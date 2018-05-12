Новости Украины и Новороссии 12 мая 2018
- 10:19 Волкер едет на Донбасс.
- 08:50 Россия задержала украинских рыбаков, — Госслужба по ЧС.
- 08:00 Порошенко удалось «сверить часы».
- 06:00 Позорная смерть ВВС Украины (ВИДЕО).
- 01:30 В Донецке прошло многотысячное шествие в честь Дня Республики (ФОТО, ВИДЕО).
- 00:26 Олег Газманов поздравил ДНР праздничным концертом (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 23:40 ЕС требует от Украины ускорить приватизацию госпредприятий.
- Вчера 23:21 Улица имени Пашинского, Cтaлин и свобода слова.
- Вчера 22:56 Праздничное шествие по случаю Дня Республики собрало свыше 35 тысяч жителей Донбасса.
Волкер едет на Донбасс
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что на следующей неделе посетит Донбасс.
«На следующей неделе я направляюсь в восточную Украину, чтобы больше узнать о ситуации на местах и узнать о гуманитарном кризисе на Донбассе», — написал Волкер на своей станице в соцсети, сопроводив запись хештегом «Украина не забыта».
Отметим, что для того, чтобы «больше узнать о ситуации на местах», Волкеру стоило бы посетить не специально подготовленные к его приезду районы оккупированного Киевом Донбасса, а ежедневно обстреливаемые пригороды Горловки или Аллею ангелов в Донецке.
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Предстоящий визит будет седьмым украинским вояжем спецпосланника США. Ранее президент Украины Порошенко заявил, что Волкер прибудет в «незалежную» 14 мая.
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Россия задержала украинских рыбаков, — Госслужба по ЧС
Двух украинских рыбаков, пропавших в Азовском море, задержали российские пограничники, об этом сообщает запорожское издание 061.ua со ссылкой на управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины по Запорожской области.
О задержании рыбаков спасателям сообщила жена одного из пропавших без вести. Сейчас, как утверждают в ведомстве, рыбаки находятся в Ейске.
Ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили о том, что двое жителей Бердянска вышли в Азовское море с территории местной базы отдыха на лодке «Амур» и не вернулись обратно. Для их поисков задействовали катер, о случившемся оповестили экипажи судов и пограничников.
Российская сторона пока никак не прокомментировала данную информацию.
Крымское пограничное управление ФСБ 4 мая сообщило о задержании в Черном море украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041», незаконно добывавшего камбалу в исключительной экономической зоне России (западнее мыса Тарханкут). Судно и экипаж — пять граждан Украины — доставили в Крым «для проведения процессуальных действий».
В Киеве заявили о «захвате» судна и возбудили по факту случившегося уголовное дело. Российские пограничники подчеркнули, что действовали «в строгом соответствии с международным морским правом».
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В конце апреля в крымском погрануправлении ФСБ заявили, что намерены бороться с браконьерами в Азовском море, в том числе и украинскими, по вине которых сокращается популяция дельфинов.
Обстановка в Азовском море обострилась в марте после того, как украинские пограничники задержали судно «Норд» под флагом России. На борту находились десять членов экипажа, все они россияне. Их обвинили в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее». Девятерых членов экипажа приговорили к штрафам, капитану грозит до пяти лет лишения свободы.
В Крыму возбудили дело об угоне российского судна.
Позже двум членам экипажа удалось покинуть Украину. Они назвали это освобождением из плена.
Украинские власти продолжают незаконно удерживать еще восемь человек.
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Порошенко удалось «сверить часы»
Результаты встречи в Ахене так и не были оглашены. Произошло это по очень простой причине — из-за полного отсутствия оных.
О том, что анонсированный задолго до его проведения украинскими СМИ и лично президентом Порошенко саммит — это мероприятие с нулевыми перспективами, в прошлом месяце в сдержанно-издевательском тоне предупреждал российский МИД, представитель которого заметил, что серьезные решения по украинскому конфликту будут приниматься отнюдь не в этом милом немецком городке.
Тем не менее, украинское руководство решило широко разрекламировать предстоящее событие как «нормандский формат минус Россия»: дескать, Москву Париж и Берлин решили на сей раз проигнорировать и пообщаться исключительно в кругу полных единомышленников. Такую трактовку встречи бесцеремонно обрушила фрау Меркель, заявившая перед переговорами, что ни о каком «нормандском формате» без Владимира Путина речи идти не может.
