международной политике, и встреча «нормандского формата» без его участия стала еще одним подтверждением этого.