Франция – союзница фашистской Германии





Опять-таки можно вспомнить «Сражающуюся Францию» генерала де Голля и легендарный авиаполк «Нормандия-Неман»… Однако всё это не соответствует историческим фактам.

Наивно было бы предполагать, что во Второй мировой войне, в которой практически вся Европа воевала против СССР, Франция стала исключением.



Конечно, не стоит умалять заслуги «Нормандии-Неман» и «Сражающейся Франции», но ещё задолго до того, как французские пилоты приняли первый бой, их соотечественники, причём в гораздо бóльших количествах, уже давно сражались на Восточном фронте. И воевали они при этом плечом к плечу не с советскими, а с немецкими солдатами. Причем многие воевали добровольно.

22 июня 1941 года, в первый день нападения Германии на СССР, лидер французской фашисткой партии PPF(Parti Populaire Francais) Жак Дорио (Jacques Doriot) объявил о создании «Легиона французских добровольцев» для участия в войне против СССР.



5 июля Риббентроп в телеграмме № 3555 данную идею одобрил. Лидеры пронацистских французских организаций создали Центральный Комитет «Легиона французских добровольцев» (LVF).

Французские добровольцы на парижском вокзале перед отправкой на восточной фронт

Таким образом первое французское нацистское подразделение «Легион французских добровольцев» было сформировано уже в июле 1941 году.



Начиная с июля 1941 года в Центральный комитет LVF обратилось больше 13.000 добровольцев. Легион формировался из добровольцев, придерживавшихся крайне правой и расистской идеологии, веривших, что на них возложена почётная миссия – освободить мир от большевизма.

Полковое знамя было трехцветным французским и приказы так же отдавались на французском языке. Но все добровольцы должны были принимать присягу на верность Адольфу Гитлеру.

6 ноября 1941 года французские боевые подразделения в составе Вермахта из Смоленска пешком направились к Москве. Битва под Москвой тяжело сказалась на легионерах. Общие потери личного состава достигали 1000 человек.

В ноябре 1941 года под деревней Бородино, как и в 1812 году, опять сошлись в бою русские и французы – 32-я дивизия полковника В.Полосухина и 638-й Французский пехотный полк.

Ноябрь 1941 года. Солдаты «Французского легиона добровольцев» в Подмосковье

«Легион французских добровольцев» воевал под Москвой, отличился в карательных операциях против белорусских партизан в 1942 году. Позднее Французский легион слили с другим добровольческим формированием – «Трехцветным легионом».

Это подразделение прославилось тем, что 25 июня 1944 года предотвратило разгром группы армий «Центр», остановив танковый прорыв советских войск на реке Бобр. Некоторые историки полагают, что данная операция была наиболее успешной операцией французских коллаборационистов в ходе войны. За 48 часов боев им удалось уничтожить, по меньшей мере, 40 советских танков.

В сентябре 1944 года на базе «Трехцветного легиона» была создана дивизия СС «Шарлемань», которой предстояло, в буквальном смысле слова, проводить Третий Рейх в последний путь.

Гиммлер лично заверил руководство дивизии, что она не будет послана на Западный фронт, воевать с соотечественниками из наступавших во Франции подразделений «Свободной Франции».

Сначала французских головорезов в феврале 1945 направили в Польшу противостоять наступлению Красной Армии. Однако во время разгрузки ее в Померании она была атакована частями 1 Белорусского Фронта. В боях в районе Коэрлин французская дивизия потеряла более половины личного состава и была выведена для перегруппировки на Запад.

Командир дивизии Крукенберг, заявил своим солдатам, что они освобождаются от присяги и могут отправляться домой. Тем не менее, около 700 человек добровольно изъявили желание участвовать в обороне Берлина . Созданный из остатков дивизии штурмовой батальон «Шарлемань» стал последним регулярным немецким формированием, вошедшим в Берлин накануне штурма.

В ночь с 23 на 24 апреля 1945 г. командир дивизии СС «Шарлемань» Brigadeführer Густав Крукенберг получил в Нойштрелице срочную телеграмму из берлинской Рейхсканцелярии с приказом немедленно явиться на защиту столицы Рейха. В рядах французской дивизии, насчитывавшей в начале 1945 г. около семи с половиной тысяч бойцов, к тому времени оставалось не более 1100.



