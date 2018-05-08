США вышли из ядерной сделки с Ираном
21:27. 8 мая 2018 Просмотров - 313 4 коммент. Опубликовал: brahman
США вышли из ядерной сделки с Ираном.
Никаких существенных фактов о том, что Иран нарушает сделку представлено не было. Собственно, все остальные страны-гаранты считают, что Иран ничего существенного в основных параметрах сделки не нарушал.
Тем не менее, под предлогом картинок Нетаньяху, а также набивших оскомину обвинений Ирана в "спонсировании терроризма", США переступили через очередной договор ими подписанный. Это достаточно характерный пример того, чего стоят договора в современном мире и чего стоит слово США.
Многие будут учитывать этот момент в дальнейшем (в особенности Северная Корея), а сам регион скорее всего ждет дальнейшее обострение, как того и желали Саудовская Аравия и Израиль, которые лоббировали анти-иранский курс в текущей администрации. Кроме того было объявлено о возобновлении санкций против Ирана.
Разрыв сделки со стороны США оставляет для Ирана возможность приступить к разработке ядерного оружия, прекратить проверки на своих ядерных объектах и вывоз необходимого сырья за рубеж, ссылаясь на то, что международные гаранты ничего не могут сделать, дабы защитить Иран от США.
В целом, усилиями Эр-Рияда и Тель-Авива регион получит еще одну или сразу несколько войн.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Если честно, мир ислама делиться на две части – (а) там есть люди умеющие думать и ждать; (б) там есть люди не умеющие думать и ждать – иных различий нет. Таким образом:
- Пиндосы хотят раскатать Иран, и заодно Турцию
- Пиндосы хотят через образовавшуюся орду раскатать Европу
- Пиндосы хотят на этих задачах подорвать последние силы и остаться без союзников (а ядерного преимущества уже нет)
Нам останется порешать вопрос с китайским горынычем и убраться на “заднем дворе”.
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бред с ума сошедшего “экстренное заявление мида рф о недопустимости бомбежек инфраструктуры ирана коолицией стран во главе израиля сша великобритании и стран партнеров по блоку нато, в миде подчеркнули, что за первую ночь целью ракетно-бомбовых ударов стали больницы и родильные дома в городских кварталах тегерана, а ответ наших западных партнеров о “контролируемом уводе крылатых ракет на гражданские объекты” армейскими подразделениями оснащенными средствами радиоэлектронной борьбы росийского производства можно расценивать как технически безграмотный. глава мид рф сообщил журналистам, что удары по ирану, наносимые с 13 мая и до настоящего времени и унесшие по непроверенным данным около 30000 человек, противоречат международному праву, а так же то, что мид рф и впредь будем всячески поддерживать многострадальный народ ирана подддерживая его позицию на международной арене, также было подчеркнуто, что рф остается верна ранее достигнутой договоренности с главой израиля об ограничении оборота средств противоракетной обороны в сделках с ираном..”
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Коллега, интересная мысль, только одна просьба- ставьте знаки препинания, а то знаете трудно найти смысл.
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У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в Истории мы тьму примеров слышим,
Но мы Истории не пишем;
А вот о том как в Баснях говорят.
Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться
И надобно ж беде случиться,
Что около тех мест голодный рыскал Волк.
Ягненка видит он, на д_о_бычу стремится;
Но, делу дать хотя законный вид и толк,
Кричит: “Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом
Здесь чистое мутить питье
Мое
С песком и с илом?
За дерзость такову
Я голову с тебя сорву”.
“Когда светлейший Волк позволит,
Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью
От Светлости его шагов я на сто пью;
И гневаться напрасно он изволит:
Питья мутить ему никак я не могу”.
“Поэтому я лгу!
Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете!
Да помнится, что ты еще в запрошлом лете
Мне здесь же как-то нагрубил:
Я этого, приятель, не забыл!”
“Помилуй, мне еще и от роду нет году”, -
Ягненок говорит. “Так это был твой брат”.
“Нет братьев у меня”. – “Так это кум иль сват
О, словом, кто-нибудь из вашего же роду.
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,
Вы все мне зла хотите,
И если можете, то мне всегда вредите,
Но я с тобой за их разведаюсь грехи”.
“Ах, я чем виноват?” – “Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать”,
Сказал и в темный лес Ягненка поволо