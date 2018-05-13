Миф о том, как Украина Крым захватила

Историография Украины печет исторические мифы, как горячие пирожки. На поток поставлено дело создания «примеров» для подражания, которые даже при самом поверхностном взгляде оказываются полной туфтой.

В эфире программы «Место встречи» на НТВ, на уходящей неделе, как раз обратили внимание на один такой миф.

Дело в том, что на территории Украины, прилегающей к Крыму, появилось несколько билбордов любопытного содержания. Как стали писать украинские интернет СМИ: «напоминающие об освобождении полуострова от советских властей сто лет назад» или «об освобождении Крыма в 1918 году полковником Болбочаном».

На этих билбордах размещена надпись крупным шрифтом: «Сто лет назад полковник Болбочан смог, и мы сможем».

Всего волонтеры разместили 20 таких билбордов. Ходза рассказал, что цель акции — «напомнить путешествующим в и из Крыма о славной украинской истории».

Он также отметил, что плакаты посвящены 100-летию освободительного похода на полуостров.

Речь идет о Крымской операции 1918 года, в ходе которой группе войск Украинской Народной Республики под командованием полковника Петра Болбочана удалось взять Симферополь, чтобы свергнуть советскую власть и установить контроль над полуостровом.

А теперь, как все было на самом деле.

1. Украинская народная республика (УНР) подписала свой отдельный Брестский мир с немцами, ранее большевиков. Контролируя, по меткому выражению, Льва Троцкого, только вагон, в котором она в Бресте жила.

2. На немецких и австро-венгерских штыках украинские националисты начали возвращаться на Украину, где двигались не впереди, А ПОЗАДИ германцев.

3. В то время Крым никакого отношения к Украине не имел, по простой причине – не было такого государства никогда и не было такой административной единицы в рамках Российской империи. Уже поэтому «освобождать» Крым было просто не от кого.

4. Немцы двинулись в Крым, желая прибрать к рукам Черноморский флот. Вслед за ними двинулись и войска УНР, желая под шумок получить порты и побережье, а то и часть русского флота. Поскольку никакой Украины не существовало до этого, то «самопровозглашение» Украинской народной республики происходило без ее границ. Не было границ.

5. Еще раз: войска УНР шли вместе с немцами и ТОЛЬКО это и давало им надежду на успех.

6. Войдя в Симферополь 24 апреля 1918 года «украинские освободители» были в грубой форме выпихнуты из Крыма германцами, которым Крым был нужен самим. Никакого боя за «освобождение» Симферополя и уж тем более никакого «освобождения» всего Крыма не было! Военные УНР просто ушли из Крыма после ультиматума германского генерала Коша. Любопытно, что немцы говорили, что в Киеве им ответили, что понятия не имеют, что делают их военные в Крыму.

7. Через четыре дня после того, как немецкие войска заставили украинские части покинуть Крым, 28 апреля 1918 года, немцы вообще ликвидировали Украинскую народную республику. Было это так: в Раду вошел немецкий лейтенант и несколько солдат. Лейтенант прокричал «Встать!». Все депутаты, кроме Грушевского встали. Им приказали выйти и они вышли. Все – конец, занавес.

8. Вместо УНР немцы на Украине создали монархию во главе с гетманом Скоропадским.

9. Чуть более через год, «герой освобождения Крыма» полковник Болбочан был расстрелян по приказу Петлюры.

«Сто лет назад полковник Болбочан смог, и мы сможем» написано на плакатах.

Вот все у них так.

Подведем итог:

1. Этнический румын полковник офицер русской армии Болбочан пошел служить в «самопровозглашенную» русофобскую УНР.

2. По приказу своего начальства двинулся вместе с немцами в Крым, чтобы под шумок прибрать к рукам исторические земли России.

3. Сами немцы в грубой ультимативной форме заставили Болбочана уйти из Крыма, а киевское начальство сделало вид, что ведать ничего не ведает и знать ничего не знает о поступках своего полковника.

4. Ничего освобождено не было, наоборот, действия УНР помогали германцам захватывать русские территории.

5. Через день после «подвига» Болбочана УНР была немцами разогнана.

6. Через год с небольшим украинские националисты расстреляли Болбочана.

«Болбочан смог и мы сможем». Нет ничего более далекого от реальной истории, чем история, сочиняемая на Украине.

Что сказать?

Пример полковника Болбочана – всем урок: идешь на службу врагам России, они вытирают об тебя ноги. А потом за ненадобностью расстреливают.

Как-то так.

P.S. Именно это я и сказал в прямом эфире НТВ. Ни Ковтун, ни другие «жовто-блакитные» в студии не возразили ни слова.

Ибо нечего возразить.

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Источник: nstarikov.ru