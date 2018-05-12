Конец РФ. Империя против СССР. Артём Войтенков

Концептуал СМИ Борьба кланов за будущее

Содержание:



0:00:13 – кто власть в Российской Федерации

0:00:53 – зачем разваливали СССР

0:03:21 – Сергей Шойгу и Сергей Собянин

0:05:44 – сколько власти у Путина?

0:08:49 – российские имперские кланы

0:11:04 – Игорь Шувалов и Пётр Толстой

0:13:32 – клан Гайдара

0:15:21 – две клановые группы под одним российским флагом

0:16:50 – понижение влияния российских кланов после развала СССР

0:18:52 – борьба за будущее

0:23:25 - почему установили и сняли мемориальную доску Маннергейма?

0:27:27 - какая клановая группировка сильнее?

0:32:26 – когда закончится Российская Федерация?

==========================================================================

Рекомендуем:

==========================================================================