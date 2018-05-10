Госдума отклонила законопроект о переименовании Тутаева

Государственная Дума отклонила законопроект о переименовании города Тутаев в Романов-БорисоглебскВ свое время, несколько раз писал об этой истории. Местные депутаты наплевав на мнение людей, решили самовольно переименовать город. Народ встал на дыбы, проводил митинги, писал во все инстанции и жаловался в прессу.В итоге, переименование застопорилось, а потом и местный губернатор подключился, предложив решить этот вопрос через официальный опрос жителей города. По итогам опроса выяснилось, что большинство жителей были против переименования, что привело к окончательной остановке процесса переименования как на местах, так и в Государственной Думе, куда был внесен соответствующий законопроект. Сегодня в этой истории была поставлена точка. Люди, боровшиеся за сохранение названия своего города победили.В общем, тутаевцы молодцы, два года борьбы дали вполне ясный результат.Стоит отметить, что сейчас в Ульяновске разворачивается схожая история с переменованием площади Ленина в Соборную самовольным решением местных властей, при этом опросы показывают, что до 80% жителей Ульяновска против этого. Классическая история как насрать на мнение населения в стиле "я так хочу".Видимо поэтому и стараются такие вопросы решать кулуарно, дабы не сталкиваться с реальным мнением населения, которое зачастую имеет совсем иное мнение насчет того как должен называться город, улица или станция метро.Повторюсь, такие вопросы надо решать через местные референдумы и опросы, привязанные к тем или иным выборам (для экономии средств), дабы учитывать мнение жителей, а не только узкой группы желающих что-то переименовать.

Источник: colonelcassad.livejournal.com