Но даже таким прямым опровержением его небылиц Петра Алексевича смутить непросто, если вообще возможно. Про формат он больше не заикался, но о больших внешнеполитических достижениях, как водится, публично доложил.
Ему удалось «сверить часы» с Эманнуэлем Макроном и Ангелой Меркель. Будет ли эта многотрудная и вне всяких сомнений в высшей степени содержательная работа иметь какие-то практические последствия? Боюсь, что на этот вопрос у украинского лидера не нашлось бы ответа, хотя такой ответ и есть.
Процедура, названная «сверкой часов», — это что-то вроде обмена мнениями, а не подготовка каких-то совместных демаршей или предложений, скажем, для Совета Безопасности ООН.
Госпожа канцлер и ее французский коллега выслушали гостя из Киева, улыбнулись ему, сказали что-то ободряющие и разошлись.
Прозвучало, что готовится встреча в Париже как раз в том самом, измусоленном украинскими журналистами несчастном «нормандском формате», но это пока вилами по воде писано. В Кремле о подготовке ничего не известно, ни о чем таком российскую сторону пока не проинформировали, российскому президенту никто приглашений не направлял.
Понятно, что Порошенко не упустил случая, о чем он тоже сообщил впоследствии, представить терпеливым собеседникам свой утопический проект о размещении в Донбассе миротворцев ООН.
Это, правда, ни в малейшей степени не примирило фантазии украинского лидера с реальностью, они как пребывали в ранге несбыточных, так и сохранили свой статус в целости и сохранности. Меркель своим заявлением ясно дала понять, что без президента России никакое продвижение в украинском вопросе принципиально невозможно. Но вот «сверить часы» — это пожалуйста».
Вообще судьба «нормандского формата», похоже, складывается не вполне удачно, хотя Париж и Берлин числят его в ряду своих внешнеполитических достижений. Последний раз встреча четверки состоялась в 2016 году и никаких результатов не имела.
Позже блокирование Киевом Минских соглашений привело к тому, что смысл подобных переговоров был утрачен фактически полностью, поскольку Москва неизменно настаивала на необходимости выполнения Комплекса мер, а Киев настаивал на его кардинальной ревизии, предлагая поменять установленный порядок следования пунктов — сначала контроль над границей, а уж потом решение политических вопросов.
Когда к зашедшему в тупик процессу подключились американцы, на мгновение показалось, что увязшую телегу, наконец, удастся стронуть с места.
Тема миротворцев ООН, с вводом которых в зону конфликта принципиально согласился Владимир Путин, могла быть развернута в новую дорожную карту. Она бы пришла на смену Минским соглашениям. Но различное понимание роли миротворческого контингента в Вашингтоне и Москве вновь стало непреодолимым препятствием — переговоры зашли в очередной тупик.
В данный момент все три площадки имеются в наличии: в Минске согласовывают сроки очередного перемирия, представитель президента России Владислав Сурков и его американский визави Курт Волкер теоретически могут встретиться, опять же теоретически не закрыт «нормандский формат».
И в принципе Париж, Берлин и Москва были бы в состоянии выработать какие-то промежуточные, компромиссные решения и по Минским соглашениям и по «голубым каскам», если бы не абсолютно погромная, предельно радикальная позиция Киева и поддерживающего этот радикализм Госдепа США.
Так что Ахен стал просто очередной бессмысленной встречей в череде точно таких же.
Вообще, Порошенко все больше напоминает активного туриста, любителя путешествий по Европе и участия в различных важных и второстепенных мероприятиях. Это хобби украинского президента, хотя и не приносит никакой видимой выгоды, но вполне пригодно для прикладных целей.
То, что правителя Украины принимают, с ним встречаются, обсуждают разнообразные проблемы, создает иллюзию высокой внешнеполитической активности.
Но я бы сказал, что необычайная бойкость, с которой Порошенко мечется по европейским площадкам без всякого толка, скорее видится как вынужденная суета и сумятица человека, которому приходится продавать собственным согражданам тотальное отсутствие результата под видом важных и разнообразных достижений.
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Андрей Бабицкий, Украина.ру
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Позорная смерть ВВС Украины (ВИДЕО)
Сегодня я хочу продолжить грустный, но поучительный рассказ о том, как Украина успешно прос…ла своё советское наследие в сфере вооружений и ВПК.
