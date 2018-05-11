Россия и другие бывшие постсоветские республики не контролируют свои центральные банки

Леван Васадзе — известный грузинский бизнесмен, традиционалистский консервативный филантроп, и активист традиционных семейных ценностей. Хотя из страны Грузии он сделал свое состояние в России, построив одну из крупнейших страховых компаний России (РОСНО). Это выдержка из речи, сделанной им на антиглобалистской конференции в Молдове в мае 2017 года. Он является жестоким критиком глобализма.

На фото автор с женой в Грузии в 2017 году

Мы собрались здесь сегодня, чтобы поговорить об одном из самых скучных предметов в мире, которые являются экономикой и финансами.

Я тоже присоединяюсь к этой несчастной нашей толпе, но я думаю, что это необходимо. Мы предпочитаем говорить о богословии, философии, идеологии, и мы склонны прокладывать путь к тому, что нужно сделать. Потому что мы к настоящему времени четверть века в монополию либерализма, и я думаю, что сегодня мы уже говорили, что нам не нравится, чего мы не хотим, и пришло время попытаться сформулировать то, что мы хотим, …

… Я пришел к выводу о суровой реальности, так как территории побежденного геополитического лагеря мы были умышленно умышленно победителями. Эта школа моей мысли рассматривается как уничижительная «теория заговора» и высмеивается. Нам говорят, никто не хочет, чтобы мы были бедными. Чем богаче мы, тем больше товаров и услуг может быть продано нам. Правда, если задача геополитического доминирования и подчинения была завершена.

Но я верю, что до тех пор, пока — не дай Бог — Россия будет уничтожена, или сама Россия будет распущена, эта задача остается в значительной степени недостигнутой, и поэтому наша искусственная нищета является отличным инструментом для нашего подчинения и манипуляции.

Как достигается эта искусственная нищета?

Начнем с конституций, написанных западными советниками для всех бывших советских стран.

Самая ошеломляющая черта наших конституций — и это справедливо, по крайней мере, для России, Украины, Грузии, Молдовы и стран Балтии — это тот факт, что их соответствующие центральные банки не подотчетны своим правительствам или другим государственным структурам этих стран.

На самом деле мы знаем, что все они действительно являются неофициальными спутниками Федерального резервного банка США, которые, в свою очередь, не подотчетны американскому государству, а скорее его частным владельцам и монополизированы на печать доллара.

Эти национальные центральные банки, хотя и провозглашены разными, несмотря на провозглашенную враждебность среди некоторых из этих государств, проводят двойные стратегии, которые можно кратко описать двумя способами:

1. высокие ставки кредитования

2. невероятно низкие денежные массы

Обе эти догмы провозглашены основаны на денежных теориях и работах Мильтона Фридмана. Однако даже это ложь, потому что, если мы более подробно рассмотрим работу Фридмана, мы увидим, что он признает зависимость между уровнем ставки кредитования центрального банка и уровнем инфляции. Но эта зависимость намного меньше, чем нам говорят. Фридман полагает, что в развитых странах эта корреляция может проявиться через четыре-пять месяцев. И он пишет, что эта временная отставание еще больше в таких странах, как наша.

Теперь давайте посмотрим на нашу реальность. Некоторые из наших западных друзей, возможно, заметили, что, несмотря на то, что вы пользовались за последние 10 или 15 лет рекордными низкими кредитными ставками, беспрецедентными в мире — большинство кредитных ставок составляли 0-1 процент — нам приходится нести высокие кредитные ставки 7-10 процентов, убивая наш бизнес и убивая покупательную способность нашего населения.

Когда инфляционный миф является недостаточным, либеральная пропаганда находит убежище в другом аргументе: они говорят нам, что ставки центрального банка должны быть очень высокими для привлечения иностранных инвестиций в наши страны. Также ложь. Если посмотреть на динамику оттока капитала, экспорта капитала, например, из такой страны, как Россия, вы увидите астрономические цифры около двух триллионов долларов, которые были смещены от России после распада СССР, больше, чем было привлеченных в Россию. Таким образом, этот аргумент также является ложью.

Теперь давайте — быть действительно скучными — посмотрим на денежную массу, измеряемую скучными экономическими коэффициентами, такими как M1, M2 или M3. Это не имеет значения. В зависимости от параметра и страны вы увидите потрясающую разницу. В развитых странах эти коэффициенты составляли от 100 до 200 процентов ВВП, тогда как в странах бывшего Советского Союза они имеют очень низкие показатели, масса — 20-40 процентов.

