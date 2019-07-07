Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 07 июля 2019
- 12:31 Иран начал обогащение урана.
- 04:41 Страшные зверства террористов: нелюди убивают детей сирийских христиан (ФОТО).
- Вчера 23:49 Иран обвинил США в терроризме.
Иран начал обогащение урана
1. Иран начал обогащение урана сверх-лимитов установленных в рамках ядерной сделки. Американские угрозы Тегеран подчеркнуто игнорирует.
2. Пока что, это промежуточный этап, так как Иран официально дает понять, что обогащение урана осуществляется в виде предупреждения, а не для немедленного создания ядерного оружия. Но в этом деле главное начать.
3. Данный сигнал предназначен прежде всего Европе, которой дали 60 дней на выполнение ее обязательств по ядерной сделке. Если Европа откажется или не сможет выполнять свои обязательства, Иран пойдет дальше и как ранее уже заявлял Хаменеи, вариант создания ядерной бомбы совсем не исключен. Step by step.
4. Разумеется, именно выход США из ядерной сделки толкает Иран к созданию ядерного оружия. Если бы не выход США из этой сделки под давлением израильского лобби, то Иран и далее бы выполнял свои обязательства. Неадекватность политики США в текущих реалиях делает ядерное оружие лучшим гарантом безопасности.
5. Так что если Иран получит свою ядерную дубинку, виноваты в этом будут США и Израиль. У Европы есть 60 дней, чтобы предоставить Ирану разумную альтернативу экономического характера.
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Страшные зверства террористов: нелюди убивают детей сирийских христиан (ФОТО)
Мирные жители сирийской провинции Хама продолжают гибнуть под огнем террористов. На днях боевики террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» нарушили режим прекращения огня в провинции Хама, обстреляв христианский город из систем залпового огня.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Бандформирования, сосредоточенные в зоне деэскалации Идлиб, обстреляли город Скальбия на севере провинции Хама. В этом населенном пункте проживает преимущественно христианское население, чем и вызваны многочисленные обстрелы.
По данным сирийского информагентства «Сана», боевики, нарушившие режим прекращения огня, вели обстрел из реактивных систем залпового огня. В результате несколько жилых домов разрушены, погибли мирные люди, в том числе женщины и дети. Точное количество человеческих жертв не приводится, тела погибших и пострадавших все еще достают из-под завалов.
Скальбия неоднократно обстреливалась боевиками из тяжелого вооружения, преимущественно из систем залпового огня. По данным из открытых источников, за последние 2 месяца город находился под огнем террористов не менее 5 раз. Только за 12–13 мая здесь погибли 7 мирных жителей, в том числе 5 маленьких детей. Еще 6 детей и молодая девушка получили тяжелые ранения.
Террористическая организация «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра»*) неоднократно демонстрировала наплевательское отношение к межгосударственным договоренностям, заключенным участниками Астанинского процесса, с целью дискредитировать и посеять вражду между союзниками Дамаска. Жертвами преступных замыслов выступает мирное население, не имеющее никакого отношения к боевым действиям.
Форпостом бандформирований, в том числе террористов из группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», является район Эль-Латамна на севере провинции Хама, где постоянно фиксируется прибытие новых колон, в том числе бронетехники и тяжелого вооружения, из которого впоследствии ведется огонь по беззащитным людям.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Иран обвинил США в терроризме
Президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном назвал санкции США против ИРИ «актом терроризма» и «полноценной экономической войной», говорится в заявлении на официальном сайте Роухани.
«Продолжение этой экономической войны может привести к другим угрозам в регионе и мире», — заявил Роухани, отметив, что санкции США против Ирана являются «актом терроризма и полноценной экономической войной».
По словам президента Ирана, несмотря на санкции США, в течение последних 14 месяцев Иран «со стратегическим терпением» пытался сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Роухани отметил, что последние шаги Ирана полностью соответствуют ядерной сделке, а также «призвал Европейский Союз выполнять свои обязательства по международным договорам и резолюциям ООН», говорится в заявлении.
Роухани подчеркнул, что отмена всех санкций может послужить «началом развития» отношений между Ираном и «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия).
В свою очередь президент Франции отметил, что Европейский Союз «продемонстрировал сильную оппозицию» выходу США из СВПД.
«ЕС хочет сохранения СВПД, и мы делаем все возможное в этом отношении», — заявил Макрон.
«Крах СВПД будет означать признание коллективного провала и печальный инцидент, поэтому мы должны выбрать второй путь, чтобы спасти СВПД и способствовать деэскалации напряженности», — отметил Макрон, добавив, что Франция готова «удвоить свои усилия».
США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения с Ираном и вновь ввели санкции против него, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. Однако Белый дом не стал продлевать эти исключения, рассчитывая, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.
В годовщину выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписанного Ираном и единогласно одобренного Совбезом ООН, Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе — в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить проблемы, в том числе обеспечить экономические интересы Тегерана, предусмотренные соглашением.
Европейские участники СВПД — РФ и КНР — неоднократно заявляли, что выступают за сохранение сделки.
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