Новости Украины и Новороссии 12 мая 2018

Результаты встречи в Ахене так и не были оглашены. Произошло это по очень простой причине — из-за полного отсутствия оных.

О том, что анонсированный задолго до его проведения украинскими СМИ и лично президентом Порошенко саммит — это мероприятие с нулевыми перспективами, в прошлом месяце в сдержанно-издевательском тоне предупреждал российский МИД, представитель которого заметил, что серьезные решения по украинскому конфликту будут приниматься отнюдь не в этом милом немецком городке.

Тем не менее, украинское руководство решило широко разрекламировать предстоящее событие как «нормандский формат минус Россия»: дескать, Москву Париж и Берлин решили на сей раз проигнорировать и пообщаться исключительно в кругу полных единомышленников. Такую трактовку встречи бесцеремонно обрушила фрау Меркель, заявившая перед переговорами, что ни о каком «нормандском формате» без Владимира Путина речи идти не может.

Но даже таким прямым опровержением его небылиц Петра Алексевича смутить непросто, если вообще возможно. Про формат он больше не заикался, но о больших внешнеполитических достижениях, как водится, публично доложил.

Ему удалось «сверить часы» с Эманнуэлем Макроном и Ангелой Меркель. Будет ли эта многотрудная и вне всяких сомнений в высшей степени содержательная работа иметь какие-то практические последствия? Боюсь, что на этот вопрос у украинского лидера не нашлось бы ответа, хотя такой ответ и есть.

Процедура, названная «сверкой часов», — это что-то вроде обмена мнениями, а не подготовка каких-то совместных демаршей или предложений, скажем, для Совета Безопасности ООН.

Госпожа канцлер и ее французский коллега выслушали гостя из Киева, улыбнулись ему, сказали что-то ободряющие и разошлись.

Прозвучало, что готовится встреча в Париже как раз в том самом, измусоленном украинскими журналистами несчастном «нормандском формате», но это пока вилами по воде писано. В Кремле о подготовке ничего не известно, ни о чем таком российскую сторону пока не проинформировали, российскому президенту никто приглашений не направлял.

Понятно, что Порошенко не упустил случая, о чем он тоже сообщил впоследствии, представить терпеливым собеседникам свой утопический проект о размещении в Донбассе миротворцев ООН.

Это, правда, ни в малейшей степени не примирило фантазии украинского лидера с реальностью, они как пребывали в ранге несбыточных, так и сохранили свой статус в целости и сохранности. Меркель своим заявлением ясно дала понять, что без президента России никакое продвижение в украинском вопросе принципиально невозможно. Но вот «сверить часы» — это пожалуйста».

Вообще судьба «нормандского формата», похоже, складывается не вполне удачно, хотя Париж и Берлин числят его в ряду своих внешнеполитических достижений. Последний раз встреча четверки состоялась в 2016 году и никаких результатов не имела.

Позже блокирование Киевом Минских соглашений привело к тому, что смысл подобных переговоров был утрачен фактически полностью, поскольку Москва неизменно настаивала на необходимости выполнения Комплекса мер, а Киев настаивал на его кардинальной ревизии, предлагая поменять установленный порядок следования пунктов — сначала контроль над границей, а уж потом решение политических вопросов.

Когда к зашедшему в тупик процессу подключились американцы, на мгновение показалось, что увязшую телегу, наконец, удастся стронуть с места.

Тема миротворцев ООН, с вводом которых в зону конфликта принципиально согласился Владимир Путин, могла быть развернута в новую дорожную карту. Она бы пришла на смену Минским соглашениям. Но различное понимание роли миротворческого контингента в Вашингтоне и Москве вновь стало непреодолимым препятствием — переговоры зашли в очередной тупик.

В данный момент все три площадки имеются в наличии: в Минске согласовывают сроки очередного перемирия, представитель президента России Владислав Сурков и его американский визави Курт Волкер теоретически могут встретиться, опять же теоретически не закрыт «нормандский формат».

И в принципе Париж, Берлин и Москва были бы в состоянии выработать какие-то промежуточные, компромиссные решения и по Минским соглашениям и по «голубым каскам», если бы не абсолютно погромная, предельно радикальная позиция Киева и поддерживающего этот радикализм Госдепа США.

Так что Ахен стал просто очередной бессмысленной встречей в череде точно таких же.

Вообще, Порошенко все больше напоминает активного туриста, любителя путешествий по Европе и участия в различных важных и второстепенных мероприятиях. Это хобби украинского президента, хотя и не приносит никакой видимой выгоды, но вполне пригодно для прикладных целей.

То, что правителя Украины принимают, с ним встречаются, обсуждают разнообразные проблемы, создает иллюзию высокой внешнеполитической активности.

Но я бы сказал, что необычайная бойкость, с которой Порошенко мечется по европейским площадкам без всякого толка, скорее видится как вынужденная суета и сумятица человека, которому приходится продавать собственным согражданам тотальное отсутствие результата под видом важных и разнообразных достижений.

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Андрей Бабицкий, Украина.ру