Таким образом, не только деньги в нашей сердечно-сосудистой системе чрезвычайно дороги, но и очень скудны. Оставляя нашу экономику без крови. Также искусственная ситуация маскируется псевдо-опасностями по поводу инфляции.

Не говоря уже о том, что даже несмотря на эти меры, инфляция в странах бывшего Советского Союза на сегодняшний день значительно превысила ее западных сверстников.

Никто не отрицает теоретической корреляции между этими факторами, но ложь в деталях.

Оглядываясь на нашу постсоветскую историю, все наши страны; Россия, Грузия, Молдова, Украина пережили ужасные шокирующие периоды гипер инфляции. Это было сделано нам, когда Советский Союз уже рухнул и находился под управлением западных советников. Я считаю, что это был первый акт двухступенчатой манипуляции, чтобы напугать нас до смерти в 90-х годах инфляцией, чтобы подготовить общественное мнение к любой инфляции. Чтобы противостоять следующей вредной жесткой денежно-кредитной политике, искусственно сдерживать развитие нашей экономики.

Поэтому каждый раз, когда кто-то хочет увеличить денежную массу, мы боимся, и мы помним 90-е годы, и мы говорим: не трогайте его, давайте продолжаем оставаться бедными.

Исходя из вышесказанного, когда мы думаем об альтернативной пост-либеральной парадигме, мы должны задать себе следующий первый вопрос: возможно, если оставить по-настоящему свободным, либеральная экономическая парадигма действительно продуктивна, и мы не должны заниматься чем-либо, кроме ее освобождения от гегемонии Федеральной резервной системы. Возможно, это все, что нам нужно сделать, а остальные устроят это самостоятельно. Я лично против этой школы мысли, потому что в принципе идея захвата либеральной экономической парадигмы со стороны ее авторов и ее эффективного использования без них кажется абсурдной.

На мой взгляд, нам нужно переосмыслить, что такое «Пост-либеральная экономическая гармония», которая, кстати, звучит как «PLEH», иронически говорящая как противоположность HELP.

Мой временной промежуток не позволяет обсуждать длинные обсуждения за и против. Поэтому я дам свои предварительные взгляды на подданные, признав, что я не пришел сюда со слишком многими предвзятыми понятиями и что я, как и любой из нас, должен оставаться открытым и гибким в этой новой дискуссии.

Q1. Должна ли быть частная собственность в PLEH?

A1. Абсолютно да, все остальное означало бы повторение трагедии марксизма.

Q2. Должна ли быть частная собственность в каждой отрасли в PLEH?

A2. Каждая страна должна иметь право самостоятельно решать. Любая стандартизация означала бы повторение коварных двойственных стандартов либерализма. Для одной страны вода является стратегическим ресурсом, а для другого — образованием. Каждое государство должно быть свободным по своему выбору и независимо от псевдо-универсальных стандартов.

Q3. Должен ли существовать институт центральных банков, и если да, то должны ли они быть независимыми от своих государств?

A3. Если мы удалим свою функцию подчинения иностранным ФРС, их можно легко объединить в местные казначейства или даже министерства финансов.

Q4. Должна ли экономическая политика быть свободной от идеологии?

A4. Для начала нет такой вещи, как свобода от идеологии. Текущая либеральная экономическая парадигма имеет идеологию прибыли в ее центре, следовательно, она не свободна от идеологии по определению. Парадигма PLEH должна служить тому, что имеет центральное значение для каждого государства: семейные ценности, нация и т. Д.

Q5. Какая должна быть основная форма кредита, разрешенная в PLEH, ростовщичество или участие?

A5. Участие предпочтительнее.

Q6. Должны ли быть положения о трансграничной мобильности капитала?

A6. Да, по мнению каждого государства.

Q7. Валюта Fiat или обеспеченная валюта?

A7. В принципе, до каждого государства, но валюта fiat более реалистична.

Q8. Трудовое законодательство?

A8. Представлять и основываться на приоритетах каждой страны.

Подводя итог, фундаментальная консервативная революция PLEH, как видно из сегодняшней точки зрения, заключается в предложении об отмене ростовщичества и отмене монетарной политики государств от ФРС.

Излишне говорить, что все вышесказанное очень грубое и предварительное, но мы должны что-то начать. Изобретение PLEH эквивалентно написанию музыки глухими, и если бы у Бетховена был шанс, это было возможно благодаря его феноменальной памяти, памяти, которую мы должны искать ответы в наших соответствующих до современных современных обществах.