Накануне дня Победы меня пригласили пообщаться с участниками 8-го «Форума соотечественников, проживающих за рубежом им. Александра Невского», который прошел в Ленинградской области.



Накануне 9 мая говорили мы, конечно, о Победе.

Что такое для нас Победа сегодня?

00:00:00 – Что такое для нас Победа

00:19:11 – Американцы считают, что они выиграли войну

00:23:03 – В Израиле 9 мая теперь праздник

00:27:56 – 9 мая и Бессмертный полк в Англии

00:32:18 – Отношение в Польше к победе СССР в Великой Отечественной Войне

00:38:06 – Государство и пропаганда истории

00:43:35 – Отношение в Венгрии к победе СССР в ВОВ

00:48:50 – Скрипали. Вопрос из Великобритании.

00:52:44 – В Сирии вспомнили о помощи СССР

00:57:03 – День Победы в ЛНР

01:01:10 – Когда Россия победит в информационной войне

01:05:14 – Блокировка Телеграмма

01:11:26 – России давно пора быть жестче

01:16:34 – День Победы и День Европы в Молдавии

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Источник: nstarikov.ru