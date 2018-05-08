США вышли из ядерной сделки с Ираном.Никаких существенных фактов о том, что Иран нарушает сделку представлено не было. Собственно, все остальные страны-гаранты считают, что Иран ничего существенного в основных параметрах сделки не нарушал.Тем не менее, под предлогом картинок Нетаньяху, а также набивших оскомину обвинений Ирана в "спонсировании терроризма", США переступили через очередной договор ими подписанный. Это достаточно характерный пример того, чего стоят договора в современном мире и чего стоит слово США.Многие будут учитывать этот момент в дальнейшем (в особенности Северная Корея), а сам регион скорее всего ждет дальнейшее обострение, как того и желали Саудовская Аравия и Израиль, которые лоббировали анти-иранский курс в текущей администрации. Кроме того было объявлено о возобновлении санкций против Ирана.Разрыв сделки со стороны США оставляет для Ирана возможность приступить к разработке ядерного оружия, прекратить проверки на своих ядерных объектах и вывоз необходимого сырья за рубеж, ссылаясь на то, что международные гаранты ничего не могут сделать, дабы защитить Иран от США.В целом, усилиями Эр-Рияда и Тель-Авива регион получит еще одну или сразу несколько войн.

Источник: colonelcassad.livejournal.com