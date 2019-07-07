Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 07 июля 2019

Мирные жители сирийской провинции Хама продолжают гибнуть под огнем террористов. На днях боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» нарушили режим прекращения огня в провинции Хама, обстреляв христианский город из систем залпового огня.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Бандформирования, сосредоточенные в зоне деэскалации Идлиб, обстреляли город Скальбия на севере провинции Хама. В этом населенном пункте проживает преимущественно христианское население, чем и вызваны многочисленные обстрелы.

По данным сирийского информагентства «Сана», боевики, нарушившие режим прекращения огня, вели обстрел из реактивных систем залпового огня. В результате несколько жилых домов разрушены, погибли мирные люди, в том числе женщины и дети. Точное количество человеческих жертв не приводится, тела погибших и пострадавших все еще достают из-под завалов.

Скальбия неоднократно обстреливалась боевиками из тяжелого вооружения, преимущественно из систем залпового огня. По данным из открытых источников, за последние 2 месяца город находился под огнем террористов не менее 5 раз. Только за 12–13 мая здесь погибли 7 мирных жителей, в том числе 5 маленьких детей. Еще 6 детей и молодая девушка получили тяжелые ранения.

Террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*) неоднократно демонстрировала наплевательское отношение к межгосударственным договоренностям, заключенным участниками Астанинского процесса, с целью дискредитировать и посеять вражду между союзниками Дамаска. Жертвами преступных замыслов выступает мирное население, не имеющее никакого отношения к боевым действиям.

Форпостом бандформирований, в том числе террористов из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», является район Эль-Латамна на севере провинции Хама, где постоянно фиксируется прибытие новых колон, в том числе бронетехники и тяжелого вооружения, из которого впоследствии ведется огонь по беззащитным людям.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.