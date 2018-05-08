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США вышли из ядерной сделки с Ираном

21:27. 8 мая 2018 Просмотров - 313 4 коммент. Опубликовал:


США вышли из ядерной сделки с Ираном.
Никаких существенных фактов о том, что Иран нарушает сделку представлено не было. Собственно, все остальные страны-гаранты считают, что Иран ничего существенного в основных параметрах сделки не нарушал.
Тем не менее, под предлогом картинок Нетаньяху, а также набивших оскомину обвинений Ирана в "спонсировании терроризма", США переступили через очередной договор ими подписанный. Это достаточно характерный пример того, чего стоят договора в современном мире и чего стоит слово США.
Многие будут учитывать этот момент в дальнейшем (в особенности Северная Корея), а сам регион скорее всего ждет дальнейшее обострение, как того и желали Саудовская Аравия и Израиль, которые лоббировали анти-иранский курс в текущей администрации. Кроме того было объявлено о возобновлении санкций против Ирана.
Разрыв сделки со стороны США оставляет для Ирана возможность приступить к разработке ядерного оружия, прекратить проверки на своих ядерных объектах и вывоз необходимого сырья за рубеж, ссылаясь на то, что международные гаранты ничего не могут сделать, дабы защитить Иран от США.
В целом, усилиями Эр-Рияда и Тель-Авива регион получит еще одну или сразу несколько войн.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: ближний восток, Германия, Европа, Израиль, иран, Россия, санкции, саудовская аравия, США, Франция, ядерное оружие
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4 коммент.»

  • 4884 3479
    Антон 8 мая 2018 в 22:15 Ссылка Пометить
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    Если честно, мир ислама делиться на две части – (а) там есть люди умеющие думать и ждать; (б) там есть люди не умеющие думать и ждать – иных различий нет. Таким образом:
    - Пиндосы хотят раскатать Иран, и заодно Турцию
    - Пиндосы хотят через образовавшуюся орду раскатать Европу
    - Пиндосы хотят на этих задачах подорвать последние силы и остаться без союзников (а ядерного преимущества уже нет)

    Нам останется порешать вопрос с китайским горынычем и убраться на “заднем дворе”.

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  • 1086 610
    Инсургент 8 мая 2018 в 23:50 Ссылка Пометить
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    бред с ума сошедшего “экстренное заявление мида рф о недопустимости бомбежек инфраструктуры ирана коолицией стран во главе израиля сша великобритании и стран партнеров по блоку нато, в миде подчеркнули, что за первую ночь целью ракетно-бомбовых ударов стали больницы и родильные дома в городских кварталах тегерана, а ответ наших западных партнеров о “контролируемом уводе крылатых ракет на гражданские объекты” армейскими подразделениями оснащенными средствами радиоэлектронной борьбы росийского производства можно расценивать как технически безграмотный. глава мид рф сообщил журналистам, что удары по ирану, наносимые с 13 мая и до настоящего времени и унесшие по непроверенным данным около 30000 человек, противоречат международному праву, а так же то, что мид рф и впредь будем всячески поддерживать многострадальный народ ирана подддерживая его позицию на международной арене, также было подчеркнуто, что рф остается верна ранее достигнутой договоренности с главой израиля об ограничении оборота средств противоракетной обороны в сделках с ираном..”

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  • 7639 6341
    Ирбис 9 мая 2018 в 8:05 Ссылка Пометить
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    loading...

    У сильного всегда бессильный виноват:

    Тому в Истории мы тьму примеров слышим,

    Но мы Истории не пишем;

    А вот о том как в Баснях говорят.

    Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться

    И надобно ж беде случиться,

    Что около тех мест голодный рыскал Волк.

    Ягненка видит он, на д_о_бычу стремится;

    Но, делу дать хотя законный вид и толк,

    Кричит: “Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом

    Здесь чистое мутить питье

    Мое

    С песком и с илом?

    За дерзость такову

    Я голову с тебя сорву”.

    “Когда светлейший Волк позволит,

    Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью

    От Светлости его шагов я на сто пью;

    И гневаться напрасно он изволит:

    Питья мутить ему никак я не могу”.

    “Поэтому я лгу!

    Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете!

    Да помнится, что ты еще в запрошлом лете

    Мне здесь же как-то нагрубил:

    Я этого, приятель, не забыл!”

    “Помилуй, мне еще и от роду нет году”, -

    Ягненок говорит. “Так это был твой брат”.

    “Нет братьев у меня”. – “Так это кум иль сват

    О, словом, кто-нибудь из вашего же роду.

    Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,

    Вы все мне зла хотите,

    И если можете, то мне всегда вредите,

    Но я с тобой за их разведаюсь грехи”.

    “Ах, я чем виноват?” – “Молчи! устал я слушать,

    Досуг мне разбирать вины твои, щенок!

    Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать”,

    Сказал и в темный лес Ягненка поволо

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