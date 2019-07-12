Новости Украины и Новороссии 12 июля 2019
- 07:20 «Я — Трофименко. Я — Донбасс. Я — дошёл»: 94-летний автор надписи на Рейхстаге получил паспорт гражданина Российской Федерации (ВИДЕО).
- 05:21 Время Украины на Донбассе заканчивается.
- Вчера 19:05 МОЛНИЯ: Путин обсудил с Зеленским Донбасс.
«Я — Трофименко. Я — Донбасс. Я — дошёл»: 94-летний автор надписи на Рейхстаге получил паспорт гражданина Российской Федерации (ВИДЕО)
Ветеран ВОВ из ЛНР получил паспорт гражданина Российской Федерации.
Фронтовику и ветерану системы МВД Василию Александровичу Трофименко сейчас 94 года. На момент, когда закончилась Великая Отечественная война, ему не исполнилось и 20-ти лет.
Как он сам говорит — был рожден в Советском союзе, воевал за него и по сей день считает себя гражданином СССР: «Я до сих пор живу в Советском Союзе, а Советский Союз — это Россия!».
Об этом «Русской Весне» рассказали в пресс-службе МВД ЛНР.
Именно по этой причине получение российского паспорта для Василия Александровича имеет особое значение. Кроме того, в Российской Федерации, живут родные, близкие ему люди, с которыми он хочет быть.
И вот все необходимые документы для вступления в гражданство собраны, поданы и принято положительное решение. После принятия Присяги Василий Александрович получил долгожданный российский паспорт.
Ветеран выразил благодарность всем, кто оказал ему помощь: руководству Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики, сотрудникам миграционной службы России и МВД ЛНР, студентам ЛАВД им. Дидоренко, а также активистам «Патриотической Ассоциации Донбасса», которые также оказывали помощь, чтобы надежды и мечта ветерана воплотились в жизнь.
Василию Трофименко 94 года. Ему довелось дойти до Рейхстага, на котором он написал: «Я — Трофименко. Я — Донбасс. Я — дошёл».
Читайте также: В России признали нежелательной работу «Всемирного конгресса украинцев»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Время Украины на Донбассе заканчивается
Идущая паспортизация жителей ДНР и ЛНР дает новым гражданам России не только возможность жить и работать в РФ без ограничений, но также наделяет людей правами, которых они прежде не имели.
Во-первых, граждане России (пусть даже и живущие на территориях непризнанных ДНР и ЛНР) могут писать жалобы, обращения и предложения напрямую в центры принятия решений в России — это президент России, Правительство России, Государственная Дума и Совет Федераций.
«Статья 33. Граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления».
Это очень важное право! Тем более что оно реализовано в России просто — в электронном виде: не надо никуда ехать, не надо посредников — можно просто написать письмо!
Во-вторых, Конституция России гарантирует гражданам РФ защиту.
«Статья 61. 1. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы Российской Федерации или выдан другому государству».
Жители Донбасса не могут быть выданы Украине без согласия России, если эти жители имеют российское гражданство.
«Статья 61. 2. Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами».
Граждане России, живущие на Донбассе, имеют право на защиту со стороны Москвы (юридическую, экономическую, а также и военную).
«Статья 20. 1. Каждый имеет право на жизнь» — граждане России, живущие на Донбассе, могут потребовать от Москвы защитить их жизни от армии Украины! Граждане непризнанных ДНР и ЛНР могут надеяться, что Россия защитит их от обстрелов со стороны ВСУ, а граждане России, проживающие на территориях ДНР и ЛНР, могут потребовать от России защиты! Просить и требовать — это разные категории!
В третьих, Конституция России дает право на референдум:
«Статья 3. Пункт 3. Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные выборы».
Граждане России, живущие в ДНР и ЛНР, могут участвовать в выборах (кстати, выборы в Госдуму РФ пройдут в сентябре 2021 года), а также могут стать, в том числе, депутатами Госдумы России!
Когда число граждан России, живущих в ДНР и ЛНР, станет большим, тогда эти люди смогут провести референдум, в том числе и о вхождении своей территории в состав России!!! Конституция РФ дает им это право!
Вообще, тем людям, кто собирается получать гражданство России или уже получил его, следует внимательно ознакомиться с Конституцией РФ — так можно узнать о множестве своих новых прав, которые вполне можно реализовать!
Читайте также: Путин раскрыл некоторые «тайны» про отношения Украины и США
Константин Щемелинин, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
МОЛНИЯ: Путин обсудил с Зеленским Донбасс
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отметив, что беседа состоялась по инициативе украинской стороны.
«Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц», — сообщил Песков.
По его словам, «достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов».
Также в ходе разговора обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате.
Читайте также: Путин раскрыл некоторые «тайны» про отношения Украины и США
К оглавлению | Источник: rusvesna.su