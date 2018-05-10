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Реакция россиян на кандидатуру премьера и его заместителей

09:42. 10 мая 2018 Просмотров - 93 Один комментарий Опубликовал:

Реакция россиян на кандидатуру премьера и его заместителей

удя по комментариям к материалам о выдвижении президентом России Дмитрия Медведева в качестве кандидатуры на пост председателя правительства, подавляющее большинство россиян восприняло это известие с весомой долей негатива. Речь идёт не только о комментариях на информационно-аналитическом портале «Военное обозрение», но и в других средствах массовой информации, которые относятся к разным инфолагерям: от ультралиберализма до ура-патриотизма.

Ещё больше вопросов у граждан появилось в связи с тем, какие фамилии прозвучали накануне из уст самого Дмитрия Медведева. Речь идёт о предлагаемых кандидатах на вице-премьерские посты. Большинство вице-премьеров, судя по заявлениям Медведева, останутся в правительстве, но при этом попросту обменяются креслами и портфелями. Когда Медведев на встрече с коллегами по партии произнёс фамилию Мутко в качестве кандидата на пост зампреда правительства, курирующего строительную отрасль России, то по залу и вовсе прошёл смех, который сложно было не услышать даже через эфир центральных телеканалов.

В связи с тем, что «коней на переправе» (по крайней мере, в верхушке кабинета министров) решили не менять, многие граждане страны задались вопросом: для чего Владимиру Путину в таком случае была нужна поддержка большинства россиян на выборах, ведь люди шли на избирательные участки, демонстрируя эту поддержку главе государства, и надеясь на реальные перемены в экономической жизни страны.

Теперь есть повод усомниться в том, что при нынешней верхушке правительства и растущих ценах на нефть, у кабинета министров проявится желание повысить эффективность своей работы. Или в политических и экономических кругах России сегодня действительно нет выбора на должности управленцев?

Источник: topwar.ru

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