Бронетехнику и артиллерию грозной шумерской армии мы рассмотрели (смахивая слёзы) в предыдущие разы. Но есть у копателей Чёрного моря ещё боевая авиация. Точнее есть повод поговорить о том, что они называют украинскими военно-воздушными силами.
Давайте сперва вспомним страшное имперское прошлое. Кляти москали в 1991 году подарили Украине одни из самых многочисленных и мощных ВВС в Европе.
По количественному показателю военная авиация бывшей УССР в 1992 году уступала лишь авиации США, России и Китая, будучи самой многочисленной в Европе.
Шумеры получили от москалей 4 воздушные армии, 10 авиационных дивизий, 49 авиаполков, 11 отдельных эскадрилий. Всего около 2800 летательных аппаратов различного назначения.
Но вся эта мощь за годы нэзалэжности развеялась как дым. Шустрые самостийники крайне активно растащили и распродали имперское наследие. Что-то ими было уничтожено. Что-то просто пришло в негодность. К моменту госпереворота ВСУ обладали лишь обмылком былого советского авиационного могущества.
По данным официального издания Минобороны «Белая книга. Вооруженные силы Украины», в 2013 году, перед началом гражданской войны, ВСУ имели…
Андрей Ваджра
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В Донецке прошло многотысячное шествие в честь Дня Республики (ФОТО, ВИДЕО)
Праздничное шествие в честь четвертой годовщины со дня проведения референдума о самоопределении Донбасса прошло сегодня в столице Донецкой Народной Республики.
В марше приняли участие свыше 35 тысяч человек.
Колонна выдвинулась со стороны центральной площади города и прошла по главной улице — Артема. Демонстрантов приветствовал Глава ДНР Александр Захарченко, члены Правительства, а также представители делегаций из России, Южной Осетии, Абхазии и ЛНР, которые прибыли в Донецк на праздничные мероприятия.
Как сообщала «Русская Весна», праздничный день завершился концертом Олега Газманова и грандиозным салютом.
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Олег Газманов поздравил ДНР праздничным концертом (ФОТО, ВИДЕО)
Сегодняшний праздничный день в Донецке завершился грандиозным концертом Олега Газманова и салютом на стадионе «Олимпийский».
Кроме Газманова перед жителями ДНР выступила российская группа «Фабрика».
Открывали концерт танцевальные и акробатические детские коллективы, поздравил жителей Республики Александр Захарченко.
«Для нашей страны это огромный праздник. Знаю, сейчас есть люди, которые живут в Краматорске, Мариуполе, Красноармейске. Это наш общий праздник, и когда-то мы скажем: „Мы соединились!“ Наша задача — создание будущего, и мы это сделаем, мы победим. С днем рождения, Республика. Донбасс непобедим!» — заявил присутствующим Захарченко.
На мероприятии присутствовали иностранные гости — разделить праздник с молодой республикой прибыли делегации из Франции, Швейцарии, Испании, Италии и ряда других стран.
Весь стадион пел вместе с Олегом Газмановым его хиты «Офицеры», «Есаул», «Жить так жить», «Россия», «Бессмертный полк».
Стоит отметить, что на мероприятии присутствовали гости из Мариуполя, Славянска и других оккупированных Киевом городов ДНР. Властями был организован подвоз жителей отдалённых городов и посёлков ДНР.
Яркую сверкающую точку поставил праздничный салют — в ночное небо над Донецком взвились, рассыпавшись искрами, сотни огней (на видео с 2:23:16). И тысячи глаз, глядя в чёрное небо, загадали одно на всех желание.
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ЕС требует от Украины ускорить приватизацию госпредприятий
Глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что процесс приватизации государственных предприятий в Украине необходимо ускорить.
Об этом дипломат сказал на заседании круглого стола «Европейский выбор Украины после Революции Достоинства: возможности и проблемы».
Он напомнил, что ранее Верховная Рада приняла закон о приватизации.
«И мы начали работать в рабочей группе по реструктуризации и приватизации государственных предприятий. Это очевидно необходимо ускорить», — заявил Мингарелли.
Также он отметил огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины.
«Именно поэтому мы рассматриваем земельную реформу как очень важную», — сказал Мингарелли.
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Улица имени Пашинского, Cтaлин и свобода слова
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Праздничное шествие по случаю Дня Республики собрало свыше 35 тысяч жителей Донбасса
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