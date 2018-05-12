Что такое для нас Победа
Накануне дня Победы меня пригласили пообщаться с участниками 8-го «Форума соотечественников, проживающих за рубежом им. Александра Невского», который прошел в Ленинградской области.
Накануне 9 мая говорили мы, конечно, о Победе.
Что такое для нас Победа сегодня?
00:00:00 – Что такое для нас Победа
00:19:11 – Американцы считают, что они выиграли войну
00:23:03 – В Израиле 9 мая теперь праздник
00:27:56 – 9 мая и Бессмертный полк в Англии
00:32:18 – Отношение в Польше к победе СССР в Великой Отечественной Войне
00:38:06 – Государство и пропаганда истории
00:43:35 – Отношение в Венгрии к победе СССР в ВОВ
00:48:50 – Скрипали. Вопрос из Великобритании.
00:52:44 – В Сирии вспомнили о помощи СССР
00:57:03 – День Победы в ЛНР
01:01:10 – Когда Россия победит в информационной войне
01:05:14 – Блокировка Телеграмма
01:11:26 – России давно пора быть жестче
01:16:34 – День Победы и День Европы в Молдавии
Источник: nstarikov.ru