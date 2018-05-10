Госдума отклонила законопроект о переименовании Тутаева
14:36. 10 мая 2018 Просмотров - 134 Один комментарий Опубликовал: brahman
Государственная Дума отклонила законопроект о переименовании города Тутаев в Романов-Борисоглебск
В свое время, несколько раз писал об этой истории. Местные депутаты наплевав на мнение людей, решили самовольно переименовать город. Народ встал на дыбы, проводил митинги, писал во все инстанции и жаловался в прессу.
В итоге, переименование застопорилось, а потом и местный губернатор подключился, предложив решить этот вопрос через официальный опрос жителей города. По итогам опроса выяснилось, что большинство жителей были против переименования, что привело к окончательной остановке процесса переименования как на местах, так и в Государственной Думе, куда был внесен соответствующий законопроект. Сегодня в этой истории была поставлена точка. Люди, боровшиеся за сохранение названия своего города победили.
Общественное движение «ЗА ТУТАЕВ» благодарит всех тех тутаевцев, кто на протяжении трех с половиной лет добивался возвращения жителям города права самим решать какое имя носить городу.
За это время было проведено несколько десятков гражданских акций, собрано более 7 тысяч подписей под обращениями адресованными депутатам различного уровня, губернатору, Президенту.
В результате, благодаря гражданской активности тутаевцев и солидарности жителей других городов, удалось не только остановить процедуру чиновничьего переименования города в обход мнения жителей (8 декабря 2016 года Совет Госдумы отложил рассмотрение во втором чтении законопроекта "О переименовании"), но и добиться проведения 10 сентября 2017 года общегородского опроса, на котором и сторонникам Тутаева и сторонникам Романово-Борисоглебска было предоставлено право самим высказаться какое имя носить городу – большинство тутаевцев (63 %) высказалось против переименования города.
Сегодняшнее решение депутатов Государственной Думы также является общей заслугой жителей нашего города.
«принятие рассматриваемого законопроекта во втором чтении, с учетом результатов дополнительного выявления мнения населения о переименовании города Тутаев в город Романов-Борисоглебск от 10 сентября 2017 года, по мнению Комитета, представляется нецелесообразным» – заявил сегодня в Думе докладчик по вопросу – Николай Харитонов.
В итоге, 354 депутата (из 394) проголосовали за отклонение законопроекта «О переименовании города Тутаев в город Романов-Борисоглебск».
В Тутаеве всегда мирно уживались старина древнего города и мощь новой индустриальной застройки. Жители, и родившиеся в Тутаеве, и приехавшие на стройку моторного гиганта из разных уголков Советского Союза с большим вниманием и уважением относятся к разным историческим периодам нашей малой Родины.
https://za-tutaev.livejournal.com/43548.html – цинк
В общем, тутаевцы молодцы, два года борьбы дали вполне ясный результат.
Стоит отметить, что сейчас в Ульяновске разворачивается схожая история с переменованием площади Ленина в Соборную самовольным решением местных властей, при этом опросы показывают, что до 80% жителей Ульяновска против этого. Классическая история как насрать на мнение населения в стиле "я так хочу".
Видимо поэтому и стараются такие вопросы решать кулуарно, дабы не сталкиваться с реальным мнением населения, которое зачастую имеет совсем иное мнение насчет того как должен называться город, улица или станция метро.
Повторюсь, такие вопросы надо решать через местные референдумы и опросы, привязанные к тем или иным выборам (для экономии средств), дабы учитывать мнение жителей, а не только узкой группы желающих что-то переименовать.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
loading...
монархисты с поцриотами наверное баламутят народ,как будто это решит вопрос бедности ,как и памятники.Не дает покоя монархистам идея приглашения на роль государя евреев -Гогоце Гошу.Видели фото с Поклонской в Кремле во время иннагурации ,как поиспользованный фантик стояла ,одна опершись на стену,говорят выбросила орден от Марии ,обманули девку.