Из пожелавших прекратить борьбу был создан трудовой батальон, а из решивших сражаться до конца трех сотен Крукенберг сформировал штурмовой батальон, вместе с которым 24 апреля на девяти грузовиках отправился в Берлин. В столицу Рейха им удалось прорваться через северо-западные пригороды в Науэне за несколько часов до того, как советские войска полностью замкнули вокруг города кольцо блокады.

Вслед за тем штурмбатальон «Шарлемань» под постоянными советскими бомбардировками выдвинулся на восток Берлина в район Neuköln, где вступил в бой с наступающей Красной Армией.

После нескольких ожесточенных контратак на Hasenheide и аэродроме Tempelhof французы 26 апреля передвинулись на запад через канал Landwehr и, ведя в последующие дни тяжелые оборонительные бои с многократно превосходящими силами Красной Армии в районе Kreuzberg, постепенно отступали в центр города к Рейхстагу и бункеру Рейхсканцелярии.

Во время этого последнего, бессмысленного и беспощадного боя вокруг бункера Рейхсканцелярии и Рейхстага, французы еще раз доказали теперь уже никому не нужную эффективность. По воспоминаниям немцев, французы дрались до последнего, защищая Рейхсканцелярию совместно с датчанами и норвежцами из дивизии СС «Нордланд».

За день боев 28 апреля в Берлине было уничтожено 108 советских танков, из них 62 – тремя сотнями бойцов «Шарлемань». Четыре бойца батальона были удостоены рыцарского железного креста 29 апреля на одной из последних церемоний награждений в Рейхе, который уже перестал существовать.



Остатки батальона мелкими группами пытались просочиться из Берлина. Около 30 человек были взяты в плен Красной Армией и переданы французским властям . Группа из 11 человек была арестована французской армией уже на территории Франции.

Только утром 2 мая, вслед за объявлением о капитуляции немецкой столицы, последние 30 бойцов «Шарлеманя» из 300 прибывших в Берлин покинули бункер Рейхсканцелярии, где кроме них уже не оставалось никого живого.

Можно с полной уверенностью сказать, что Франция приняла активное участие в Великой Отечественной войне. Не во Второй мировой, где ее роль весьма незначительна, а именно в Великой Отечественной. Ведь французские добровольцы уже в сентябре 1941 года появились в России , и это не считая тех французов, кто был призван в вермахт и с самого начала участвовал в походе на Восток.



Конечно, никто и никогда не забудет подвиг французских лётчиков из «Нормандии-Неман», но не надо забывать и про другие «подвиги» французов – «бравых» добровольцев из всё той же дивизии СС «Шарлемань», карателей из LVF и из других французских частей, сражавшихся с Красной Армией.

Точных цифр о том, сколько же французов воевало против СССР на Восточном фронте, нет, есть только данные о пленных французах – в советском плену было 23 136 человек граждан Франции.



[Здесь можно дать грубую оценку. Число пленных французов составило почти точно 1% от числа военнопленных-немцев. Всего через Восточный фронт прошло как минимум 7 миллионов немцев. Значит французов, воевавших против СССР, могло быть порядка 70.000. – Прим. ss69100.]

Подводя итоги, можно сказать, что Франция принимала активное участие в войне против Советского Союза, французские граждане сознательно помогали строить Гитлеру его « новый мировой порядок », только всем известно, какой печальный конец был как у самого этого «начинания», так и у его «строителей».

И даже в послевоенное время выжившие французские добровольцы не выказывали сожаления в этом, считая, что они участвовали в «крестовом походе» против большевизма.

Поэтому, помня о де Голле и французских лётчиках полка «Нормандия-Неман», мы должны знать и о французах, воевавших против нашего народа в составе Вермахта, о французском Легионе добровольцев, повторившем судьбу «Великой армии» Наполеона , о тысячах французов, сражавшихся в различных подразделениях вооруженных сил Ваффен-СС и убивавших наших сограждан в годы Великой Отечественной войны.



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