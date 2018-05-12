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Почему Миллер и Сечин так много получают? Путин дал свой комментарий.

13:46. 12 мая 2018 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал:

Все мы знаем, что топ менеджеры Газпрома и Роснефти получают колоссальную заработную плату. В день у них выходит около 3-5 миллиона рублей в день. Так почему же им столько платят? Тогда как простые рабочие на заводе получают по 20-40 тысяч рублей в месяц. И вот, Владимиру Владимировичу задали вопрос про это на одном из прямых линий.

 
фото взято с holosua.com

 

 

фото взято с holosua.com

Почему же они столько получают. Ведь они числятся работающими на государство. На что Владимир Владимирович сказал, что они действительно хорошо получают.

Получают они не просто хорошо, а очень даже хорошо. Хоть у них скрыты официальные данные по заработным платам, но у нас есть примерные цифры, которые мы озвучили в начале статьи. Это 3-5 миллиона рублей в день. Это получается 90-150 миллиона рублей в месяц. Неплохо, да?

По мнению Владимира Владимировича такие большие цифры в их заработных платах полностью оправданы. Ну конечно, они же друзья. Он сравнил их зарплаты с Европейскими и Западными топ менеджерами больших корпораций. Но он, к сожалению, немного ошибся. Даже там топ менеджеры самых больших корпораций не получают таких денег. И получаются наши ставят рекорды не только у нас, но и во всем мире по зарплате.

Источник:https://zen.yandex.ru/media/telegram/pochemu-miller-i-sechin-tak-mnogo-poluchaiut-putin-dal-svoi-kommentarii-5ae3f0948309054af4cc532b

Хороший ответ: Почему да почему-ДА ПОТОМУ!

Источник: zen.yandex.ru

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