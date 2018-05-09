Почему в Белоруссии запретили акцию, которая проходит по всему миру?

Власти Белоруссии не перестают удивлять. Очередным проявлением «самостийности» российского союзника стал фактический запрет в Минске акции «Бессмертный полк». Горисполком отказал организаторам в проведении шествия.

< ![CDATA[ ]]> По словам< ![CDATA[]]> председателя Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников Андрея Геращенко, белорусские чиновники сослались на то, что в стране пройдет аналогичная акция «Беларусь помнит», в ходе которой вместо георгиевской ленты используется аналогичная символика цветов национального флага Белоруссии.

Однако в среде лево-патриотических сил Белоруссии такую отговорку не приняли. «Проведение в Республике Беларусь сепаратной акции „Беларусь помнит“ рассчитана на разделение белорусского, российского и других народов бывшего СССР, вместе сражавшихся против немецко-фашистских захватчиков», — говорится в опубликованном заявлении.

Кроме того, акции «Бессмертного полка» предусматривают обязательное использование символов победы — Красного Знамени, водруженного над поверженным Берлином, и гвардейской (георгиевской) ленты. «Все другие символы, под которыми советские солдаты не воевали, в данном торжественном мероприятии неприемлемы», — напомнили белорусским властям.

Сумятица с согласованиями акций происходит и в белорусских регионах. Например, власти Могилева в конце апреля разрешили «Бессмертный полк», но уже спустя сутки потребовали переименовать патриотическое мероприятие в «Беларусь помнит». А вот в Бресте шествие согласовано под своим традиционным названием.

Происходящее в Белоруссии не может не вызывать ассоциаций с соседней Украиной, где в этом году мэрия Киева разрешила мероприятие Организации украинских националистов (ОУН)* с целью «общественного патрулирования улиц для предотвращения акции „Бессмертный полк“ в центре Киева». Получается, разница пока лишь в масштабах?

Впрочем, России все сложнее оспаривать пренебрежительное отношение соседей к общей исторической памяти, поскольку отечественные власти сами частично отказываются от нее. Ничем иным как стеснением за советский период истории невозможно объяснить фанерную драпировку мавзолея Ленина на 9 мая. Так чего же мы хотим от белорусов или украинцев?

Старший научный сотрудник Института стран СНГ Юрий Баранчик удивлен идеологическими пристрастиями минских чиновников.

— Запрещать людям проводить такую акцию в такой день — это очень неправильно. Ведь это наша общеисторическая память, традиция. Причем, это поддерживается людьми.

— Но белорусские чиновники предложили альтернативу…

— Та акция, которую проводят власти, она тоже правильная. Но надо помнить, что Белоруссия защищалась тогда не одна. Это была социалистическая республика, и ее защищал, освобождал весь Советский Союз. То есть, это еще и идеологический перекос.

Этот запрет на пустом месте заставляет вспомнить о контексте: уголовное преследование журналистов (дело Павловца, Алимкина и Шиптенко - авт.), запрет наименования улиц на русском языке и т. п. Нездоровая тенденция.

— В Бресте «Бессмертный полк» разрешили, а в Могилеве сначала да, а потом нет. Может, это некая самодеятельность городских властей?

— Однозначно ответить сложно. Но при этом мы не можем не видеть того, что тот же Мингорисполком разрешил белорусским необандеровцам проводить празднование столетия Белорусской народной республики. Я называю белорусских националистов «необандеровцами», потому что они на чтениях имени Бандеры, которые прошли в Киеве зимой, пригласили украинских националистов на это празднование. То есть, они сознают свою идеологическую идентичность. Но им, в отличие от «Бессмертного полка», можно.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский считает попытки белорусских властей запретить «Бессмертный полк» закономерными.

