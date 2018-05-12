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Конец РФ. Империя против СССР. Артём Войтенков

19:13. 12 мая 2018 Просмотров - 92 Нет комментариев Опубликовал:

Борьба кланов за будущее

Содержание:

0:00:13 – кто власть в Российской Федерации
0:00:53 – зачем разваливали СССР
0:03:21 – Сергей Шойгу и Сергей Собянин
0:05:44 – сколько власти у Путина?
0:08:49 – российские имперские кланы
0:11:04 – Игорь Шувалов и Пётр Толстой
0:13:32 – клан Гайдара
0:15:21 – две клановые группы под одним российским флагом
0:16:50 – понижение влияния российских кланов после развала СССР
0:18:52 – борьба за будущее
0:23:25 - почему установили и сняли мемориальную доску Маннергейма?
0:27:27 - какая клановая группировка сильнее?
0:32:26 – когда закончится Российская Федерация?

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Рекомендуем:

Политики, предатели, пророки. Новейшая история России в портретах (1985-2012), Черняховский Сергей Феликсович

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Познавательное ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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