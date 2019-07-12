Новости Украины и Новороссии 12 июля 2019

Идущая паспортизация жителей ДНР и ЛНР дает новым гражданам России не только возможность жить и работать в РФ без ограничений, но также наделяет людей правами, которых они прежде не имели.

Во-первых, граждане России (пусть даже и живущие на территориях непризнанных ДНР и ЛНР) могут писать жалобы, обращения и предложения напрямую в центры принятия решений в России — это президент России, Правительство России, Государственная Дума и Совет Федераций.

«Статья 33. Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления».

Это очень важное право! Тем более что оно реализовано в России просто — в электронном виде: не надо никуда ехать, не надо посредников — можно просто написать письмо!

Во-вторых, Конституция России гарантирует гражданам РФ защиту.

«Статья 61. 1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству».

Жители Донбасса не могут быть выданы Украине без согласия России, если эти жители имеют российское гражданство.

«Статья 61. 2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами».

Граждане России, живущие на Донбассе, имеют право на защиту со стороны Москвы (юридическую, экономическую, а также и военную).

«Статья 20. 1. Каждый имеет право на жизнь» — граждане России, живущие на Донбассе, могут потребовать от Москвы защитить их жизни от армии Украины! Граждане непризнанных ДНР и ЛНР могут надеяться, что Россия защитит их от обстрелов со стороны ВСУ, а граждане России, проживающие на территориях ДНР и ЛНР, могут потребовать от России защиты! Просить и требовать — это разные категории!

В третьих, Конституция России дает право на референдум:

«Статья 3. Пункт 3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы».

Граждане России, живущие в ДНР и ЛНР, могут участвовать в выборах (кстати, выборы в Госдуму РФ пройдут в сентябре 2021 года), а также могут стать, в том числе, депутатами Госдумы России!

Когда число граждан России, живущих в ДНР и ЛНР, станет большим, тогда эти люди смогут провести референдум, в том числе и о вхождении своей территории в состав России!!! Конституция РФ дает им это право!

Вообще, тем людям, кто собирается получать гражданство России или уже получил его, следует внимательно ознакомиться с Конституцией РФ — так можно узнать о множестве своих новых прав, которые вполне можно реализовать!

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Константин Щемелинин, специально для «Русской Весны»