— История с запретом в Минске «Бессмертного полка» — это часть более общей проблемы, которая присутствует в Белоруссии многие годы. У населения превалирует желание единения с Россией в одном культурном, информационном, ментальном пространстве, которое мы называем Русский мир. А в государственной власти, хотя она долго представляла себя сторонницей пророссийской ориентации, сейчас господствует мнение, что держаться тесных связей с Россией не стоит, а нужно строить свою особую нацию.

К сожалению, строительство особой нации в нынешних условиях неизбежно ведет к заимствованию украинского опыта. И хотя до украинской ситуации Белоруссии еще очень далеко, но некоторые ее элементы уже находят свое отражение в белорусской официальной политике. От этого никуда не деться, потому что именно суверенитет и независимость Белоруссии, подкрепленные особым национальным самосознанием и особым взглядом на историю, отличным от общерусского, являются залогом сохранения власти белорусской политической элиты.

Поэтому, несмотря на несомненный пророссийский имидж белорусского руководства, осуществляются, пусть и в лайт-версии, многие инициативы, свойственные соседней Украине. Вспомним, с 2014 года начались проблемы с использованием георгиевской ленты. В этом году белорусское руководство тоже оказалось ближе к Киеву, чем к Москве. Но надо отметить, что народ в большинстве своем это не понимал и не принимал. И это различие настроя власти на ментальную сепарацию от общерусского пространства и обратного настроя населения по-прежнему сохраняется.

— Не опасен ли такой зазор между властью и людьми?

— Несомненно опасен, поскольку реализовать программу по строительству отдельной белорусской нации элита все равно не может. В Белоруссии есть своя интеллектуальная контрэлита, националистическая и прозападная, которая и готова реализовывать эту программу примерно теми же методами, как это делается на Украине. В этом смысле власть находится в довольно сложном положении, потакая националистам, солидаризуясь с их лозунгами, и одновременно сохраняя ориентацию на Россию, как того хочет большинство общества. Естественно, в таком положении есть большое противоречие, которое опасно для всей системы.

Один из инициаторов «Бессмертного полка» в России Игорь Дмитриев верит, что движению удастся сохранить свой объединяющий неполитический характер.

— Еще в 2012 году, когда мы создавали «Бессмерный полк», был сформулирован устав, в котором говорилось, что это движение не политическое, не государственное, не коммерческое и т. п. Поэтому любые попытки его политизировать воспринимаются нами крайне отрицательно. Любое действие, направленное на присвоение акции, оскорбительно для людей, для которых «Бессмертный полк» — это прежде всего сохранение личной семейной памяти.

Но мы понимаем, что попытки политизировать движение были и будут. Смотрите, что в связи с этим происходит сейчас на Украине.

— Там даже противодействие организовано силами бандеровцев…

— Нечистоплотные люди есть везде.

— Российские власти, придав «Бессмертному полку» размах, тоже политизировали его…

— Это неверно. Российская власть не придавала этому размах. В огромном количестве городов наши координаторы действовали самостоятельно, а власти были вынуждены с этим жить. Хотя впоследствии пытались заоорганизовать это, сделать дублирующую структуру, назначить новых координаторов, диктовать условия и т. п. Но это, скорее, «перегибы на местах». Некоторые чиновники очень хотят выслужиться. Особенно после того, как в акции принял участие Путин.

Власть можно понять. У тебя нет никакой идеологии, строили-строили, но ничего не вышло, а тут — многомиллионная армия людей, которые сплачиваются вместе.

Вообще, надо понимать, что «Бессмерный полк» — это не только история торжественного шествия с портретами фронтовиков. Это лишь часть явления. Но если человек 9 мая достанет портреты своих близких, погибших в войну, вспомнит их, — это тоже «Бессмертный полк». И неважно, прошел ли он по главной улице с оркестром. Когда вся пена вокруг этого осядет, движение будет жить в тех формах, которые нужны людям.

*17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельность «Украинской повстанческой армии», «Правого сектора», УНА-УНСО и «Тризуба им. Степана Бандеры», организации «Братство». Их деятельность на территории России запрещена.